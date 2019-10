Na segunda-feira (28), a Confederação Brasileira de Rugby (CBRu) realiza a virada de lote dos ingressos para o jogo entre Brasil e Barbarians ao meio-dia. A partida ocorre no dia 20 de novembro, às 19h30, no Estádio do Morumbi, e o primeiro lote ainda conta com os ingressos: os valores vão de R$ 28,75 (meia-entrada arquibancada azul, já com taxa de serviço) até R$ 287,50 (área VIP com alimentos e bebidas inclusos, também com taxa de serviço).

A equipe dos Barbarians é formada pelos melhores jogadores do mundo e é atração inédita no Brasil. Fundado em 1890, o tradicional time inglês, que não participa de campeonatos, realiza amistosos contra grandes potências do rugby mundial e coleciona vitórias contra seleções de elevado nível técnico e bem posicionadas no ranking mundial: Nova Zelândia, Irlanda, África do Sul, Inglaterra entre outras.

Para o jogo contra os Tupis, já estão confirmados três atletas na equipe dos Barbarians: Mathieu Bastareaud (França), Tendai ‘The Beast’ Mtawarira (África do Sul) e Herschel Jantjies (África do Sul). Os dois últimos seguem com os Springboks na semifinal da Copa do Mundo 2019.

Com apoio da Secretaria Municipal de Turismo de São Paulo, o duelo contra os Barbarians também chega para celebrar as recentes conquistas da Seleção Brasileira Masculina, com destaque para o título Sul-Americano do ano passado. Ainda em 2018, o Brasil recebeu os Maori All Blacks, no Morumbi, com recorde histórico de maior público registrado no país, com cerca de 35 mil pessoas presentes.

Para mais informações sobre a partida, acesse: www.barbariansnobrasil.com.br