ARTIGO COM VÍDEOS – O Rugby League teve um fim de semana de decisão na Inglaterra, com o estádio de Wembley, em Londres, recebendo a tradicional final da Challenge Cup, a Copa da Inglaterra. Já na Austrália, a NRL teve sua penúltima rodada e a briga pelas vagas no mata-mata segue eletrizante!

Hull FC é o rei de copas!

Pelo segundo ano seguido, a Challenge Cup, a Copa da Inglaterra, pertence ao Hull FC, que venceu nesse sábado o Wigan Warriors por 18 x 14, em um jogão que teve o Wigan se largando na frente, mas vendo o Hull, conduzido pelo grande Marc Sneyd, virando o placar e segurando a vantagem até o final. Com 2 tries, o neozelandês Mahé Fonua foi outro herói do Hull FC em seu quinto título na história da competição.

Ladbrooks Challenge Cup – Copa da Inglaterra de Rugby League

FINAL

18 14

Hull FC 18 x 14 Wigan Warriors, em Londres



Lista de campeões

19 títulos – Wigan Warriors

13 títulos – Leeds Rhinos

12 títulos – St. Helens Saints

8 títulos – Warrington Wolves

7 títulos – Widnes Vikings

6 títulos – Huddersfield Giants

5 títulos – Hull FC, Bradford Bulls e Halifax RLFC

NRL: tudo embola a uma rodada do fim



Na Austrália, a NRL viveu a penúltima rodada de sua temporada regular, com 3 vagas ainda em aberto no mata-mata. E as 3 seguirão em aberto para a rodada final. Isso porque o sexto colocado Penrith Panthers foi derrotado pelo nono colocado St. George Illawarra Dragons ao passo que o sétimo North Queensland Cowboys e o oitavo Manly Sea Eagles venceram. Com isso, Panthers, Cowboys e Sea Eagles estão empatados em número de pontos e os Dragons têm somente 2 pontos (isto é, 1 vitória) a menos.

Os Panthers jogavam em casa, mas os Dragons precisavam da vitória a todo custo e o emocionante duelo acabou com os visitantes garantindo um apertado 16 x 14. Os Cowboys, por sua vez, venceram por 22 x 14 os eliminados Wests Tigers, ao passo que os Sea Eagles foram à Nova Zelândia e venceram os também eliminados New Zealand Warriors por 22 x 21, em jogo de tirar o fôlego, com Daly Cherry-Evans empatando o jogo com drop goal aos 78′ e garantindo a vitória com outro drop goal na prorrogação.

Já na luta pelo G4, que garante vantagem no mata-mata, o vice líder Sydney Roosters assegurou seu lugar junto do Melbourne Storm ao vencer o atual campeão e agora quinto colocado Cronulla Sharks, 16 x 14, enquanto o agora quarto colocado Parramatta Eels venceu fora de casa o agora terceiro colocado Brisbane Broncos em uma avalanche de tries encerrada em 52 x 34 para os visitantes, em partida que registrou o try mais rápido da história da NRL, com Auva’a apoiando no in-goal apenas 15 segundos após o kick-off. O líder segue sendo o Melbourne Storm, que aplicou memoráveis 64 x 06 para cima do antes poderoso South Sydney Rabbitohs.

Na rodada final, o Cowboys, precisando vencer para se classificar, receberá no clássico de Queensland o Broncos, que também quer a vitória para acabar no G4. Já o Sea Eagles receberá o Panthers em duelo direto pela classificação e quem perder poderá se despedir, ficando de olho no Dragons, que receberá o eliminado Bulldogs. O Eels, por sua vez, receberá o combalido Rabbitohs.

NRL – Campeonato Australiano de Rugby League

Broncos 34 x 52 Eels

Raiders 46 x 28 Knights

Wests Tigers 14 x 22 Cowboys

Titans 14 x 26 Bulldogs

Storm 64 x 06 Rabbitohs

Sharks 14 x 16 Roosters

Warriors 21 x 22 Sea Eagles

Panthers 14 x 16 Dragons

Clube Cidade Jogos Pontos Melbourne Storm Melbourne 22 40 Brisbane Broncos Brisbane 22 34 Sydney Roosters Sydney 22 34 Cronulla-Sutherland Sharks Sydney 22 32 Parramatta Eels Sydney 22 32 Penrith Panthers Sydney 22 30 North Queensland Cowboys Townsville 22 28 Manly-Warringah Sea Eagles Sydney 22 28 St. George Illawarra Dragons Wollongong/Sydney 22 26 Canberra Raiders Canberra 22 24 South Sydney Rabbitohs Sydney 22 22 Canterbury-Bankstown Bulldogs Sydney 22 20 New Zealand Warriors Auckland (Nova Zelândia) 22 18 Gold Coast Titans Gold Coast 22 18 Wests Tigers Sydney 22 16 Newcastle Knights Newcastle 22 14



















Foto: Hull FC – Super League