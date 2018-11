Nesse sábado, dia 1º de dezembro, o Estadio Atilio Paiva Olivera, em Rivera, no Uruguai, na fronteira com o Rio Grande do Sul, será mais uma vez o palco para o Seven Binacional, torneio anual que coloca em campo equipes masculinas de Brasil e Uruguai.

Em 2017, o Chapecó, de Santa Catarina, se sagrou campeão e estará de volta ao torneio em 2018. Junto dos catarinenses, outros 5 times gaúchos encaram o desafio: o poderoso Farrapos, campeão estadual, Brummers, Antiqua de Pelotas, Guasca e Centauros. A eles somam-se 6 clubes do interior uruguaio, entre eles o Arlequines, clube da casa, que no passado recente chegou a jogar o Campeonato Gaúcho.

Grupo A: Arlequines (Uruguai), Brummers (RS, Brasil), Bufalos Bella Unión (Uruguai)

Grupo B: Chapecó (SC, Brasil), Vaimaca (Uruguai) e Centauros (RS, Brasil)

Grupo C: San Javier (Uruguai), Farrapos (RS, Brasil) e Artigas (Uruguai)

Grupo D: Antiqua (RS, Brasil), Tortugas (Uruguai) e Guasca (RS, Brasil)

14h00 – Arlequines x Bufalos

14h20 – Chapecó x Centauros

14h40 – San Javier x Farrapos

15h00 – Antiqua x Guasca

15h20 – Brummers x Bufalos

15h40 – Vaimaca x Centauros

16h00 – Farrapos x Artigas

16h20 – Tortugas x Guasca

16h40 – Arlequines x Brummers

17h00 – Chapecó x Vaimaca

17h20 – San Javier x Artigas

17h40 – Antiqua x Tortugas

18h40 – Semifinal Bronze – 3º A x 3º D

19h00 – Semifinal Bronze – 3º B x 3º C

19h20 – Semifinal Prata – 2º A x 2º D

19h40 – Semifinal Prata – 2º B x 2º C

20h00 – Semifinal Ouro – 1º A x 1º D

20h20 – Semifinal Ouro – 1º B x 1º C

20h40 – Final Bronze

21h00 – Final Prata

21h40 – Final Ouro

*Horários do Uruguai (1h a menos que Brasília)