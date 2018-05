As Eliminatórias para a Copa do Mundo na Ásia continuaram neste sábado e o campeão do continente vai se desenhando. Sem o Japão disputando o Campeonato Asiático, o favoritismo está nas costas de Hong Kong, que vai fazendo o esperado.

Os Dragões foram à Coreia do Sul e venceram o aguerrido time da casa por 30 x 21, em jogo que Hong Kong marcou menos tries, 2 contra 3, mas saiu vitorioso punindo os coreanos pela indisciplina. Hong Kong agora só precisa vencer em casa a Coreia no returno para ser o campeão asiático – o que levará os Dragões à Repescagem Mundial. Enquanto isso, a China saiu da quarta divisão com uma vitória, colocando 39 x 18 sobre Brunei no encerramento do torneio.

Na África, Gana se sagrou campeã da 3ª divisão e garantiu sua promoção ao derrotar as ilhas Maurício por 23 x 17, enquanto o terceiro lugar foi de Ruanda, em 33 x 22 sobre o Lesoto.

Na Europa, a rodada foi de decisão de rebaixamento no Rugby Europe Conference 1 (a divisão abaixo do “Six Nations C”), com a Suécia vencendo e rebaixando a Letônia com um 50 x 27. Na Conference 2, a Noruega venceu a Estônia por 47 x 16, ao passo que a Dinamarca colocou 57 x 10 sobre a Finlândia. Com isso, a Estônia precisará vencer a Finlândia na rodada final para escapar do rebaixamento.

- Continua depois da publicidade -

Por fim, no Caribe, rolou a abertura do Rugby Americas North Championship, com triunfo da Seleção do Sul dos Estados Unidos sobre Bermuda, 48 x 28, ao passo que na terceira divisão Curaçao venceu Guadalupe, 7 x 5. Na segunda divisão, por sua vez, teve final, com a Jamaica confirmando título e promoção em jogo contra Barbados, 37 x 29.

Asia Rugby Championship – Top 3 – Campeonato Asiático / Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2019

Coreia do Sul 21 x 30 Hong Kong, em Incheon

Seleção Jogos Pontos Hong Kong 2 9 Coreia do Sul 2 5 Malásia 2 0

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 3 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;

Asia Rugby Championship – Division III East – 4ª divisão do Campeonato Asiático – Grupo Leste

Brunei 18 x 39 China, em Bandar Seri Bengawan

Classificação final: 1 Guam (campeão), 2 China, 3 Brunei;

Rugby Europe Conference 1 – 3ª divisão do Campeonato Europeu

Grupo Norte

Suécia 50 x 27 Letônia, em Enköping

Seleção Jogos Pontos Lituânia 4 18 Ucrânia 4 12 Suécia 4 9 Hungria 4 5 Letônia 4 4

- Vitória com 3 ou mais tries de diferença = 5 pontos;

- Vitória com menos de 3 tries de diferença = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota por 5 pontos ou menos pontos = 1 ponto



- Campeão do Grupo Norte enfrentará o campeão do Grupo Sul valendo a promoção ao Trophy (2ª divisão);

- Último colocado será rebaixado à Conference 2 (4ª divisão);

Rugby Europe Conference 2 – 4ª divisão do Campeonato Europeu

Grupo Norte

Estônia 16 x 47 Noruega, em Tartu

Finlândia 10 x 57 Dinamarca, em Helsinque

Seleção Jogos Pontos Luxemburgo 4 18 Dinamarca 4 14 Noruega 4 6 Finlândia 3 4 Estônia 3 0

Copa da África – Taça Bronze – 3ª divisão – em Elmina, Gana

Ruanda 33 x 22 Lesoto – 3º lugar

Gana 23 x 17 Maurício – Final

Rugby Americas North Championship – 1ª divisão do América do Norte e Caribe

Bermuda 28 x 48 USA South, em Hamilton

Rugby Americas North Cup – 2ª divisão do América do Norte e Caribe

Jamaica 37 x 29 Barbados, em Kingston

Rugby Americas North Trophy – 2ª divisão do América do Norte e Caribe

Guadalupe 05 x 07 Curaçao, em Les Abymes