Fiji foi campeão mais uma vez na Série Mundial vencendo o torneio de Singapura e agora restam somente duas etapas para o fim da temporada masculina. O circuito voltará nos dias 2 e 3 de junho com o torneio decisivo de Londres. E os grupos da etapa inglesa foram conhecidos.

O novo líder Fiji terá uma chave complicada com Nova Zelândia, Escócia e Argentina, ao passo que a vice África do Sul tentará recuperação e contará com um grupo tranquilo, com Samoa, Canadá e Rússia. A anfitriã Inglaterra enfrentará Quênia, Estados Unidos e França, enquanto a convidada Irlanda voltará a enfrentar os grande do mundo jogando na chave de Austrália, Espanha e Gales.

London Sevens – 9ª etapa da Série Mundial de Sevens Masculina – em Londres, Inglaterra – dias 2 e 3 de junho

Grupo A: Fiji, Nova Zelândia, Escócia e Argentina

Grupo B: Austrália, Espanha, Gales e Irlanda

Grupo C: Inglaterra, Quênia, Estados Unidos e França

Grupo D: África do Sul, Samoa, Canadá e Rússia

Seleção Pontuação total Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 Etapa 4 Etapa 5 Etapa 6 Etapa 7 Etapa 8 Etapa 9 Etapa 10 Fiji 145 15 13 12 22 17 22 22 22 África do Sul 141 22 17 19 19 15 17 17 15 Nova Zelândia 120 19 22 13 15 13 10 15 13 Austrália 108 13 8 22 17 12 12 5 19 Estados Unidos 93 1 12 15 8 22 15 12 8 Quênia 93 10 3 10 12 10 19 19 10 Argentina 92 5 19 17 7 19 10 13 2 Inglaterra 88 17 10 10 10 10 13 1 17 Samoa 55 12 5 5 13 3 3 2 12 Escócia 51 10 1 2 10 5 8 10 5 Canadá 51 5 15 3 5 7 2 7 7 França 47 8 10 8 3 8 1 8 1 Espanha 45 7 7 1 1 2 7 10 10 Gales 35 3 5 7 2 5 5 3 5 Rússia 20 1 1 5 1 1 5 5 1

- 15º colocado = rebaixamento;

PS: nossa tabela não mostra a pontuação das equipes convidadas





Pontuação:

1º - 22 pontos; 2º - 19 pts; 3º - 17 pts; 4º - 15 pts;

5º - 13 pts; 6º - 12 pts; 7º e 8º - 10 pts;

9º - 8 pts; 10º - 7 pts; 11º e 12º - 5 pts;

13º - 3 pts; 14º - 2 pts; 15º e 16º - 1 pt.