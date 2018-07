Com transmissão ao vivo dos quatro jogos pelo Watch ESPN, o Super Rugby viverá entre sexta e sábado sua fase de quartas de final, com o mata-mata pegando fogo com os 8 melhores times da liga do Hemisfério Sul de olho no título. Quem vence?

Hurricanes e Chiefs: é dérbi neozelandês!

Hurricanes e Chiefs abrirão as quartas de final com um clássico neozelandês de peso, entre os times de segunda e terceira melhores campanhas na temporada até aqui. Dois poderosos times que duelaram na semana passada, com vitória dos Chiefs em casa por 28 x 24, em jogo que teve os Chiefs jogando 20 minutos com 14 homens por conta de um cartão vermelho e, mesmo assim, sendo capazes de derrotarem o poderoso oponente. Os Chiefs fizeram uma reta final de primeira fase forte que ainda incluiu triunfo sobre os Highlanders. Os Hurricanes, por outro lado, apesar de terem a segunda melhor campanha, fizeram uma reta final ruim e o início de jogo muito fraco contra os Chiefs – saindo atrás no placar em 21 x 00 – preocupa.

O pack dos Chiefs, liderado por Brodie Retallick, Sam Cane e Liam Messam, é superior o dos ‘Canes, sendo ainda dono do melhor scrum da competição. Os ‘Canes, por outro lado, tiveram tanto um ataque como uma defesa superiores ao do oponente e na linha o time de Wellington é superior, com os imãos Barrett, Laumape, Milner-Skudder, Julian Savea & cia pegando fogo. Lá atrás, a batalha entre aberturas, Beauden Barrett contra o visitando Damian McKenzie promete – e é especialmente importante às ambições de McKenzie com a camisa dos All Blacks – ao passo que o duelo de scrum-halves também é interessante, com o ascendente Weber, dos Chiefs, fazendo frente a TJ Perenara, dos ‘Canes. Alaimalo, maior quebrador de tackles da liga, é outro destaque dos Chiefs. Mas a vantagem dos Hurricanes pelo mando e jogo em aberto.

Os Sharks diante do quase impossível: vencer os Crusaders

Já na Ilha do Sul, o melhor time disparado da liga, o atual campeão Crusaders, receberá os sul-africanos do Sharks, que só conseguiram classificação no apagar das luzes com o 8º lugar geral e ainda tivera uma desgastante viagem com mudança de fuso horário até a Nova Zelândia.

O estilo de jogo dos Sharks, muito clínicos e de forte defesa, não deverá ter efeito contra os Crusaders, sempre dominantes. Os Sharks apresentaram bons valores com a bola em mãos, como Robert Du Preez (artilheiro da temporada) e Curwin Bosch, e são todos do melhores desempenho de tackles do Super Rugby, mas atrair os Crusaders ao campo de ataque, como os Sharks fizeram contra os Jaguares, pode ser mortal.

Os Crusaders tiveram o segundo melhor ataque da liga, com o maior número de tries marcados, e a melhor defesa, vencendo mais partidas que qualquer time – 14 em 16 jogos, o dobro dos Sharks. E em casa os ‘Saders estão invictos. Liderados por Kieran Read e com jovens valores como Richie Mo’unga, Jack Goodhue e o finalizador George Bridge em alta, os ‘Saders são quase imbatíveis – e, lógico, muito favoritos.

Waratahs defendem a Austrália contra os Highlanders

Um duelo injusto? Os Waratahs são os únicos representantes da Austrália no mata-mata e jogarão em casa como os melhores de sua conferência, mas os oponentes, os Highlanders, da Nova Zelândia, fizeram campanha superior até aqui, somando mais pontos que os ‘Tahs e com 1 vitória a mais.

É fato que o time de Sydney evoluiu muito com relação ao ano passado, com Israel Folau voltando a despontar ao lado do devastador Naiyaravoro, artilheiro de tries da liga. O ataque australiano é superior e é o terceiro melhor da liga, mas os ‘Tahs sofrem nas formações e no breakdown com alguma regularidade e tiveram uma reta final ruim de temporada regular, fazendo um último jogo muito ruim em casa, perdendo para os Brumbies.

Os Highlanders oscilaram na reta final também, mas, para sua defesa, o time de Dunedin jogou uma conferência muito mais complicado, a neozelandesa. Em campo, contra os Waratahs, todavia, os Highlanders foram atropelados por 41 x 12, em Sydney, em maio, tendo lembranças ruins daquele jogo. Ben Smith, Aaron Smith e Sopoaga estão prontos para grandes batalhas com Folau, Phipps e Foley, em jogo que pode será definido nos detalhes. Tudo em aberto!

Jaguares em busca da história contra os Lions

Por fim, os argentinos dos Jaguares estarão pela primeira vez na história nas quartas de final e terão a missão de visitarem os Lions, na África do Sul, em uma tabela que ajudou os argentinos, que já estavam semana passada no país – e ficaram, evitando maior desgaste.

Os Lions foram os melhores sul-africanos na competição e são considerados os mais capazes de tirarem o título da Nova Zelândia, contando com o melhor ataque em número de tries – ao lado dos Crusaders -, mas com uma defesa que deixou a desejar – e foi pior que a dos Jaguares. No último duelo entre Lions e Jaguares em Joanesburgo, os sul-africanos venceram por 47 x 27, mas em Buenos Aires os argentinos triunfaram por 49 x 35 – ou seja, o jogo promete muitos pontos.

O pack de forwards sul-africano foi fenomenal na temporada, tendo o melhor lateral da liga e com Malcolm Marx e Franco Mostert sendo verdadeiros líderes – ao passo que os Jaguares mostraram desempenho muito fraco no scrum – atípico para o rugby argentino – e nos tackles. Todavia, a maior diferença – que faz o jogo de sábado pender a favor dos Lions – é a efetividade dos ataques. Enquanto os Jaguares foram o time que mais correu com a bola em mão, tendo sempre muita posse de bola, mas pouca efetividade, os Lions lideraram a estatística de tackles e linhas quebradas na temporada, com seu ataque sendo brilhante. Vantagem sul-africana, mas com esperança do lado argentino.

*Horários de Brasília

Sexta-feira, dia 20 de julho

04h35 – Hurricanes x Chiefs, em Wellington (Nova Zelândia)

Sábado, dia 21 de julho

04h35 – Crusaders x Sharks, em Christchurch (Nova Zelândia)

07h05 – Waratahs x Highlanders, em Sydney (Austrália)

10h05 – Lions x Jaguares, em Joanesburgo (África do Sul)