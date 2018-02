ARTIGO COM VIDEO – Irlanda e Gales fizeram em Dublin jogo decisivo pela 3a rodada do Six Nations, com Gales jogando suas chances de título na partida e com a Irlanda defendendo sua liderança. O desfecho foi dos sonhos para os irlandeses, que conquistaram a vitória bonificada por 37 x 27. O desfecho foi dos sonhos para a Irlanda, que conseguiu um triunfo bonificado precioso por 37 x 27.

O primeiro tempo largou com Gales somando pontos rapidamente, com penal certeiro de longa distância de Leigh Halfpenny, aos 3′. Mas não demorou para a Irlanda ser efetiva com a bola em mãos e, aos 6′, a pressão nas 22 se seguiu com uma rápida troca de passes, com Sexton enxergando Stockdale na ponta para a assistência perfeita. Try e 5 x 3 no marcador, com a conversão sendo atipicamente perdida.

O início de jogo foi ruim para os chutes de Sexton, que perdeu a primeira oportunidade de penal aos 14′. E a situação parecia virar contra os irlandeses quando, aos 20′, após turnover arrancado por Aaron Shingler, Hadleigh Parkes levou os vermelhos às 22 e o pilarzão Rob Evans aproveitou o apoio de Shingler para servir o scrum-half Gareth Davies, que dançou na frente da desarrumada defesa verde e disparou para o try da virada.

O momento parecia mesmo galês. Halfpenny apostou nos penais para os paus mesmo a longa distância, errando seu primeiro, mas convertendo seu segundo, alargando a frente. Porém, o domínio territorial era todo da Irlanda e o try amadurecia. Sexton descontou com penal certeiro aos 36′ e, aos 41′, já com o tempo esgotado, a sequência avassaladora de fases verdes foi premiada com Connor Murray abrindo a bola para o centro Bundee Aki, saltando os pilares para abrir o espaço para o segundo try do Trevo. 15 x 13 para os donos da casa.

- Continua depois da publicidade -

Ao final do primeiro tempo, os verdes já somavam 76% de posse de bola, com quase 5 vezes o número de corridas que Gales e mais de 4 vezes o número de metros ganhos. E o segundo tempo começou perfeito para a Irlanda. A pressão rendeu e depois das fases Dan Leavy cruzou o in-goal na força para abrir a vantagem para o Trevo.

Gales sentiu o golpe e, aos 54`, foi a vez de Cian Healy cravar mais um try para a Irlanda, de novo na pressão dos forwards verdes. Mas, o jogo não estava resolvido. Gales precisava vencer e foi para cima, com Aaron Shingler fazendo o try da esperança aos 62, em bela jogada de mãos. E, aos 77`, a sensação Steff Evans finalizou na ponta, depois de offload de Scott Williams, para deixar os galeses a somente 3 pontos do empate. Contudo, com o tempo esgotado, Stockdale sepultou o Dragão interceptando passe para fazer o try do triunfo da Irlanda, negando bonficação para os galeses. 37 x 27, placar final e festa em Dublin.

No fim de semana que vem não haverá rodada do Six Nations. A Irlanda jogará contra os escoses em casa no dia 10 de março em duelo decisivo, enquanto Gales receberá a Itália no dia 11.



37 27

Irlanda 37 x 27 Gales, em Dublin

Árbitro: Glen Jackson (Nova Zelândia)

Irlanda

Tries: Stockdale (2), Aki, Leavy e Healy

Conversões: Sexton (2) e Carbery (1)

Penais: Sexton (1) e Murray (1)

15 Rob Kearney, 14 Keith Earls, 13 Chris Farrell, 12 Bundee Aki, 11 1acob Stockdale, 10 Johnny Sexton, 9 Conor Murray, 8 CJ Stander, 7 Dan Leavy, 6 Peter O’Mahony, 5 Devin Toner, 4 James Ryan, 3 Andrew Porter, 2 Rory Best, 1 Cian Healy;

Suplentes: 16 Sean Cronin, 17 Jack McGrath, 18 John Ryan, 19 Quinn Roux, 20 Jack Conan, 21 Kieran Marmion, 22 Joey Carbery, 23 Fergus McFadden;

Gales

Tries: G Davies, Shingler e S Evans

Conversões: Halfpenny (3)

Penais: Halfpenny (2)

15 Leigh Halfpenny, 14 Liam Williams, 13 Scott Williams, 12 Hadleigh Parkes, 11 Steff Evans, 10 Dan Biggar, 9 Gareth Davies, 8 Ross Moriarty, 7 Josh Navidi, 6 Aaron Shingler, 5 Alun Wyn Jones (c), 4 Cory Hill, 3 Samson Lee, 2 Ken Owens, 1 Rob Evans;

Suplentes: 16 Elliot Dee, 17 Wyn Jones, 18 Tomas Francis, 19 Bradley Davies, 20 Justin Tipuric, 21 Aled Davies, 22 Gareth Anscombe, 23 George North;

Seleção Jogos Pontos Irlanda 3 14 Inglaterra 3 9 Escócia 3 8 Gales 3 6 França 3 6 Itália 3 0

- Grand Slam = 3 pontos;

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;

Foto: ©INPHO/Dan Sheridan/Six Nations