ARTIGO COM VÍDEO – Nesta semana a Europa viveu as disputas do Europeu M18, competição formativa entre seleções do continente realizada neste ano na Polônia, na cidade de Grodzisk.

Para 2018, Inglaterra, Gales, Escócia, Irlanda e Itália decidiram não participar, com somente a França, entre as seleções do 6 Nations, presente com sua segunda seleção M18. Ainda assim, os franceses evoluíram tranquilamente até a grande final, mas na decisão que falou mais alto foi a Geórgia, que venceu por 8 x 3 e faturou um dos títulos mais importantes de sua história.



A Espanha acabou com a terceira posição, superando Portugal, ao passo que a Holanda acabou em 8º lugar e acabou rebaixada. A segunda divisão foi realizada em paralelo e o título e a promoção ficaram com a Alemanha, que superou a Polônia na final.

Juvenis também em campo na África

Na África, também teve rodada juvenil, com o Troféu Barthes, o Africano M20, que teve seus dois grupos em ação, com os anfitriões levando a melhor. No Sul, a Namíbia despachou o Quênia na final, enquanto no Norte deu Tunísia sobre o Senegal. Namíbia e Tunísia ainda duelarão pelo título e pela vaga africana no Troféu Mundial M20, a segunda divisão mundial de 2018.

Campeonato Europeu M18 – na Polônia

Quartas de final – dia 25/03

Romênia 08 x 67 França

Espanha 42 x 03 Bélgica

Geórgia 69 x 12 Holanda

Portugal 37 x 32 Rússia

Semifinais – dia 28/03

França 38 x 07 Espanha

Geórgia 25 x 00 Portugal

Romênia 27 x 05 Bélgica – pelo 5º lugar

Holanda 03 x 18 Rússia – pelo 5º lugar

Finais – dia 31/03

Geórgia 08 x 03 França – FINAL

Espanha 17 x 00 Portugal – 3º lugar

Rússia 33 x 07 Romênia – 5º lugar

Bélgica 14 x 10 Holanda – 7º lugar (Rebaixamento)

Troféu Europeu M18 – 2ª divisão – na Polônia

Quartas de final – dia 25/03

Lituânia 10 x 00 Luxemburgo

Alemanha 34 x 05 Suíça

Polônia 46 x 12 Ucrânia

República Tcheca 43 x 07 Letônia

Semifinais – dia 28/03

Polônia 25 x 22 República Tcheca

Alemanha 68 x 00 Lituânia

Ucrânia 49 x 00 Letônia – pelo 5º lugar

Suíça 34 x 22 Luxemburgo – pelo 5º lugar

Finais – dia 31/03

Alemanha 30 x 03 Polônia – FINAL

República Tcheca 31 x 07 Lituânia – 3º lugar

Suíça 29 x 24 Ucrânia – 5º lugar

Luxemburgo 32 x 13 Letônia – 7º lugar (Rebaixamento)

Campeonato Africano M20

Grupo Sul – na Namíbia

Semifinais – dia 28/03

Quênia 51 x 13 Madagascar

Namíbia 27 x 10 Zimbábue

Finais – dia 31/03

Namíbia 37 x 18 Quênia – Final

Zimbábue 100 x 15 Madagascar – 3º lugar

Grupo Norte – na Tunísia

Semifinais – dia 28/03

Marrocos 25 x 30 Senegal

Tunísia 15 x 11 Costa do Marfim

Finais – dia 31/03

Tunísia 11 x 08 Senegal – Final

Costa do Marfim 11 x 05 Marrocos – 3º lugar