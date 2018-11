ARTIGO COM VÍDEO – O ano de 2018 se encerrou bem para a Inglaterra e preocupante para a Austrália. Os dois históricos rivais duelaram neste sábado no fechamento dos tests de novembro, em Londres, com os ingleses se impondo sem sustos e com contundência: 37 x 18. Resultados que ajuda a aliviar a pressão sobre o time inglês, que viveu um Six Nations ruim neste ano, ao passo que os Wallabies se submergem em uma crise complicada, que já havia se agravado com as suspensões internas de Ashley-Cooper e Kurtley Beale.

O jogo começou muito ruim para os australianos, com a Inglaterra atropelando em scrum, para a bola sobrar para Jonny May marcar o primeiro try ao 2′. Farrell e Toomua trocaram penais na sequência e os australianos pareciam entrar bem na partida, flertando com o empate com try anulado de Haylett-Petty, após Kerevi receber passe para a frente e atropelar a defesa inglesa. Quem não faz, leva, e Farrell guardou outro penal para a Rosa. Mas, antes do intervalo, a resposta dos Wallabies veio com Israel Folau rompendo a defesa da casa para o primeiro try dos visitantes, seguido ainda de penal certeiro de Toomua no lance final da primeira parte. 13 x 13 no intervalo.

O domínio inglês só foi imposto na segunda etapa e veio logo nos primeiros 15 minutos com 2 tries que definiram o jogo, com Elliot Daly, voando pela avenida da defesa aussie, e Cokanasiga, quebrando tackle. A linha inglesa estava voando.

Ainda houve tempo para a Inglaterra quase marcar, aos 67′, com Jonny May perseguindo chute longo para marcar um try que foi anulado ao se constatar que a bola pingara em cima da linha. Mas, aos 70′, Owen Farrell apareceu no segundo canal para marcar o quarto try inglês. E no fim Folau marcou um último try de consolo para a Austrália.

Fim de papo: Inglaterra 37 x 18. Título da Cook Cup, a taça entre os dois países, para os ingleses.



37 18

Inglaterra 37 x 18 Austrália, em Londres

Árbitro: Jaco Peyper (África do Sul)

Inglaterra

Tries: May, Daly, Cokanasiga e Farrel

Conversões: Farrell (4)

Penais: Farrell (3)

15 Elliot Daly, 14 Joe Cokanasiga, 13 Henry Slade, 12 Ben Te’o, 11 Jonny May, 10 Owen Farrell (c), 9 Ben Youngs, 8 Mark Wilson, 7 Sam Underhill, 6 Brad Shields, 5 Courtney Lawes, 4 Maro Itoje, 3 Kyle Sinckler, 2 Jamie George, 1 Ben Moon;

Suplentes: 16 Dylan Hartley, 17 Alec Hepburn, 18 Harry Williams, 19 Charlie Ewels, 20 Nathan Hughes, 21 Richard Wigglesworth, 22 George Ford, 23 Manu Tuilagi;

Austrália

Tries: Folau (2)

Conversões: Toomua (1)

Penais: Toomua (2)

15 Israel Folau, 14 Dane Haylett-Petty, 13 Samu Kerevi, 12 Bernard Foley, 11 Jack Maddocks, 10 Matt Toomua, 9 Will Genia, 8 Pete Samu, 7 Michael Hooper (c), 6 Jack Dempsey, 5 Adam Coleman, 4 Izack Rodda, 3 Sekope Kepu, 2 Tolu Latu, 1 Scott Sio;

Suplentes: 16 Tatafu Polota-Nau, 17 Jermaine Ainsley, 18 Allan Alaalatoa, 19 Rob Simmons, 20 Ned Hanigan, 21 Nick Phipps, 22 Sefa Naivalu, 23 Marika Koroibete;