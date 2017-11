ARTIGO COM VÍDEOS – Teve grito de campeão saindo na Argentina! Buenos Aires viveu sua grande final nesse sábado, com o estádio La Catedral, do CASI, em San Isidro, recebendo o duelo decisivo entre o supercampeão Hindú, atual campeão nacional e que venceu o campeonato regional nos últimos 7 vezes nos últimos 11 anos, e o Alumni, outro grande portenho, mas que não ergue a taça desde 2001.

O Hindú não havia feito um grande campeonato, conseguindo sua vaga no mata-mata final apenas nas rodada derradeiras. Mas o Elefante se agigantou como sempre e faturou uma suada vitória por 27 x 20 para comemorar outra vez. O abertura Diaz Bonilla foi o nome do jogo para o clube de Don Torcuato, que marcou um dos dois tries do Hindú no primeiro tempo e outros 2 penais, com o pilar Sosa fazendo o outro try. No segundo tempo, o Alumni reagiu com 2 penais e reduziu a diferença para 20 x 13, mas o ponta Bautista Álvarez fez, aos 75′, o try do 10º título da URBA na história para o Elefante.

O domingo ainda teve um último jogo na competição, com o Regatas Bella Vista assegurando sua permanência na primeira divisão com um 57 x 08 sobre o San Albano, na Repescagem entre o 10º colocado do Top 12 e o 3º colocado da segunda divisão.

- Continua depois da publicidade -

Além da final da URBA, a Argentina assistiu à segunda rodada do Campeonato Argentino de seleções provinciais. Buenos Aires, sem atletas de Hindú e Alumni, bateu Rosario fora de casa por 38 x 33 e se isolou na liderança, enquanto Tucumán reagiu após perder na estreia vencendo clássico sobre Córdoba, 23 x 16.







Já na segunda divisão do Campeonato Argentina, o Uruguai perdeu a segunda e caiu para a lanterna. Derrota em Montevidéu, no Carrasco Polo, durante o Valentin Martinez, para Mar del Plata. 24 x 05, em jogo apitado pelo brasileiro Henrique Platais.

URBA Top 12 – Campeonato de Buenos Aires

Final



27 20

Hindú 27 x 20 Alumni, em San Isidro

Respecagem

Regatas 57 x 08 San Albano

Lista de campeões de Buenos Aires

33 títulos – CASI

25 títulos – SIC

14 títulos – CUBA

11 títulos – Belgrano Athletic

10 títulos – Hindú e Buenos Aires C&RC

5 títulos – Alumni e Atlético del Rosario

4 títulos – GEBA

3 títulos – Old Georgian

2 títulos – Banco Nación, Lomas Athletic e Pucará

1 título – La Plata, Olivos e Obras Sanitárias

Campeonato Argentino de Seleções Provinciais

1ª divisão

Rosario 33 x 38 Buenos Aires

Tucumán 23 x 16 Córdoba

Cuyo 23 x 27 Salta

2ª divisão

Entre Ríos 40 x 27 Santa Fe

Uruguai 05 x 24 Mar del Plata

Sur 27 x 28 Nordeste

Província Jogos Pontos Zona Campeonato (1ª divisão) Buenos Aires 2 8 Tucumán 2 5 Salta 2 5 Rosario 2 5 Córdoba 2 5 Cuyo 2 2 Zona Ascenso A (2ª divisão) Nordeste 2 9 Mar del Plata 2 8 Santa Fe 2 5 Entre Ríos 2 4 Sur 2 1 Uruguai 2 0

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Vencer por 3 ou mais tries de diferença = 1 ponto extra;

- Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;



Repescagens:

- Último colocado da Zona Campeonato x Campeão da Zona Ascenso A (valendo vaga na Zona Campeonato 2017);

- Último colocado da Zona Ascenso A x Campeão da Zona Ascenso B (valendo vaga na Zona Ascenso A 2017)



- Último colocado da Zona Ascenso B - rebaixamento direto à Zona Estímulo 2017 (4ª divisão)

Foto: