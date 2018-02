ARTIGO COM VÍDEOS – O Super Rugby começará após o Carnaval e o estágio final de preparação das seleções foi neste fim de semana.

As atenções se voltaram para Brisbane, na Austrália, onde rolou o Global Tens, torneio de ten-a-side que envolveu todos os times neozelandeses e australianos que jogarão o Super Rugby. Elo atual mais fraco do rugby da Nova Zelândia, a temporada começou ótimas para os Blues, de Auckland, que emergiram campeões da competição, despachando o poderoso Hurricanes na grande final. Será que “agora vai”?

Já na África do Sul, os Bulls receberam os argentinos dos Jaguares, que já cruzaram o Atlântico porque iniciarão sua campanha no Super Rugby jogando contra os Stormers, na Cidade do Cabo, no dia 17. E o aquecimento contra os Bulls não saiu como os argentinos sonhavam. Com técnico novo, o ídolo Mario Ledesma, os Jaguares caíram por 21 x 12 diante dos sul-africanos.

Amistoso

Bulls 21 x 12 Jaguares, em Pretória

Global Brisbane Tens

Grupo A: 1 Blues (NZ), 2 Reds (AUS), 3 Rebels (AUS), 4 Wild Knights (JAP)

Grupo B: 1 Chiefs (NZ), 2 Highlanders (NZ), 3 Waratahs (AUS), 4 Pau (FRA)

Grupo C: 1 Crusaders (NZ), 2 Hurricanes (NZ), 3 Brumbies (AUS), 4 Fiji

Repescagem

Chiefs 07 x 19 Reds

Hurricanes 35 x 24 Waratahs

Semifinal

Blues 22 x 10 Reds

Crusaders 10 x 14 Hurricanes

Final

Blues 10 x 07 Hurricanes



Feminino

Grupo Único: 1 Waratahs, 2 Reds, 3 Brumbies, 4 Rebels

Final: Waratahs 05 x 10 Reds