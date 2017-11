ARTIGO COM VÍDEOS – Mesmo com os amistosos internacionais rolando, o PRO14, a antiga Liga Celta, teve ação, com suas equipes desfalcadas de atletas importantes. O saldo, no entanto, não acabou pesando contra os líderes Glasgow e Scarlets, que seguem dominando a temporada.

Glasgow impressionou. Com seu time reserva na prática, a potência escocesa foi a Gales e não tomou conhecimento do Ospreys, lanterna da chave, fazendo 47 x 06. Foram 7 tries para os Warriors, com destaque para 2 de George Horne. Já os Scarlets foram à África do Sul e venceram único time que ainda não teve vitórias na temporada, o Kings, em um duelo empolgante de 34 x 30 para os galeses, com 4 tries para cada lado, definido no detalhe das conversões. Aos 69′, Dan Jones marcou o try da vitória dos visitantes.



O outro time sul-africano teve sorte melhor. Os Cheetahs receberam e venceram os escoceses do Edinburgh por 33 x 13, apesar de terem menor posse de bola. Eficiência do lado laranja, com 5 tries para o delírio da torcida.



Os irlandeses também comemoraram. O Leinster passou fácil pelos Dragons por 54 x 10, correndo para 7 tries, incluindo 2 do veterano fijiano Isa Nacewa, ao passo que o Munster aplicou 36 x 19 fora de casa sobre o Zebre, na estreia do novo técnico Johan Van Graan no comando dos irlandeses. Destaque para o try um dos tries Wooton, com lindo passe de Zebo.





O Ulster também venceu, mas foi quem mais sofreu, com um sofrido 23 x 22 sobre o Treviso, graças a um try salvador aos 77′ de Andrew Trimble, convertido por Lealiifano. O Connacht, por outro lado, saiu derrota, perdendo em Gales para o Cardiff Blues em um bom jogo de 36 x 30. A vantagem parecia confortável para os Blues, mas o Connacht reagiu com 2 tries no fim e passou perto de uma virada heroica.







Guinness PRO14 – Liga de Irlanda, Gales, Escócia, Itália e África do Sul

- Continua depois da publicidade -

Kings 30 x 34 Scarlets

Zebre 19 x 36 Munster

Ospreys 06 x 47 Glasgow Warriors

Leinster 54 x 10 Dragons

Cardiff Blues 36 x 30 Connacht

Cheetahs 33 x 13 Edinburgh

Ulster 23 x 22 Treviso

Clube País Cidade Jogos Pontos Grupo A Glasgow Warriors Escócia Glasgow 9 43 Munster Irlanda Limerick/Cork 9 31 Cheetahs África do Sul Bloemfontein 9 25 Cardiff Blues Gales Cardiff 9 19 Connacht Irlanda Galway 9 18 Zebre Itália Parma 9 12 Ospreys Gales Swansea 9 11 Grupo B Scarlets Gales Llanelli 9 39 Leinster Irlanda Dublin 9 32 Ulster Irlanda Belfast 9 2 Edinburgh Escócia Edimburgo 9 23 Benetton Treviso Itália Treviso 9 15 Dragons Gales Newport 9 10 Kings África do Sul Porto Elizabeth 9 4

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por 7 pontos ou menos de diferença = 1 pontos extra;



- 1ºs colocados de cada grupo = classificação direto às Semifinais e à Champions Cup;

- 2ºs e 3ºs lugares de cada grupo - classificação à Repescagem para as Semifinais e à Champions Cup;

- 4ºs colocados - repescagem pela Champions Cup;

- Nota: as equipes sul-africanas não podem se classificar à Champions Cup;

Foto: Scarlets x Kings – PRO14 – Inpho