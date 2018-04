ARTIGO COM VÍDEOS – Com Crusaders e Lions folgando neste fim de semana, as atenções do Super Rugby se voltaram para os Hurricanes, que abriram na sexta a rodada diante do Chiefs, em clássico da Nova Zelândia, e conseguiram uma grande vitória para assumirem a liderança da liga. Enquanto isso, os Rebels, que buscavam voltar à liderança, se frustraram caindo em casa diante dos Jaguares argentinos. A jornada teve ainda mais clássicos nacionais de peso, com os Waratahs batendo os Reds na Austrália e com os Bulls passando com tudo pelos Sharks na África do Sul.

Em Wellington, os Hurricanes receberam e derrotaram os Chiefs por 25 x 13 no jogo mais aguardado da rodada. O primeiro tempo de grande equilíbrio foi de apenas 10 x 06 para os donos da casa, com try de Ben Lam logo no começo. O momento decisivo se provou o início do segundo tempo, com Beauden Barrett ganhando na corrida de Brodie Retallick para cravar o try que nocauteou momentaneamente os Chiefs pois, logo na sequência, Laumape cravou o terceiro try, apanhando chute cruzado de Beauden Barrett com estilo, e praticamente selando o triunfo amarelo. Boshier ainda reduziu com try para os Chiefs, mas a reação não se consumou. Triunfo dos Hurricanes.



O bom início dos Rebels na competição parece mesmo ter ficado para trás. Em Melbourne, o time australiano recebeu os Jaguares, que iniciavam gira pela Oceania, e o resultado pode no futuro tendo sido um divisor de águas para os argentinos. Partida de muitas alternativas para os dois lados, com os Jaguares triunfando por 25 x 22.

Os Rebels tiveram menos território e posse de bola no primeiro tempo, mas foram mais precisos e fizeram os 2 únicos tries dos primeiros 40 minutos, com Meakes e Koroibete. Logo depois do intervalo, os australianos ainda fariam o terceiro try com Haylett-Petty. Porém, a situação se inverteu na segunda parte, com os Rebels tendo mais posse de bola, mas com os argentinos fazendo os preciosos tries, pelas mãos de Cancelliere e Moyano (em plástico atropelo), aos 51′ e aos 57′, em resposta rápida ao reinício ruim. A batalha se acirrou e o try da suada virada argentina saiu apenas aos 74′, com Ezcurra, após chute bloqueado na pressão sul-americana. Nota negativa para o público pífio de pouco mais de 5 mil torcedores em Melbourne.



Os Highlanders, por sua vez, seguem subindo na tabela e colocaram mais um time australianos em situação ruim, atropelando os Brumbies por 43 x 17. Foram 6 tries para os neozelandeses, com destaque para 2 de Ben Smith e para uma interceptação decisiva de Naholo em corrida desde o campo de defesa.



Quem tirou o “pé da lama” foram os Blues, que viajaram ao Japão e triunfaram sobre os Sunwolves por 24 x 10, mantendo os japoneses como os únicos ainda sem vitórias na atual temporada. O ponta Jordan Hyland fez 2 dos 4 tries, com Akira Ioane e Dalton Papali’i marcando os demais para os azuis de Auckland.



A Austrália viveu no sábado o seu maior clássico, com os Waratahs em alta derrotando os Reds por 37 x 16, em show na segunda etapa de Naiyaravoro, autor de 2 tries para o time de Sydney, que jogava em casa. O try do bônus para os azuis saiu já com o tempo esgotado, pelas mãos de Johnson-Holmes. Oitava vitória consecutiva dos ‘Tahs sobre os Reds, mantendo a Bob Templeton Cup (a taça anual entre os dois times) em Sydney por mais um ano.



Por fim, em clássico sul-africano, os Bulls visitaram os Sharks e atropelaram o rival em clara demonstração de força, de que podem ir mais longe que o esperado na competição. Monumentais 40 x 10 em pleno Shark Tank de Durban, com o endiabrado fullback Warrick Gelant correndo para nada menos que 3 tries (hat-trick fora de casa!).



Além de Crusaders e Lions, os Stormers também folgaram na rodada. No próximo fim de semana será a vez dos Hurricanes folgarem. Olho na visita dos Lions aos Waratahs e para os Crusaders podendo reassumir a ponta ao receberem os Sunwolves.

Super Rugby

Hurricanes 25 x 13 Chiefs

Sunwolves 10 x 24 Blues

Rebels 22 x 25 Jaguares

Highlanders 43 x 17 Brumbies

Waratahs 37 x 16 Reds

Sharks 10 x 40 Bulls

Equipe Conferência País Cidade Jogos Pontos Hurricanes Nova Zelândia Nova Zelândia Wellington 7 27 Lions África do Sul/Argentina África do Sul Joanesburgo 8 25 Waratahs Austrália/Japão Austrália Sydney 7 24 Crusaders Nova Zelândia Nova Zelândia Christchurch 7 24 Chiefs Nova Zelândia Nova Zelândia Hamilton 7 21 Rebels Austrália/Japão Austrália Melbourne 7 21 Highlanders Nova Zelândia Nova Zelândia Dunedin 6 19 Bulls África do Sul/Argentina África do Sul Pretória 7 14 Brumbies Austrália/Japão Austrália Canberra 7 14 Sharks África do Sul/Argentina África do Sul Durban 8 14 Stormers África do Sul/Argentina África do Sul Cidade do Cabo 8 13 Reds Austrália/Japão Austrália Brisbane 7 13 Jaguares África do Sul/Argentina Argentina Buenos Aires 8 12 Blues Nova Zelândia Nova Zelândia Auckland 7 12 Sunwolves Austrália/Japão Japão Tóquio 7 2

- Vitória = 4 pontos;

– Empate = 2 pontos;

– Derrota = 0 pontos;

– Vencer marcando 3 ou mais tries que o oponente = 1 ponto extra;

– Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;



- Classificam-se às quartas de final o 1º colocado de cada uma das 3 conferências + os 5 melhores da classificação geral;