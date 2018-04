Os torneios masculinos do Hong Kong Sevens estão pegando fogo, com a 7ª etapa da Série Mundial de Sevens e com o torneio da segunda divisão mundial, que definirá o time promovido à elite do circuito.

O Hong Kong Sevens poder ser assistido na íntegra AO VIVO pelo Facebook do circuito mundial e pelo site do World Rugby.

Fique de olho em nosso Twitter @Portaldorugby para atualizações dos placares.

- Continua depois da publicidade -

Hong Kong Sevens – 7ª etapa da Série Mundial de Sevens Masculina / Etapa Única da 2ª divisão Masculina – dias 06 a 08 de abril

Sexta-feira, dia 06 de abril (horários de Brasília)

00h58 – Uruguai 22 x 05 Jamaica – Masculino 2ª divisão

01h20 – Irlanda 41 x 05 Ilhas Cook – Masculino 2ª divisão

01h42 – Uganda 14 x 10 Chile – Masculino 2ª divisão

02h04 – Japão 26 x 10 Geórgia – Masculino 2ª divisão

02h26 – Alemanha 14 x 12 Hong Kong – Masculino 2ª divisão

02h50 – Papua Nova Guiné 10 x 17 Zimbábue – Masculino 2ª divisão

03h56 – Uruguai 38 x 00 Ilhas Cook – Masculino 2ª divisão

04h18 – Irlanda 26 x 00 Jamaica – Masculino 2ª divisão

04h40 – Uganda 26 x 10 Geórgia – Masculino 2ª divisão

05h04 – Japão 10 x 19 Chile – Masculino 2ª divisão

05h28 – Alemanha 27 x 07 Zimbábue – Masculino 2ª divisão

05h50 – Papua Nova Guiné 22 x 21 Hong Kong – Masculino 2ª divisão



07h00 – Argentina 31 x 00 Gales – Masculino Principal

07h24 – Estados Unidos 24 x 24 França – Masculino Principal

07h48 – Inglaterra 19 x 22 Escócia – Masculino Principal

08h10 – África do Sul 45 x 00 Coreia do Sul – Masculino Principal

08h52 – Austrália 12 x 17 Espanha – Masculino Principal

09h18 – Nova Zelândia 36 x 05 Rússia – Masculino Principal

09h43 – Fiji 31 x 12 Samoa – Masculino Principal



Sexta-feira, dia 06 de abril / Sábado, dia 07 de abril (horários de Brasília)

