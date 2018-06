ARTIGO COM VÍDEOS – A série dos amistosos internacionais deste fim de semana começou no Pacífico, com Fiji e Japão recebendo partidas de grande valor para o Ranking Mundial. Primeiro, Suva, capital fijiana, recebeu rodada dupla, com Tonga derrotando Samoa em clássico polinésio por 28 x 18 e com Fiji fazendo a festa vencendo a Geórgia por 37 x 18. Depois, em Kobe, o Japão não conseguiu repetir o feito da semana passada e foi derrotada por 25 x 22 pela Itália, que comemorou finalmente sua primeira vitória em 2018.

Samoa preocupada e Tonga em festa

Em solo neutro fijiano, Tonga e Samoa fizeram o clássico polinésio com dois times em situações distintas: Tonga já classificada à Copa do Mundo e pensando em 2019 e Samoa se preparando para decidir sua vaga contra Alemanha nos dias 30 de junho e 14 de julho. E o momento samoano não é nada bom, com Tonga dominando por completo o primeiro tempo, para abrir 17 x 06 – tries de Lolohea e Vuna. E no segundo tempo Latu fez o terceiro try tonganês aos 59′, em grande jogada ganhando turnover e partindo para o in-goal. 28 x 06 incontestáveis.

Somente com o jogo já definido Samoa reagiu com 2 tries de honra, de Fidow e Matavao. 28 x 18, placar final.

28 18

Tonga 28 x 18 Samoa, em Suva (Fiji)

Árbitro: Brendon Pickerill (Nova Zelândia)

Tonga

Tries: Lolohea, Latu e Vuna

Conversões: Takulua (2)

Penais: Takulua (3)

15 David Halaifonua, 14 Viliami Lolohea, 13 Nafi Tu’itavake, 12 Siale Piutau (c), 11 Cooper Vuna, 10 Kurt Morath, 9 Sonatane Takulua, 8 Nasi Manu, 7 Fotu Lokotui, 6 Sitiveni Mafi, 5 Joe Tu’ineau, 4 Leva Fifita, 3 Siua Halanukonuka, 2 Paula Ngauamo, 1 Siegfried Fisi’ihoi;

Suplentes: 16 Sefo Sakalia, 17 David Feao, 18 Ben Tameifuna, 19 Valentino Mapapalangi, 20 Maama Vaipulu, 21 Suke Tuumotooa, 22 Latiume Fosita, 23 Sione Fifita;

Samoa

Tries: Fidow e Matavao

Conversões: Pisi (1)

Penais: Tuala (2)

15 Ahsee Tuala, 14 Paul Perez, 13 Alofa Alofa, 12 Alapati Leiua, 11 Sinoti Sinoti, 10 Tusi Pisi, 9 Dwayne Polataivao, 8 Jack Lam, 7 TJ Ioane, 6 Piula Faasalele, 5 Chris Vui (c), 4 Joe Tekori, 3 Viliamu Afatia, 2 Seilala Lam, 1 Jordan Lay;

Suplentes: 16 Elia Elia, 17 James Lay, 18 Paul Alo-Emile, 19 Brandon Nansen, 20 Ofisa Treviranus, 21 Melani Matavao, 22 Rodney Iona, 23 Ed Fidow;



Fiji ergue a taça contra a Geórgia



A torcida fijiana fez a festa neste sábado com Fiji vencendo a Geórgia em partida que valia o título da Copa das Nações do Pacífico – que atipicamente neste ano teve a participação da Geórgia.

Matiashvili inaugurou o marcador pra os Lelos georgianos com penal, mas teve rápida reação de Fiji com o scrum-half Henry Seniloli cravando 2 tries seguidos – ambos saindo de scrum contra o poderoso pack da Geórgia. Porém, os Lelos viraram antes do intervalo com tries de Kolelishvili e Todua, 15 x 10.

O segundo tempo foi outro papo e Fiji atropelou com 4 tries sem resposta, com sua linha fazendo a diferença e seus avançados sendo capazes de encarar os georgianos. Lomani (2 vezes), Vatubua e Radradra fizeram. 37 x 18.

Fiji fechará o mês medindo forças no próximo sábado com Tonga.



