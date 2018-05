ARTIGO COM VÍDEOS – Na Argentina, o sábado foi de semifinais do Nacional de Clubes, que foram de tirar o fôlego. Com os dois duelos envolvendo clubes da URBA, as rivalidade estiveram à flor da pele. E as partidas não desapontaram, com dois jogaços decididos no apagar das luzes a favor de Hindú e Newman, que derrotaram San Luis e Pucará, respectivamente.

O imparável Hindú – campeão das últimas 3 temporadas do Nacional – alcançou simplesmente sua quarta final consecutiva. El Elefante de Don Torcuato derrotou os maristas de La Plata por 23 x 20 graças um penal a 2 minutos do fim de Santiago Fernández. Já o Newman venceu o Pucará de maneira curiosamente idêntica, também com um penal a 2 minutos do fim, convertido por Taboada, que brilhou na construção de try crucial do clube bordô também. 30 x 27.





Na segunda divisão, a final será entre dois times do Interior: o Urú Curé, de Rio Cuarto (Córdoba) e o Gimnasia y Esgrima de Rosario. O Uré Curé travou uma grande batalha contra Los Tordos de Mendoza e triunfou por 25 x 22, ao passo que o GER despachou o vitorioso CASI, de San Isidro (Buenos Aires) por 39 x 23.







ICBC Nacional de Clubes A – 1ª Divisão do Campeonato da Argentina

Semifinais



San Luis 20 x 23 Hindú

Newman 30 x 27 Pucará

FINAL – dia 30/06

Newman x Hindú

ICBC Nacional de Clubes B – 2ª Divisão do Campeonato da Argentina

Semifinais



CASI 23 x 39 GER

Urú Curé 25 x 22 Los Tordos

FINAL – dia 30/06

GER x Urú Curé