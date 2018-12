A franquia argentina do Super Rugby, os Jaguares, já estão pensando em 2019 e ganharam nova logomarca e novo uniforme.

Os argentinos buscaram modernizar a marca, para ganhar fôlego na empreitada de popularizar a equipe. As cores em laranja e preto foram mantidas.

Em 2018, os Jaguares fizeram sua melhor campanha no Super Rugby, alcançando ineditamente as quartas de final. Para 2019, o time ganhou campo de treinamentos novo, mudando-se para as dependências do Club Newman, ao passo que o estádio do Vélez Sarsfield segue sendo a casa dos jogos da equipe.

O Super Rugby 2019 terá início para os argentinos no dia 16 de fevereiro, com Buenos Aires recebendo Jaguares contra Lions (o time sul-africano vice campeão de 2018). Os Jaguares ainda receberão na Argentina Bulls (África do Sul), Blues (Nova Zelândia), Stormers (África do Sul), Chiefs (Nova Zelândia), Brumbies (Austrália), Stormers (África do Sul), Sharks (África do Sul) e Sunwolves (Japão). O encerramento da primeira fase será no dia 14 de junho, com o mata-mata ocorrendo de 22 de junho a 6 de julho.

Calendário dos Jaguares para o Super Rugby 2019

16/02 – Jaguares x Lions, em Buenos Aires

23/02 – Jaguares x Bulls, em Buenos Aires

02/03 – Jaguares x Blues, em Buenos Aires

09/03 – Lions x Jaguares, em Joanesburgo

15/03 – Stormers x Jaguares, na Cidade do Cabo

30/03 – Jaguares x Chiefs, em Buenos Aires

06/04 – Bulls x Jaguares, em Pretória

13/04 – Sharks x Jaguares, em Durban

27/04 – Jaguares x Brumbies, em Buenos Aires

04/05 – Jaguares x Stormers, em Buenos Aires

11/05 – Highlanders x Jaguares, em Dunedin

17/05 – Hurricanes x Jaguares, em Wellington

25/05 – Waratahs x Jaguares, em Sydney

01/06 – Reds x Jaguares, em Brisbane

08/06 – Jaguares x Sharks, em Buenos Aires

14/06 – Jaguares x Sunwolves, em Buenos Aires