ARTIGO COM VÍDEOS – A Premiership inglesa está com briga acirradíssima pela primeira colocação entre Exeter Chiefs e Saracens, que vão se revezando no topo da classificação. Nesse fim de semana, quem perdeu foi o time londrino, permitindo aos Chiefs reassumirem a ponta.

O Saracens foi a Gloucester e caiu diante do dono da casa, 4º colocado, que começou melhor, com o terceira linha Ben Morgan brilhando e fazendo o primeiro try do jogo aos 20′, apoiando no poste. Quando Ed Slater fez o segundo try dos Cherry and White depois do intervalo o alerto acendeu do lado londrino e os Saracens responderam com try de Michael Rhodes. Mas o nome do jogo era mesmo Ben Morgan, que cravou o try da vitória do Gloucester aos 72′. No fim, os Sarries fizeram 2 tries de honra para conseguirem o bônus defensivo, mas a vitória já era do dominante Gloucester.

A derrota do Saracens foi capitalizada pelo Exeter Chiefs, que recebeu o lanterna Newcastle Falcons e não deu margem para erros. 35 x 17, com 5 tries para os novos líderes, incluindo um do argentino Santiago Cordero, que segue voando baixo com a camisa de Exeter.



O terceiro lugar continua nas mãos do Harlequins, que conseguiu batalhada vitória sobre o Bristol Bears por 36 x 26, com 5 tries para os londrinos, sendo 4 só no primeiro tempo, em 40 minutos perfeitos dos Quins.



O Northampton Saints encostou de vez na briga por classificação ao vencer no apagar das luzes o Bath por 27 x 26, com o try da vitória em confronto direto por classificação sendo conquistado já com o tempo esgotado por David Ribbans.



O Wasps, por outro lado, perdeu o momento de ascensão, caindo em casa diante do Sale Sharks por 24 x 18. Foram 3 tries para os visitantes, com Rob Webber e Denny Solomona marcando no primeiro tempo e um penal try por tackle alto em Solomona na segunda etapa assegurando o triunfo.

Enquanto isso, os momentos ruins seguiram no gigante Leicester Tigers, que caiu fora de casa diante do Worcester Warriors. 17 x 13 dramáticos, com Tom Howe marcando o try da vitória dos Warriors no finzinho.





Gallagher Premiership – Campeonato Inglês 2018-19

Northampton Saints 27 x 26 Bath

Exeter Chiefs 35 x 17 Newcastle Falcons

Wasps 18 x 24 Sale Sharks

Harlequins 36 x 26 Bristol Bears

Gloucester 30 x 24 Saracens

Worcester Warriors 17 x 13 Leicester Tigers

Clube Cidade Jogos Pontos Exeter Chiefs Exeter 14 57 Saracens Londres 14 53 Harlequins Londres 14 43 Gloucester Gloucester 14 40 Northampton Saints Northampton 14 35 Wasps Coventry 14 35 Bath Bath 14 34 Sale Sharks Salford (Manchester) 14 33 Leicester Tigers Leicester 14 30 Worcester Warriors Worcester 14 26 Bristol Bears Bristol 14 26 Newcastle Falcons Newcastle 14 17

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;

- 1º a 4º lugares = classificação às Semifinais e à Champions Cup;

- 5º e 6º lugares = classificação à Champions Cup;

- 12º lugar = rebaixamento