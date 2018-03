ARTIGO COM VÍDEOS – O PRO14, a liga que reúne times de Irlanda, Escócia, Gales, Itália e África do Sul, já tem um classificado ao mata-mata, com 3 rodadas para o fim da temporada regular. É o Glasgow Warriors, da Escócia, que lidera a Conferência A e já tem pontuação para terminar no Top 3 de sua conferência – 3 times de cada conferência avançarão ao mata-mata.

O Glasgow atropelou os italianos do Zebre por 68 x 07, com direito a 9 tries. DTH van der Merwe e Ruaridh Jackson foram destaques com 2 tries cada para os escoceses.



Na Conferência B, líder e vice líder perderam, embolando tudo. O Leinster foi a Gales – ainda sem jogadores importantes da seleção irlandesa – e caiu contra os Ospreys, que ainda se apegam a um fio de esperança de irem às finais. 32 x 18, com Dan Evans (2 vezes), Habberfield e Tipuric cruzando o in-goal para o time de Swansea.

Já os Scarlets, vices da Conferência B, caíram fora de casa diante do Munster, o vice líder da Conferência A. Jogo batalhado, com Aled Davies marcando o try galês logo no comecinho, mas Hart e Copeland colocaram o Munster na frente com 2 tries. O fim foi emocionante e Steff Evans teve o try do empate anulado por passe para a frente. Na sequência, Wootton marcou o try da vitória irlandesa. 19 x 07.

O Edinburgh se aproveitou das derrotas de Leinster e Scarlets, venceu fora de casa o Connacht, e está a 1 vitória do líder. Os escoceses largaram na frente com Fife marcando o try logo após o kick-off, mas ficaram atrás com o Connacht virando o placar e indo ao intervalo vencendo por 17 x 13. Porém, Van der Walt, com 3 penais, e Duncan Weir, com try aos 72′, garantiram a vitória do Edinburgh, 29 x 22.



Jogando em Gales, os Cheetahs se mantiveram na terceira posição da Conferência A vencendo de virada os Dragons por 29 x 17, com todos os tries sul-africanos saindo no segundo tempo. Destaque para Maxwane, com 2 tries.



Enquanto isso, o Cardiff Blues segue na cola dos Cheetahs depois de vencer o Ulster – em franca queda – por 35 x 17. Jarrod Evans fez o primeiro try logo com 1 minuto de jogo para os Blues e os irlandeses jamais incomodaram. No fim, os galeses foram premiados com o try de bônus, já com o tempo esgotado, pelas mãos de Dillon Lewis.



Por fim, na África do Sul, o Kings caiu contra os italianos do Treviso por 36 x 35, em um jogo bastante animado. Foram 5 tries para os italianos e 4 para os sul-africanos, com Banks chutando o penal decisivo para os visitantes.



Eccellenza pega fogo e Calvisano volta à liderança – Por Giorgio Vuerich

Nos jogos tão esperados da 16ª rodada do Campeonato Italiano, os ponteiros da tabela se enfrentaram e o Calvisano derrotou o Rovigo para voltar a ser o líder do campeonato, enquanto o Petrarca Padova venceu o San Donà em dérbi vêneto e se igualou ao Calvisano na pontuação. Tudo a duas rodadas da fim da temporada regular.

- Continua depois da publicidade -

O Calvisano no próprio campo “PataStadium” levou a melhor sobre os Bersaglieri de Rovigo, depois de uma luta extremamente interessante e equilibrada até o último minuto. Os Lombardos se puseram na frente no primeiro tempo com dois tries marcados com o asa Pettinelli e o ponta Bruno. 15×9 o placar no intervalo. Na volta do jogo, o try do outro ponta lombardo (mas de origem neozelandesa) Tuimavave parecia ter fechado definitivamente as contas em favor dos Gladiadores, 22×9. A reação final de Rovigo permitiu questionar o resultado da partida, pois ao 61’ um penal Try e ao s74’ um try do Pilar Tamburini deixaram o jogo em aberto. Mas não foram suficientes para a virada. 25×23 por os campeão da Itália.



No outro jogo importante, a vitória do Petrarca sobre o San Donà 16×14 deixou as disputas em aberto, tanto para a conquista da liderança (entre Calvisano, Rovigo e Petrarca, que vale o mando de campo do jogo da final), quanto pela quarta vaga para o mata-mata (entre San Donà, Fiamme Oro e Viadana).



Digno de nota a primeira vitória na temporada do Mogliano 24×15 sobre o Lazio. Os outros jogos terminaram com a vitórias esperadas do Fiamme Oro sobre I Medicei, 17×15, e do Viadana, que atropela os anfitriões do Reggio, 44×28.

Guinness PRO14 – Liga de Irlanda, Gales, Escócia, Itália e África do Sul

Ospreys 32 x 18 Leinster

Munster 19 x 07 Scarlets

Cardiff Blues 35 x 17 Ulster

Kings 35 x 36 Treviso

Glasgow Warriors 68 x 07 Zebre

Dragons 17 x 29 Cheetahs

Connacht 22 x 29 Edinburgh

Clube País Cidade Jogos Pontos Grupo A Glasgow Warriors Escócia Glasgow 17 70 Munster Irlanda Limerick/Cork 18 58 Cheetahs África do Sul Bloemfontein 18 52 Cardiff Blues Gales Cardiff 18 47 Ospreys Gales Swansea 17 35 Connacht Irlanda Galway 18 34 Zebre Itália Parma 17 22 Grupo B Leinster Irlanda Dublin 18 64 Scarlets Gales Llanelli 18 61 Edinburgh Escócia Edimburgo 18 59 Ulster Irlanda Belfast 17 46 Benetton Treviso Itália Treviso 18 45 Dragons Gales Newport 18 17 Kings África do Sul Porto Elizabeth 18 11

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por 7 pontos ou menos de diferença = 1 pontos extra;



- 1ºs colocados de cada grupo = classificação direto às Semifinais e à Champions Cup;

- 2ºs e 3ºs lugares de cada grupo - classificação à Repescagem para as Semifinais e à Champions Cup;

- 4ºs colocados - repescagem pela Champions Cup;

- Nota: as equipes sul-africanas não podem se classificar à Champions Cup;

Eccellenza – Campeonato Italiano

Petrarca 16 x 14 San Donà

Calvisano 25 x 23 Rovigo

Mogliano 24 x 15 Lazio

Fiamme Oro 17 x 15 I Medicei

Reggio 28 x 44 Viadana

Clube Cidade Jogos Pontos Calvisano Calvisano 16 64 Petrarca Padova 16 64 Rovigo Rovigo 16 62 San Donà San Donà 16 48 Fiamme Oro Roma 16 43 Viadana Viadana 16 42 I Medicei Florença 16 26 Reggio Reggio Emilia 16 24 Lazio Roma 16 15 Mogliano Mogliano 16 10

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;

- 1º ao 4º lugares - classificação às Semifinais;



*Não haverá rebaixamento, pois o Eccellenza será expandido para 12 clubes em 2018-19