37 18

Fiji 37 x 18 Geórgia, em Suva

Árbitro: Jérôme Garcès (França)

Fiji

Tries: Seniloli (2), Lomani (2), Vatubua e Radradra

Conversões: Nasiganiyavi (2)

Penais: Nasiganiyavi (1)

15 Kini Murimurivalu, 14 Vereniki Goneava, 13 Semi Radradra, 12 Jale Vatubua, 11 Nemani Nadolo, 10 Ben Volavola, 9 Henry Seniloli, 8 Viliame Mata, 7 Akapusi Qera (c), 6 Dominiko Waqaniburotu, 5 Leone Nakarawa, 4 Apisalome Ratuniyarawa, 3 Manasa Saulo, 2 Ratu Vere Vugakot, 1 Campese Ma’afu;

Suplentes: 16 Ratunaisa Navuma, 17 Eroni Maw, 18 Kalivati Tawake, 19 Sikeli Nabou, 20 Nemani Nagusa, 21 Frank Lomani, 22 Alivereti Veitokani, 23 Timoci Nagusa;

Geórgia

Tries: Kolelishvili e Todua

Conversões: Matiashvili (1)

Penais: Matiashvili (1)

15 Soso Matiashvili, 14 Tamaz Mtchedlidze, 13 Davit Katcharava, 12 Lasha Malaghuradze, 11 Anzor Sitchinava/Sandro Todua, 10 Lasha Khmaladze, 9 Vasil Lobzhanidze, 8 Otar Giorgadze, 7 Vito Kolelishvili, 6 Giorgi Tsutskiridze, 5 Kote Mikautadze, 4 Giorgi Nemsadze (c), 3 Levan Chilachava, 2 Shalva Mamukashvili, 1 Kakha Asieshvili;

Suplentes: 16 Giorgi Tchqoidze, 17 Zurab Zhvania, 18 Giorgi Melikidze, 19 Nodar Tcheishvili, 20 Shalva Sutiashvili, 21 Giorgi Begadze, 22 Giorgi Kveseladze, 23 Merab Kvirikashvili;



Itália finalmente sorri

Em Kobe, Japão e Itália duelaram pela segunda vez em solo japonês e, após vitória dos Brave Blossoms na primeira partida, a Itália foi capaz de dar o troco e conquistar sua primeira vitória em 2018. 25 x 22.

Os italianos fizeram um primeiro tempo superior e cravaram o primeiro try aos 19′ com Tommaso Allan chutando cruzado para Tommaso Benvenuti receber e fazer. Com o momento a seu favor, os Azzurri chegaram ao segundo try aos 26′, em lateral seguido de maul finalizado por Ghiraldini, abrindo 12 x 00.

Quando começou o segundo tempo a Itália sugeria que garantiria uma contundente vitória com Polledri marcando o terceiro try. Porém, os visitantes pararam e os japoneses cresceram. Tupou e Mafi fizeram 2 tries seguidos e deixaram o duelo em aberto. Mas Allan não titubeou e chutou 2 penais decisivos no fim para a Itália. No lance final, Matsushima marcou o terceiro try japonês, mas sem possibilidade de virada.

O Japão receberá no sábado que vem a Geórgia enquanto a Itália vai para as férias.



Japão 22 x 25 Itália, em Kobe

Árbitro: Nick Briant (Nova Zelândia)

Japão

Tries: Tupou, Mafi e Matsushima

Conversões: Matsuda (2)

Penais: Tamura (1)

15 Kotaro Matsushima, 14 Lomano Lemeki, 13 Will Tupou, 12 Timothy Lafaele, 11 Kenki Fukuoka, 10 Yu Tamura, 9 Fumiaki Tanaka, 8 Kazuki Himeno, 7 Michael Leitch (c), 6 Yoshitaka Tokunaga, 5 Samuela Anise, 4 Wimpie van der Walt, 3 Koo Jiwon, 2 Shota Horie, 1 Keita Inagaki;

Suplentes: 16 Yusuke Niwai, 17 Shintaro Ishihara, 18 Takuma Asahara, 19 Uwe Helu, 20 Amanaki Lelei Mafi, 21 Yutaka Nagare, 22 Rikiya Matsuda, 23 Ryoto Nakamura;

Itália

Tries: Benvenuti, Ghiraldini e Polledri

Conversões: Allan (2)

Penais: Allan (2)

15 Jayden Hayward, 14 Tommaso Benvenuti, 13 Michele Campagnaro, 12 Tommaso Castello, 11 Matteo Minozzi, 10 Tommaso Allan, 9 Marcello Violi, 8 Abraham Steyn, 7 Jake Polledri, 6 Sebastian Negri, 5 Dean Budd, 4 Alessandro Zanni, 3 Tiziano Pasquali, 2 Leonardo Ghiraldini (c), 1 Andrea Lovotti;

Suplentes: 16 Luca Bigi, 17 Cherif Traore, 18 Simone Ferrari, 19 Marco Fuser, 20 Giovanni Licata, 21 Tito Tebaldi, 22 Carlo Canna, 23 Giulio Bisegni;