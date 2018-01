A empolgação do rugby inglês é grande e a segurança do trabalho do técnico Eddie Jones foi garantida por ainda mais tempo, com o australiano renovando seu contrato para dirigir a seleção da Inglaterra até pelo menos 2021. A notícia veio nesta semana e junto dela a declaração de que Jones também é postulante a técnico dos British and Irish Lions justamente para a gira de 2021 à África do Sul.

Enquanto isso, Jones relevou sua lista de 35 jogadores para defenderem a Inglaterra no Six Nations 2018, que começa no dia 3 de fevereiro. A renovação na Rosa está sendo pensada, com 8 debutantes sendo chamados. Mas há perdas também, como James Haskell, suspenso por 4 semanas, e Bill Vunipola, Elliot Daly e Rokoduguni, lesionados.

Avançados: Gary Graham (Newcastle Falcons), Nick Isiekwe (Saracens), Maro Itoje (Saracens), George Kruis (Saracens), Courtney Lawes (Northampton Saints), Joe Launchbury (Wasps), Zach Mercer (Bath), Chris Robshaw (Harlequins), Sam Simmonds (Exeter Chiefs), Sam Underhill (Bath), Lewis Boyce (Harlequins), Dan Cole (Leicester Tigers), Tom Dunn (Bath), Jamie George (Saracens), Dylan Hartley (Northampton Saints), Alec Hepburn (Exeter Chiefs), Kyle Sinckler (Harlequins), Mako Vunipola (Saracens), Harry Williams (Exeter Chiefs);

Linha: Mike Brown (Harlequins), Nathan Earle (Saracens), Harry Mallinder (Northampton Saints), Jonny May (Leicester Tigers), Denny Solomona (Sale Sharks), Anthony Watson (Bath), Danny Care (Harlequins), Owen Farrell (Saracens), George Ford (Leicester Tigers), Jonathan Joseph (Bath), Alex Lozowski (Saracens), Jack Nowell, Henry Slade (Exeter Chiefs), Ben Te’o (Worcester Warriors), Marcus Smith (Harlequins), Ben Youngs (Leicester Tigers);