22h00 – Jamaica 21 x 19 Ilhas Cook – Masculino 2ª divisão

22h22 – Irlanda 36 x 00 Uruguai – Masculino 2ª divisão

22h44 – Chile 29 x 05 Geórgia – Masculino 2ª divisão

23h06 – Japão 24 x 10 Uganda – Masculino 2ª divisão

23h28 – Hong Kong 19 x 14 Zimbábue – Masculino 2ª divisão

23h50 – Alemanha 36 x 07 Papua Nova Guiné – Masculino 2ª divisão

Classificação – 2ª divisão

Grupo E: 1 Chile, 2 Japão, 3 Uganda, 4 Geórgia

Grupo F: 1 Alemanha, 2 Hong Kong, 3 Zimbábue, 4 Papua Nova Guiné

Grupo G: 1 Irlanda, 2 Uruguai, 3 Jamaica, 4 Ilhas Cook

00h14 – Argentina 31 x 14 França – Masculino Principal

00h38 – Estados Unidos 47 x 05 Gales – Masculino Principal

01h00 – Inglaterra 47 x 07 Coreia do Sul – Masculino Principal

01h22 – África do Sul 31 x 17 Escócia – Masculino Principal

01h48 – Austrália 14 x 34 Canadá – Masculino Principal

02h10 – Quênia 26 x 00 Espanha – Masculino Principal

02h32 – Nova Zelândia 19 x 12 Samoa – Masculino Principal

02h54 – Fiji 36 x 14 Rússia – Masculino Principal

04h16 – Gales 19 x 07 França – Masculino Principal

04h38 – Estados Unidos 31 x 17 Argentina – Masculino Principal

05h00 – Escócia 61 x 07 Coreia do Sul – Masculino Principal

05h24 – África do Sul 33 x 15 Inglaterra – Masculino Principal

05h48 – Canadá 17 x 12 Espanha – Masculino Principal

06h10 – Quênia 26 x 28 Austrália – Masculino Principal

06h32 – Rússia 19 x 28 Samoa – Masculino Principal

06h54 – Fiji 50 x 07 Nova Zelândia – Masculino Principal

Highlights: Quarter finals confirmed after thrilling day of action at the World Series in Hong Kong #HK7s pic.twitter.com/Rdg9ulZnyt — World Rugby Sevens (@WorldRugby7s) 7 de abril de 2018

Classificação – Principal

Grupo A: 1 Fiji, 2 Nova Zelândia, 3 Samoa, 4 Rússia

Grupo B: 1 Quênia, 2 Espanha, 3 Canadá, 4 Austrália

Grupo C: 1 África do Sul, 2 Escócia, 3 Inglaterra, 4 Coreia do Sul

Grupo D: 1 Estados Unidos, 2 Argentina, 3 Gales, 4 França

07h18 – Quartas de final – Alemanha 26 x 00 Uganda – Masculino 2ª divisão

07h42 – Quartas de final – Chile 24 x 12 Hong Kong – Masculino 2ª divisão

08h04 – Quartas de final – Japão 26 x 19 Uruguai – Masculino 2ª divisão

08h26 – Quartas de final – Irlanda 38 x 05 Zimbábue – Masculino 2ª divisão

Highlights: Germany, Chile, Japan and Ireland make semi finals at World Series Qualifiers #HK7s pic.twitter.com/oNRv55MxBK — World Rugby Sevens (@WorldRugby7s) 7 de abril de 2018

Sábado, dia 07 de abril / Domingo, dia 08 de abril (horários de Brasília)

22h30 – Quartas Challenge Trophy – Samoa x França – Masculino Principal

22h52 – Quartas Challenge Trophy – Inglaterra x Austrália – Masculino Principal

23h14 – Quartas Challenge Trophy – Gales x Rússia – Masculino Principal

23h36 – Quartas Challenge Trophy – Canadá x Coreia do Sul – Masculino Principal

23h50 – Quartas de final – Fiji x Argentina – Masculino Principal

00h20 – Quartas de final – África do Sul x Espanha – Masculino Principal

00h42 – Quartas de final – Estados Unidos x Nova Zelândia – Masculino Principal

01h07 – Quartas de final – Quênia x Escócia – Masculino Principal

01h32 – Semifinal – Alemanha x Chile – Masculino 2ª divisão

01h54 – Semifinal – Japão x Irlanda – Masculino 2ª divisão

02h16 – Semifinais pelo 13º lugar – Masculino Principal

02h43 – Semifinais pelo 13º lugar – Masculino Principal

03h05 – Semifinais pelo Challenge Trophy – Masculino Principal

03h30 – Semifinais pelo Challenge Trophy – Masculino Principal

03h55 – Semifinais pelo 5º lugar – Masculino Principal

04h17 – Semifinais pelo 5º lugar – Masculino Principal

04h41 – Semifinais pelo Ouro – Masculino Principal

05h03 – Semifinais pelo Ouro – Masculino Principal

05h30 – FINAL – Masculino 2ª divisão

06h00 – Decisão de 13º lugar – Masculino Principal

06h30 – Final do Challenge Trophy – Masculino Principal

07h00 – Decisão de 5º lugar – Masculino Principal

07h30 – Decisão do 3º lugar – Bronze – Masculino Principal

08h00 – FINAL – Ouro – Masculino Principal