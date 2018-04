Os britânicos neste ano abandonaram o barco do Campeonato Europeu M18 e criaram sua própria competição de desenvolvimento: o U18 6 Nations Festival. O motivo foram as derrotas em 2015 da Escócia para Portugal e da Irlanda para a Geórgia. Também derrotada no mesmo ano pela Geórgia, a Itália acompanhou ingleses, irlandeses, galeses e escoceses e deixou de disputar o Europeu M18, com apenas a França, das seleções do 6 Nations, como a única apoiadora do torneio junto das chamadas nações do segundo escalão europeu.

Mas, na inauguração do Festival M18, em Cardiff (Gales), outro resultado deu o que falar na categoria. A Itália, pela primeira vez na história de seu rugby XV, em qualquer categoria masculina, derrotou a Inglaterra. O jogo foi nesta quarta-feira, com os italianos fazendo históricos 32 x 20.