ARTIGO COM VÍDEOS – Terça-feira foi de clássico do XV feminino, com Inglaterra e Canadá se enfrentando pela segunda vez na mês em Londres, desta vez no estádio dos Harlequins. E, novamente com um elenco completo, a Inglaterra se impôs sobre um Canadá em renovação, com contundentes 49 x 12 para as Red Roses. O terceiro e último duelo da série será em Twickenham, no sábado, junto do duelo masculino entre Inglaterra e Samoa.

Mas inglesas e canadenses não foram as únicas a duelarem. No domingo, França e Itália se encararam no XV feminino também, voltando a entrar em campo depois da Copa do Mundo. Foi um jogão das italianas, que lideravam o placar por 21 x 20 com 15 minutos para o fim, mas sofreram a virada, com as francesas vencendo por 41 x 21.

E teve ainda dérbi regional entre Bélgica e Holanda na Bélgica no domingo, com o XV feminino holandês levando a melhor, 39 x 17, em um encontro importante para fomentar a modalidade na região.

49 12

Inglaterra 49 x 12 Canadá, em Londres

Inglaterra

Tries: Burford (2), Kildunne (2), Kerr, Waterman, Botterman e Brown

Conversões: Reed (2) e Harrison (1)

Penais: Reed (1)

15. Ellie Kildunne, 14. Danielle Waterman, 13. Rachael Burford, 12. Amber Reed, 11. Charlotte Clapp, 10. Katy Daley- Mclean, 9. Leanne Riley; 1. Rochelle Clark, 2. Amy Cokayne, 3. Heather Kerr, 4. Catherine O’Donnell, 5. Tamara Taylor, 6. Jo Brown, 7. Marlie Packer, 8. Sarah Hunter (c).

Suplentes: 16. Lark Davies 17. Vickii Cornborough, 18. Hannah Botterman, 19. Abbie Scott, 20. Izzy Noel-Smith, 21. Caity Mattinson, 22. Zoe Harrison, 23. Lagi Tuima.

Canadá

Tries: Slevinsky e Hunt

Conversões: Miller (1)

15. Brianna Miller, 14. Paige Farries, 13. Dria Bennett, 12. Nadia Popov, 11. Emmanuela Jada, 10. Anais Holly, 9. Jess Neilson; 1. Brittany Kassil, 2. Emily Tuttosi, 3. Olivia De Merchant, 4. Tyson Beukeboom, 5. Laura Russell (c), 6. Pamphinette Buisa, 7. Sara Svoboda, 8. Cindy Nelles.

16. Alexandria Ellis, 17. Veronica Harrigan, 18. McKinley Hunt, 19. Emma Taylor, 20. Janna Slevinsky, 21. Justine Pelletier, 22. Emilie Nichol, 23. Sam Alli;



21 41

Itália 21 x 41 França, em Biella

17 39

Bélgica 17 x 39 Holanda, em Boitsfort

Mundial Feminino de League conhece semifinalistas

Já a Copa do Mundo de Rugby League Feminino teve a última rodada de sua primeira fase nesta quarta, com a definição dos duelos de semifinais. A grande zebra foi a derrota da Inglaterra para as Ilhas Cook que, no entanto, não comprometeu a classificação inglesa. Honey Hireme, que já defendeu a Nova Zelândia no XV e no sevens, é a artilheira de tries até aqui com 8 pelas Kiwi Ferns.

No domingo, Austrália e Canadá farão uma semifinal, enquanto Nova Zelândia e Inglaterra jogarão a outra.

Copa do Mundo Feminina de Rugby League – na Austrália

Inglaterra 16 x 22 Ilhas Cook

Nova Zelândia 38 x 00 Papua Nova Guiné

Austrália 88 x 00 Canadá

Classificação

Grupo A: 1 Austrália, 6 pontos / 2 Inglaterra, 2 pontos / 3 Ilhas Cook, 2 pontos;

Grupo B: 1 Nova Zelândia, 6 pontos / 2 Canadá, 2 pontos / 3 Papua Nova Guiné, 0 pontos;

Domingo, dia 26 de novembro

Semifinais – em Sydney

Austrália x Canadá

Nova Zelândia X Inglaterra

