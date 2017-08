Nessa terça-feira o Troféu Mundial M20, a segunda divisão mundial, terá seu pontapé inicial em Montevidéu, no Uruguai. O Estádio Charrua receberá 8 seleções de todos os continentes que estarão batalhão pela promoção ao Campeonato Mundial M20 de 2018, a primeira divisão mundial.

Apenas o campeão será promovido e o formato de disputas faz com que cada jogo seja uma decisão. Afinal, os 8 times foram divididos em 2 grupos com 4 equipes cada, mas apenas o primeiro colocado de cada grupo seguirá sonhando com o título, fazendo a grande final no dia 10 de setembro.

O favoritismo está com Japão, rebaixado do Campeonato Mundial 2017, e Fiji, rebaixado em 2016. As duas equipes estão em grupos distintos e são os mais cotados à grande final. Porém, a briga será boa. O Canadá retorno à disputa depois de um ano de ausência e com potencial para ir longe, tentando repetir 2015, quando chegou à final. Namíbia e Chile correm por fora na chave. Já no Grupo B, Uruguai e Portugal têm forte trabalho de base e buscarão frustrar os fijianos, sendo que em 2015 os uruguaios bateram Fiji em uma campanha épica. Hong Kong fecha o grupo como a quarta força.

O Brasil estará representado na arbitragem, com Cauã Ricardo.

Os jogos poderão ser assistidos ao vivo pelo site e Facebook do World Rugby.

Troféu Mundial M20 – World Rugby U20s Trophy – em Montevidéu, Uruguai

Grupo A: Canadá, Chile, Japão e Namíbia

Grupo B: Uruguai, Fiji, Portugal e Hong Kong

Terça-feira, dia 29 de agosto

10h00 – Namíbia x Canadá

12h00 – Portugal x Uruguai

14h00 – Japão x Chile

16h00 – Fiji x Hong Kong

Sábado, dia 02 de setembro

10h00 – Portugal x Hong Kong

12h00 – Namíbia x Chile

14h00 – Japão x Canadá

16h00 – Fiji x Uruguai

Quarta-feira, dia 06 de setembro

11h30 – Canadá x Chile

13h30 – Uruguai x Hong Kong

15h30 – Fiji x Portugal

17h30 – Japão x Namíbia

Domingo, dia 10 de setembro

10h00 – Disputa de 7º lugar

12h00 – Disputa de 5º lugar

14h00 – Disputa de 3º lugar

16h00 – Final

*Horários de Brasília