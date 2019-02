ARTIGO COM VÍDEOS – Nesta sexta-feira rolaram todos os jogos da 3ª rodada do Six Nations M20 e a competição tem somente um time invicto: a Irlanda.

Os verdes alcançaram a terceira vitória como esperado, derrotando fora de casa a Itália por 34 x 14. O scrum-half Craig Casey foi o nome do jogo marcando 2 tries, enquanto O asa Scott Penny fez outro, mas o bônus ofensivo só foi obtido aos 78′, com dura resistência italiana. O centro David Hawkshaw cravou o try precioso.



A vitória irlandesa foi ainda mais festejada por conta da derrota da Inglaterra fora de casa para Gales, em um jogo dramático de 11 x 10 para os galeses. Quando o terceira linha Rusi Tuima cruzou o in-goal aos 68′ para o try da Inglaterra, o primeiro do jogo, a vitória parecia se encaminhar para os ingleses. Mas, já com o tempo esgotado, o ponta reserva Deon Smith brilhou marcando o try da vitória dos jovens Dragões.



E a França também saiu vencedora no dia, impondo-se com um 42 x 27 sobre a lanterna Escócia. Jogo recheado de tries, com 6 a 4 para os franceses, com destaque para o oitavo campeão do mundo Jordan Joseph, que rompeu para 2 tries para os Bleuets, agora vice líderes.





U20s Six Nations – Seis Nações M20

França 42 x 27 Escócia, em Pau

Gales 11 x 10 Inglaterra, em Colwyn Bay

Itália 14 x 34 Irlanda, em Rieti

Seleção Jogos Pontos Irlanda 3 14 França 3 10 Gales 3 9 Inglaterra 3 6 Itália 3 5 Escócia 3 1

- Grand Slam = 3 pontos;

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;