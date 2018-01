ARTIGO COM VÍDEOS – Entre o dia 30 de dezembro e o dia 1ª de janeiro o Guinness PRO14 animou ainda mais as festas de suas torcedores com rodada repleta de clássicos! Glasgow, Leinster e Scarlets venceram e seguem dominando a competição.

A rodada começou no sábado, dia do muito aguardado segundo encontro de Glasgow e Edinburgh, no apimentado clássico escocês. A batalha foi desta vez em Glasgow, após o Edinburgh vencer em casa no dia 23, e a cena foi roubada por um alarme de incêndio que fez o jogo ser interrompido no primeiro tempo, com a evacuação do estádio. Com a situação normalizada, Glasgow falou mais alto vencendo por 17 x 00, em jogo tenso que se arrastou em apenas 12 x 0 (4 penais de Russell) para os donos da casa até o fim, quando Lee Jones correu para o try que sacramentou a vitória dos Warriors. A partir desta temporada, a 1872 Cup (o troféu dado ao vencedor dos duelos entre os dois times escoceses) terá 3 partidas. A próxima e decisiva será em abril e quem vencer ficará com a taça.



Também no dia 30, o torcedor de Parma saiu frustrado com o Zebre perdendo novamente o clássico italiano para o Treviso. 20 x 16, com Dean Budd marcando o try decisivo para os vênetos aos 69′.



O dia 31, Gales parou para seus clássicos. Primeiro, os Dragons caíram em casa contra os Ospreys, 22 x 09, permitindo ao time de Ospreys respirar em sua luta contra a lanterna do Grupo A. Na sequência, os Scarlets foram a Cardiff e bateram os Blues por 14 x 11, com Patchell brilhando pelos visitantes contra seu ex time fazendo o try da vitória.





Já o dia 1º foi de clássicos na Irlanda, com o país respirando rivalidades. Primeiro, o Leinster recebeu o Connacht e não teve vida fácil, vencendo por apenas 21 x 18. Luke McGrath fez o try crucial no fim do jogo, mas Matt Healy marcou para o Connacht e o jogo ficou dramático até o final.



Por fim, o Ulster recebeu o Munster e saiu da má fase vencendo de virada para o delírio da torcida em Belfast. O Munster abriu 17 x 00 com 2 tries no primeiro tempo, mas o Ulster reagiu brilhantemente com 4 tries na segunda etapa para vencer por 24 x 17. Craig Gilroy marcou os tries da virada, aos 61′ e aos 73′, enquanto Rob Lyttle fez o try que sacramentou o triunfo do time da Irlanda do Norte.



Os sul-africanos não entraram em campo, com seus atletas de recesso nas rodadas de Natal e Ano Novo – depois de uma temporada tão desgastante. Cheetahs e Kings irão a campo apenas no próximo fim de semana e jogarão suas duas rodadas de adiadas – os dois jogos do dérbi entre os dois times – no período que os europeus estarão disputando a Champions Cup – dias 13 e 20.

Guinness PRO14 – Liga de Irlanda, Gales, Escócia, Itália e África do Sul

Leinster 21 x 18 Connacht

Dragons 09 x 22 Ospreys

Cardiff Blues 11 x 14 Scarlets

Glasgow Warriors 17 x 00 Edinburgh

Zebre 16 x 20 Treviso

Ulster 24 x 17 Munster

Clube País Cidade Jogos Pontos Grupo A Glasgow Warriors Escócia Glasgow 12 53 Munster Irlanda Limerick/Cork 12 38 Cheetahs África do Sul Bloemfontein 10 29 Cardiff Blues Gales Cardiff 12 24 Connacht Irlanda Galway 12 23 Zebre Itália Parma 12 17 Ospreys Gales Swansea 12 16 Grupo B Scarlets Gales Llanelli 12 48 Leinster Irlanda Dublin 12 46 Ulster Irlanda Belfast 12 40 Edinburgh Escócia Edimburgo 12 32 Benetton Treviso Itália Treviso 12 24 Dragons Gales Newport 12 14 Kings África do Sul Porto Elizabeth 10 4

Foto: Glasgow x Edinburgh – PRO14/Inpho