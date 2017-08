O dia 17 de agosto, próxima quinta-feira, será de largada na Nova Zelândia, com o pontapé inicial para a edição 2017 da Mitre 10 Cup, tradicionalmente conhecida como NPC (National Provincial Championship), o Campeonato Neozelandês.

O campeonato manteve a sua fórmula de disputas, com os 14 times divididos em 2 divisões de 7 equipes cada, a Premiership (1ª divisão) e o Championship (2ª divisão). Entretanto, bem diferente de outros campeonatos pelo mundo, a Mitre 10 Cup tem jogos entre equipes de divisões diferentes! Ao todo, a temporada regular conta com 10 partidas para cada time, sendo 6 jogos contra equipes da mesma divisão e 4 jogos contra equipes da outra divisão.

Ao final das 10 rodadas, os 4 primeiros colocados da Premiership avançarão às semifinais, seguindo lutado pelo título nacional. O último colocado da Premiership, por sua vez, será rebaixado ao Championship de 2018. Já os 4 primeiros colocados do Championship jogarão as semifinais na luta pela promoção à Premiership 2018. Em paralelo, algumas partidas da Mitre 10 Cup valem também a posse do tradicional Ranfurly Shield, o troféu desafio da Nova Zelândia, que no momento é de posse do gigante Canterbury.

Além disso tudo, a Mitre 10 Cup conta com outra particularidade. Apesar de serem 10 jogos por time, há apenas 9 finais de semana de jogos. As partidas de cada rodada são jogadas sempre entre quinta e domingo, mas há ainda uma partida toda quarta-feira, com cada um dos 14 times jogando 1 vez na quarta-feira. O término da temporada regular está marcado para o dia 15 de outubro. As semifinais serão nos dias 20 e 21 e a final no dia 28 de outubro.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Cada um dos 14 times são selecionados provinciais, representando regiões do país. Cada um desses 14 times é ligado a uma das 5 equipes neozelandesas do Super Rugby. Entretanto, diferente do que ocorre na África do Sul, os atletas do Super Rugby são melhor distribuídos entre as equipes provinciais, o que significa que hoje os chamados 5 grandes do rugby neozelandês, que são as provinciais dominantes de cada uma das franquias do Super Rugby – Auckland (Blues), Canterbury (Crusaders), Waikato (Chiefs), Wellington (Hurricanes) e Otago (Highlanders) – não carregam para a Mitre 10 Cup a mesma relação de forças. Notavelmente, Otago e Wellington vem sofrendo nos últimos anos no campeonato e ambos estão na segunda divisão no momento. Por outro lado, Canterbury vem dominando a Mitre 10 Cup e, com os Crusaders em alta, a tendência é que novamente Canterbury se imponho no campeonato nacional, sendo o “time a ser batido”.

1ª rodada

Dia 17/08 – North Harbour x Otago

Dia 18/08 – Tasman x Canterbury

Dia 19/08 – Hawke’s Bay x Southland

Dia 19/08 – Taranaki x Waikato

Dia 19/08 – Counties Manukau x Auckland

Dia 20/08 – Northland x Bay of Plenty

Dia 20/08 – Manawatu x Wellington

Equipe Apelido Cidade(s) Jogos Pontos Premiership - 1ª divisão Auckland Gulls Auckland Canterbury Lambs Christchurch Counties Manukau Steelers Pukekohe Taranaki Bulls New Plymouth Tasman Makos Nelson e Blenheim Waikato Mooloo Men Hamilton North Harbour Hibiscus Auckland (norte) Championship - 2ª divisão Bay of Plenty Steamers Rotorua e Tauranga Hawke's Bay Magpies Napier Manawatu Turbos Palmerston North Northland Taniwha Whangarei Otago Razorbacks Dunedin Southland Stags Invercargill Wellington Lions Wellington

Lista de campeões

16 títulos – Auckland

13 títulos – Canterbury

4 títulos – Wellington

2 títulos – Otago

2 títulos – Waikato

1 título – Bay of Plenty, Counties Manukau, Manawatu e Taranaki