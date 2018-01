A Série Mundial de Sevens foi o centro das atenções neste fim de semana, com Sydney, na Austrália, recebendo a 3ª etapa masculina e a 2ª etapa feminina. O sevens não para em e no próximo fim de semana será a vez dos melhores do mundo rumarem para a Nova Zelândia, onde será realizada a quarta etapa masculina – mas sem disputa feminina.

O torneio neozelandês tem sede nova, com Wellington deixando de receber a competição e dando lugar a Hamilton, a 140 km de Auckland, que será a menor sede de etapa do circuito. A cidade tem 240 mil habitantes, com um estádio, o Waikato Stadium, casa dos Chiefs, com 25 mil lugares.

A festa, no entanto, é garantida e os grupos já foram revelados, com a Papua Nova Guiné mais uma vez como a seleção convidada.

Hamilton Sevens – 4ª etapa da Série Mundial de Sevens Masculina

Grupo A: Austrália, Fiji, Gales e Espanha

Grupo B: África do Sul, Inglaterra, Rússia e Papua Nova Guiné

Grupo C: Argentina, Nova Zelândia, França e Escócia

Grupo D: Estados Unidos, Quênia, Samoa e Canadá

Seleção Pontuação total Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 Etapa 4 Etapa 5 Etapa 6 Etapa 7 Etapa 8 Etapa 9 Etapa 10 África do Sul 54 22 19 19 Nova Zelândia 54 19 22 13 Austrália 43 13 8 22 Argentina 41 5 19 17 Fiji 40 15 13 12 Inglaterra 37 17 10 10 Estados Unidos 28 1 12 15 França 26 8 10 8 Quênia 23 10 3 10 Canadá 23 5 15 3 Samoa 22 12 5 5 Gales 15 3 5 7 Espanha 15 7 7 1 Escócia 13 10 1 2 Rússia 7 1 1 5

- 15º colocado = rebaixamento;

PS: nossa tabela não mostra a pontuação das equipes convidadas





Pontuação:

1º - 22 pontos; 2º - 19 pts; 3º - 17 pts; 4º - 15 pts;

5º - 13 pts; 6º - 12 pts; 7º e 8º - 10 pts;

9º - 8 pts; 10º - 7 pts; 11º e 12º - 5 pts;

13º - 3 pts; 14º - 2 pts; 15º e 16º - 1 pt.