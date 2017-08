ARTIGO COM VÍDEOS – Inglaterra e Estados Unidos seguiram invictas na Copa do Mundo Feminina e decidirão o primeiro lugar do Grupo B na próxima quarta-feira em confronto direto.

Neste domingo, as inglesas eliminaram as italianas com um contundente 56 x 13, ao passo que as americanas aplicaram 43 x 00 incontestáveis nas espanholas, relegando as duas seleções mediterrânicas à disputa pelo 3º lugar da chave.

Sem sustos para as melhores do mundo

As campeões mundiais tiveram mais uma vitória convincente na Copa do Mundo Feminina. E o adversário mostrou que tinha qualidade. A Itália fez um início de duelo com as inglesas bastante combativo e chegou a flertar com uma virada no placar quando Magatti fez o try das Azzurre em bela ação de mãos e colocou 12 x 08 no placar. Mas as Red Roses eram superiores e emplacaram 4 tries no primeiro tempo para abrirem confortáveis 22 x 08.

Na segunda etapa, foram mais 6 tries ingleses, contra apenas mais 1 italiano, com o físico das Red Roses falando mas alto. Destaques para as finalizadoras Waterman, Scarratt e Thompson que cruzaram o in-goal duas vezes cada na esperada vitória da Inglaterra.



Inglaterra 56 x 13 Itália

Inglaterra

Tries: Waterman (2), Scarratt (2), Thompson (2), Taylor, Matthews, Wilson-Hardy e Cokayne

Conversões: Scarratt (2) e Reed (1)

15 Danielle Waterman, 14 Lydia Thompson, 13 Emily Scarratt (c), 12 Rachael Burford, 11 Amy Wilson Hardy, 10 Amber Reed, 9 Natasha Hunt, 1 Rochelle Clark, 2 Amy Cokayne, 3 Justine Lucas, 4 Tamara Taylor, 5 Zoe Aldcroft, 6 Izzy Noel-Smith, 7 Marlie Packer, 8 Alex Matthews;

Suplentes: 16 Heather Kerr, 17 Vickii Cornborough, 18 Poppy Cleall, 19 Harriet Millar-Mills, 20 Sarah Hunter, 21 La Toya Mason, 22 Katy Mclean, 23 Megan Jones;

Itália

Tries: Magatti e Giordano

Penais: Schiavon (1)

15 Manuela Furlan, 14 Michela Sillari, 13 Maria Grazia Cioffi, 12 Beatrice Rigoni, 11 Maria Magatti, 10 Veronica Schiavon, 9 Sara Barattin (c), 1 Marta Ferrari, 2 Melissa Bettoni, 3 Lucia Gai, 4 Valeria Fedrighi, 5 Alice Trevisan, 6 Ilaria Arrighetti, 7 Isabella Locatelli, 8 Elisa Giordano;

Suplentes: 16 Elisa Cucchiella, 17 Gaia Giacomoli, 18 Sara Tounesi, 19 Valentina Ruzza, 20 Silvia Gaudino, 21 Sofia Stefan, 22 Paola Zangirolami, 23 Veronica Madia;

Águias voando alto

O enredo do duelo entre Estados Unidos e Espanha não foi tão distinto do enredo de Inglaterra e Itália. No primeiro tempo, as espanholas mantiveram a disputa equilibrada, com as Águas sofrendo para quebrar a boa defesa ibérica, com apenas 12 x 00 no marcador, a partir de dois tries na potência de Tapper e Gray.

Na volta dos vestiários, as Leoas não aguentaram mais e as Águias voaram. Foram 5 tries dos EUA sem resposta , com o rendimento espanhol caindo pela potência física americana. O resultou tirou as dúvidas sobre as chances dos EUA serem surpreendidos por italianas e espanholas e jogou agora a pressão contra as Leoas, que desempenharam abaixo das italianas até o momento. Os EUA, por sua vez, ganham embalo para tentarem surpreender as inglesas.





Estados Unidos 43 x 00 Espanha

Estados Unidos

Tries: Tapper (2), Gray, Emba, penal try, Javelet e Rogers

Conversões: Kelter (3)

1 Catie Benson, 2 Samantha Pankey, 3 Tiffany Faaee (c), 4 Stacey Bridges, 5 Abby Gustaitis, 6 Sara Parsons, 7 Kate Zackary, 8 Jordan Gray, 9 Deven Owsiany, 10 Kimber Rozier, 11 Kristen Thomas, 12 Alev Kelter, 13 Nicole Heavirland, 14 Naya Tapper, 15 Cheta Emba;

Suplentes: 16 Katy Augustyn, 17 Jamilla Reinhardt, 18 Hope Rogers, 19 Alycia Washington, 20 Kristine Sommer, 21 Kayla Canett-Oca, 22 Sylvia Braaten, 23 Jessica Javelet;

Espanha

1 Isabel Rico, 2 Aroa González, 3 Jeanina Vinuezá, 4 Maria Ribera, 5 Rocio Garcia, 6 Diana Gasso, 7 Paula Medin, 8 Angela Del Pan, 9 Anne Fernández de Corres, 10 Patricia García, 11 Uri Barrutieta, 12 Marina Bravo, 13 Vanessa Rial, 14 Amaia Erbina, 15 lera Echebarria;

Suplentes: 16 Saioa Jaurena, 17 Isabel Macias, 18 Laura Delgado, 19 Berta García, 20 Elena Redondo, 21 Carmen Pérez, 22 Maria Ahís, 23 Maria Casado;