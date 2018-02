ARTIGO COM VÍDEO – O Six Nations Feminino viveu nesse carnaval sua segunda rodada e a lógica prevaleceu, com as favoritas vencendo. Inglaterra e França foram destaque mantendo 100% de aproveitamento, ao passo que a Irlanda conseguiu seu primeiro triunfo.

A Inglaterra não deu chances para Gales, aplicando sonoros 52 x 00. Foi domínio inglês do começo ao fim, com Cleall, Abby Dow, Leanne Riley e Ellie Kildunne cruzando o in-goal nos 30 primeiros minutos para não deixarem esperanças às galesas. A centro Kildune e a asa Cleall foram destaques com 2 tries cada.



Na Escócia, a seleção da casa não foi páreo para a forte França, que triunfou também com bônus, por 26 x 03. A chuva não deu trégua à partida e o jogo físico, como esperado, favoreceu as Bleues. A Escócia largou na frente pela indisciplina francesa com penal chutado por Law, mas o primeiro try do primeiro tempo saiu de maul francês, com Sochat. Antes do intervalo, Bourdon chutou cruzado para Banet marcar o segundo try da França – e a vitória ia ganhando corpo. Na segunda etapa, as escocesas foram dominadas na posse de bola, mas seguraram o ataque francês até os 10 minutos finais, quando saíram os dois últimos tries. Primeiro com Boujard e no finzinho com Le Pesq.

Já a Irlanda se reergueu da derrota na abertura fazendo 21 x 08 para cima da Itália. O primeiro tempo foi aberto, com apenas 7 x 3 para as verdes, graças ao try de Megan Williams no comecinho. Mas no segundo tempo a Irlanda sacramentou a vitória com 2 tries da oitava capitã Ciara Griffin. A pilar Ricci marcou o try de honra italiano.

Os jogos retornarão somente no dia 23, com a Escócia recebendo a Inglaterra. No dia 24, a França receberá a Itália e no dia 25 a Irlanda receberá Gales.

- Continua depois da publicidade -

52 00

Inglaterra 52 x 00 Gales, em Londres



Inglaterra

Tries: Kildunne (2), Cleall (2), Dow, Burford, Riley e Packer

Conversões: McLean (6)

15 Danielle Waterman 14 Abigail Dow, 13 Ellie Kildunne 12 Rachael Burford, 11 Charlotte Pearce, 10 Katy Daley-Mclean, 9 Leanne Riley; 1 Rochelle Clark, 2 Amy Cokayne, 3 Sarah Bern, 4 Abbie Scott, 5 Tamara Taylor, 6 Poppy Cleall, 7 Marlie Packer, 8 Sarah Hunter (c);

Suplentes: 16 Lark Davis, 17 Vicky Cornborough, 18 Justine Lucas, 19 Rowena Burnfield, 20 Izzy Noel-Smith, 21 Caity Mattinson, 22 Zoe Harrison, 23 Lagi Tuima;

Gales

15 Elinor Snowsill, 14 Hannah Bluck, 13 Kerin Lake, 12 Rebecca De Filippo, 11 Jess Kavanagh-Williams, 10 Robyn Wilkins, 9 Rhiannon Parker, 1 Caryl Thomas, 2 Carys Phillips (c), 3 Amy Evans, 4 Siwan Lillicrap, 5 Mel Clay, 6 Alisha Butchers, 7 Beth Lewis, 8 Sioned Harries;

Suplentes: 16 Kelsey Jones, 17 Gwenllian Pyrs, 18 Cerys Hale, 19 Natalia John, 20 Nia Elen Davies, 21 Jade Knight, 22 Lleucu George, 23 Hannah Jones;

03 26

Escócia 03 x 26 França, em Glasgow

Escócia

Penal: Law (1)

15 Chloe Rollie, 14 Liz Musgrove, 13 Lisa Thomson, 12 Helen Nelson, 11 Rhona Lloyd, 10 Lisa Martin, 9 Sarah Law, 1 Jade Konkel, 2 Lana Skeldon, 3 Megan Kennedy, 4 Emma Wassell, 5 Deborah McCormack, 6 Rachel Malcolm, 7 Hannah Smith, 8 Sarah Bonar;

Suplentes: 16 Jodie Rettie, 17 Siobhan McMillan, 18 Lindsey Smith, 19 Mags Lowish, 20 Louise McMillan, 21 Siobhan Cattigan, 22 Jenny Maxwell, 23 Lauren Harris;

França

Tries: Sochat, Banet, Boujard e Le Pesq

Conversões: Trémoulière (3)

15 Jessy Trémoulière, 14 Caroline Boujard, 13 Jade Le Pesq, 12 Camille Boudaud, 11 Cyrielle Banet, 10 Pauline Bourdon, 9 Yanna Rivoalen, 8 Romane Ménager, 7 Gaelle Hermet (c), 6 Marjorie Mayans, 5 Audrey Forlani, 4 Safi N’Diaye, 3 Patricia Carricaburu, 2 Agathe Sochat, 1 Lise Arricastre;

Suplentes: 16 Milena Soloch, 17 Maylis Traoré, 18 Julie Duval, 19 Celine Ferer, 20 Fiona Lecat, 21 Emma Coudert, 22 Gabrielle Vernier, 23 Marine Ménager;

21 08

Irlanda 21 x 08 Itália, em Dublin

Irlanda

Tries: Griffin (2) e Williams (1)

Conversões: Briggs (3)

15 Kim Flood, 14 Megan Williams, 13 Katie Fitzhenry, 12 Sene Naoupu, 11 Alison Miller, 10 Niamh Briggs, 9 Ailsa Hughes, 1 Lindsay Peat, 2 Cliodhna Moloney, 3 Fiona Reidy, 4 Paula Fitzpatrick, 5 Nichola Fryday, 6 Anna Caplice, 7 Claire Molloy, 8 Ciara Griffin (c);

Suplentes: 16 Leah Lyons, 17 Laura Feely, 18 Ciara O’Connor, 19 Orla Fitzsimons, 20 Edel McMahon, 21 Nicole Cronin, 22 Michelle Claffey, 23 Claire McLaughlin;

Itália

Try: Ricci

Penal: Sillari (1)

15 Manuela Furlan, 14 Sofia Stefan, 13 Michela Sillari, 12 Beatrice Rigoni, 11 Maria Magatti, 10 Jessica Busato, 9 Sara Barattin (c), 1 Eleonora Ricci, 2 Melissa Bettoni, 3 Lucia Gai, 4 Valentina Ruzza, 5 Giordana Duca, 6 Beatrice Veronese, 7 Isabella Locatelli, 8 Ilaria Arrighetti;

Suplentes:16 Silvia Turani, 17 Giorgia Durante, 18 Michela Merlo , 19 Miriam Pagani , 20 Giada Franco, 21 Arianna Corbucci, 22 Anna Maria Gizzi, 23 Aura Muzzo;

Seleção Jogos Pontos Inglaterra 2 10 França 2 10 Irlanda 2 4 Gales 2 4 Escócia 2 1 Itália 2 0

- Grand Slam = 3 pontos;

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;

Foto: Irlanda x Itália – INPHO/Six Nations