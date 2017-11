ARTIGO COM VÍDEOS – Austrália contra Fiji na sexta, Tonga contra Inglaterra no sábado. Essa serão as semifinais da Copa do Mundo de Rugby League, o rugby de 13 jogadores, na próxima semana. O último duelo de quartas de final foi jogado neste domingo e não teve surpresa: a Inglaterra fez valer seu favoritismo e derrotou a Papua Nova Guiné por 36 x 06, em Melbourne, na Austrália, seguindo na busca do título mundial.

Os ingleses, vacinados pela derrota neozelandesa para Fiji, se impuseram do começo ao fim, com 3 tries no primeiro tempo e outros 4 no segundo. McGillvary e Watkins voaram para 2 tries cada.

O domingo ainda foi de segunda rodada da Copa do Mundo Feminina de Rugby League em Sydney. A Austrália venceu o grande jogo contra a Inglaterra com contundência, 38 x 00, e seguiu perfeita, enquanto a Nova Zelândia atropelou as Ilhas Cook por 76 x 00. A surpresa foi o debutante Canadá vencendo por 22 x 08 a Papua Nova Guiné, dando um passo decisivo rumo às semifinais.

36 06

Inglaterra 36 x 06 Papua Nova Guiné, em Melbourne

Inglaterra

Tries: McGillvary (2), Watkins (2), Walmsley, Currie e Hall

Conversões: Widdop (4)

1 Gareth Widdop, 2 Jermaine Mcgillvary, 3 Kallum Watkins, 4 John Bateman, 5 Ryan Hall, 6 Kevin Brown, 7 Luke Gale, 8 Chris Hill, 9 Josh Hodgson, 10 James Graham, 11 Sam Burgess, 12 Elliott Whitehead, 13 Sean O’Loughlin (c);

Interchange: 14 Alex Walmsley, 15 Thomas Burgess, 16 Ben Currie, 17 James Roby;

Papua Nova Guiné

Try: Lo

Conversão: Martin (1)

1 David Mead (c), 2 Justin Olam, 3 Kato Ottio, 4 Nene Macdonald, 5 Garry Lo, 6 Ase Boas, 7 Watson Boas, 8 Moses Meninga, 9 James Segeyaro, 10 Luke Page, 11 Rhyse Martin, 12 Willie Minoga, 13 Paul Aiton;

Interchange: 14 Kurt Baptiste, 15 Stargroth Amean, 16 Stanton Albert, 17 Rod Griffin;

Semifinais

Dia 24/11 – Austrália x Fiji, em Brisbane

Dia 25/11 – Tonga x Inglaterra, em Auckland

Copa do Mundo Feminina de Rugby League – na Austrália

Austrália 38 x 00 Inglaterra

Papua Nova Guiné 08 x 22 Canadá

Nova Zelândia 76 x 00 Ilhas Cook

Classificação

Grupo A: 1 Austrália, 4 pontos / 2 Inglaterra, 2 pontos / 3 Ilhas Cook, 0 pontos;

Grupo B: 1 Nova Zelândia, 4 pontos / 2 Canadá, 2 pontos / 3 Papua Nova Guiné, 0 pontos;

Quarta-feira, dia 22 de novembro

Inglaterra x Ilhas Cook

Nova Zelândia x Papua Nova Guiné

Austrália x Canadá

O que é o Rugby League?

O Rugby League é uma modalidade do rugby que nasceu em 1895 no Norte da Inglaterra. Na época, o rugby (o Rugby Union) proibia o profissionalismo no mundo todo, mas um grupo de clubes ingleses se opôs à proibição de pagamentos a jogadores e romperam com a federação inglesa, formando uma liga independente. A fim de mudar a dinâmica do jogo e torná-lo mais aberto, a liga passou a promover mudanças nas suas regras, criando uma modalidade distinta, jogada com regras diferentes e organizada por entidades distintas do Union. O League, no entanto, se difundiu fortemente apenas no Norte da Inglaterra e na Austrália, onde é mais popular que o Union. O esporte ganhou popularidade ainda na Papua Nova Guiné (país da Oceania onde é o League e não o Union que reina) e, em menor dimensão, na Nova Zelândia e em algumas partes da França, onde segue bem abaixo do Union.

Quais as principais diferenças?

O League é jogado por 2 times de 13 jogadores cada, com 4 reservas, sendo que um atleta que foi substituído poderá retornar a campo;

No League, o try vale 4 pontos, a conversão 2, o penal 2 e o drop goal (chamado também de field goal) 1 ponto;

Não é usado sistema de pontos bônus nas tabelas de classificação. A vitória vale 2 pontos, o empate 1 e a derrota 0;

Não existem rucks. Quando um atleta sofre o tackle, é seguro e vai ao chão o jogo é parado. O atleta com a bola é liberado, rola a bola com os pés para trás e o jogo é reiniciado. É o chamado “play the ball”;

Cada equipe tem direito a realizar 5 vezes o play the ball e, na sexta vez que um atleta é derruba, a posse da bola troca de equipe. É a chamada “Regra dos 6 tackles”. Com isso, é comum após o 5º tackle a equipe com a posse da bola chutá-la;

Se a equipe defensora tocar na bola entre um play the ball e outro a contagem de tackles é zerada. Quando uma equipe com a posse de bola comete um erro de manuseio e a bola troca de posse o primeiro tackle é considerado “tackle zero” e a contagem se inicia apenas após ele;

Não há lineouts. A reposição da bola que saiu pela lateral é feita a partir de um scrum. Penais chutados para a lateral são cobrados com free kick;

Na prática, os scrums não possuem disputas, pois a equipe que introduz a bola na formação pode introduzi-la diretamente no pé de sua segunda linha. Porém, a equipe sem a bola pode tentar empurrar a formação para roubar a bola (o que é raro de acontecer);

Não existe o mark. Com isso, chutes no campo ofensivo são frequentes;

Um chute dado atrás da linha de 40 metros do campo de defesa que saia pela lateral após a linha de 20 metros do campo ofensivo é chamado de “40/20” e premia a equipe chutadora com a manutenção da posse da bola e com a contagem de tackles zerada;

A numeração dos atletas no League muda. Os números mais altos são para os forwards e os números menos são para a linha. O fullback é o camisa 1 e o pilar o 13, por exemplo;

