ARTIGO COM VÍDEO – As Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2019 prosseguiram na Oceania, com as Ilhas Cook recebendo Hong Kong no primeiro de dois duelos entre os dois países valendo lugar na Repescagem Mundial, que rolará em novembro valendo uma última vaga na competição.

As Ilhas Cook (país de apenas 17 mil habitantes) avançaram como campeões da Copa da Oceania – o torneio entre os demais países da Oceania abaixo de Fiji, Samoa e Tonga – em uma situação inusitada, pois em campo as Ilhas Cook perderam para o Taiti, mas garantiram a vaga pela desqualificação dos taitianos por uso de atletas irregulares. Já Hong Kong foi o campeão asiático de 2018, em competição que não teve o Japão.

No primeiro embate, nas Ilhas Cook, deu a lógica com Hong Kong mostrando sua força e vencendo por tranquilos 26 x 03, com 4 tries, de Thomas Lamboley (francês), Liam Slatem (sul-africano), Conor Hartley (inglês) e Max Woodward (nascido em Hong Kong).

O próximo jogo será no dia 7 de julho em Hong Kong.

Ilhas Cook 03 x 26 Hong Kong, em Avarua