Manágua, capital da Nicarágua, está recebendo os Jogos Centro-Americanos de 2017, a Olimpíada da América Central, e nesta segunda e terça o rugby sevens foi jogado pela primeira vez na história do evento.

A Guatemala brilhou no masculino e no feminino, faturando a medalha de ouro nas duas categorias. A Costa Rica ficou com as duas pratas e a anfitriã Nicarágua com os dois bronzes. Honduras debutou em competições internacionais.

Masculino

Guatemala 56 x 05 Honduras

Costa Rica 22 x 07 Nicarágua

Guatemala 38 x 05 El Salvador

Nicarágua 26 x 00 Honduras

Costa Rica 34 x 05 El Salvador

El Salvador 24 x 14 Honduras

Guatemala 31 x 00 Nicarágua

Costa Rica 46 x 00 Honduras

El Salvador 19 x 17 Honduras

Guatemala 24 x 00 Costa Rica

Bronze: Nicarágua 29 x 10 El Salvador

Ouro: Guatemala 17 x 07 Costa Rica

Feminino

Guatemala 64 x 00 Honduras

Costa Rica 22 x 07 Nicarágua

Guatemala 34 x 00 El Salvador

Nicarágua 39 x 07 Honduras

Costa Rica 24 x 05 El Salvador

El Salvador 20 x 00 Honduras

Guatemala 34 x 00 Nicarágua

Costa Rica 78 x 00 Honduras

Nicaraáua 22 x 00 El Salvador

Guatemala 12 x 00 Costa Rica

Bronze: Nicarágua 20 x 00 El Salvador

Ouro: Guatemala 07 x 05 Costa Rica

Foto: Guatemala Feminino – Manágua 2017