ARTIGO COM VÍDEOS – Antes de começarem os amistosos internacionais envolvendo as seleções europeias, as ligas do Velho Continente tiveram mais um final de semana de grande jogos. E, após 8 rodadas, o PRO14 (a antiga Liga Celta, que foi expandida para Itália e África do Sul) tem somente um invicto.

Escoceses imbatíveis

O rugby escocês passou um fim de semana perfeito, com Glasgow Warriors e Edinburgh vencendo. Os Warriors são os únicos invictos da competição e conseguiram uma grande vitória em casa sobre os irlandeses do Leinster por 31 x 21, no jogão da jornada. George Horne e Nick Grigg fizeram 2 tries cada para Glasgow, todos os 4 no primeiro tempo, enquanto o fijiano Matawalu foi o nome do jogo com um desempenho perfeito, liderando a equipe e criando 2 tries. Leinster, apesar dos 64% de posse de bola e dos 3 tries marcados, não foi capaz de reverter a enorme desvantagem acumulada na primeira etapa.

Edinburgh, por sua vez, afundou o gigante galês Ospreys, que vive um início de temporada para se esquecer. 37 x 10 para os escoceses, com 4 tries, e grande atuações de Blair Kinghorn e Jason Tovey. Dmitri Arhip, da Moldávia, fez o único try dos Ospreys.





Irlandeses vão vencendo

O Leinster pode ter perdido, mas os outros irlandeses venceram. O Munster foi quem teve vida mais tranquila, derrotando os Dragons por 49 x 06, em jogo de 7 tries, liderado por JJ Hanrahan.

O Ulster, por sua vez, viajou à África do Sul para encarar o Kings, único time ainda sem vitórias. E foi justamente contra o time da Irlanda do Norte que os Kings resolveram jogar, produzindo uma chuva de 12 tries vencida pelo Ulster por 43 x 36. Foram 7 tries irlandeses e 5 sul-africanos, em um lá e cá definido apenas no apagar das luzes, com Ross fazendo o try da virada do Ulster aos 72′, Pinxe empatando de novo para os Kings aos 73′ e Diack virando o placar com try aos 75′ para os visitantes.

O outro sul-africano também foi derrotado. O Cheetahs foi à Irlanda e caiu diante do Connacht por 23 x 15. Adeolokun, atropelando na velocidade, e McCartney fizeram os 2 primeiros tries do jogo para o Connacht, que se colocou bem na frente e segurou a reação tardia dos Cheetahs, que marcaram seus 2 tries apenas nos minutos derradeiros.









Scarlets segue no topo e Blues reagem

Dois galeses saíram vencedores da rodada e em jogos contra italianos. Os Scarlets seguem na liderança da Conferência B ao vencerem o Treviso por 20 x 08, com o abertura reserva Dan Jones brilhando. Enquanto isso, o Cardiff Blues passou pelo Zebre por 37 x 08, com 5 tries respondidos apenas no finzinho.





Calvisano vence clássico no Eccellenza italiano

Na Itália, a rodada do Eccellenza foi de clássico, com o grande destaque da vez sendo o dérbi da Lombardia, encerrado em vitória do Calvisano fora de casa sobre o Viadana, 19 x 17.

Guinness PRO14 – Liga de Irlanda, Gales, Escócia, Itália e África do Sul

Connacht 23 x 15 Cheetahs

Cardiff Blues 37 x 08 Zebre

Edinburgh 37 x 10 Ospreys

Kings 36 x 43 Ulster

Scarlets 20 x 08 Treviso

Munster 49 x 06 Dragons

Glasgow Warriors 31 x 21 Leinster

Clube País Cidade Jogos Pontos Grupo A Glasgow Warriors Escócia Glasgow 8 38 Munster Irlanda Limerick/Cork 8 26 Cheetahs África do Sul Bloemfontein 8 20 Connacht Irlanda Galway 8 16 Cardiff Blues Gales Cardiff 8 15 Zebre Itália Parma 8 12 Ospreys Gales Swansea 8 11 Grupo B Scarlets Gales Llanelli 8 34 Ulster Irlanda Belfast 8 28 Leinster Irlanda Dublin 8 27 Edinburgh Escócia Edimburgo 8 23 Benetton Treviso Itália Treviso 8 14 Dragons Gales Newport 8 10 Kings África do Sul Porto Elizabeth 8 02

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por 7 pontos ou menos de diferença = 1 pontos extra;



- 1ºs colocados de cada grupo = classificação direto às Semifinais e à Champions Cup;

- 2ºs e 3ºs lugares de cada grupo - classificação à Repescagem para as Semifinais e à Champions Cup;

- 4ºs colocados - repescagem pela Champions Cup;

- Nota: as equipes sul-africanas não podem se classificar à Champions Cup;

Eccellenza – Campeonato Italiano

San Donà 36 x 07 Mogliano

Viadana 17 x 19 Calvisano

Rovigo 49 x 12 Lazio

Fiamme Oro 16 x 33 Petrarca Padova

I Medicei 34 x 17 Reggio

Clube Cidade Jogos Pontos Calvisano Calvisano 5 23 Petrarca Padova 5 18 San Donà San Donà 5 18 Rovigo Rovigo 5 18 Viadana Viadana 5 16 I Medicei Florença 5 15 Fiamme Oro Roma 5 10 Lazio Roma 5 02 Mogliano Mogliano 5 02 Reggio Reggio Emilia 5 00

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;

- 1º ao 4º lugares - classificação às Semifinais;



*Não haverá rebaixamento, pois o Eccellenza será expandido para 12 clubes em 2018-19

Foto: Glasgow x Leinster – PRO14/Inpho