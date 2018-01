Neste sábado, teve Argentina contra Argentina no campo do Buenos Aires Cricket & Rugby Club. Os Jaguares, a franquia argentina do Super Rugby, fizeram o primeiro amistoso de pré temporada, enquanto a Argentina XV, a seleção de desenvolvimento do país (e, na prática, o time “B” dos Jaguares), realizou sua última partida de aquecimento para o Americas Rugby Championship, antes de viajar à Califórnia para encarar os Estados Unidos no sábado que vem.

Com dois ex Pumas companheiros de seleção como treinadores, Mario Ledesma, à frente dos Jaguares, e Felipe Contepomi, dirigindo a Argentina XV, o duelo acabou tendo a lógica como desfecho e os Jaguares venceram por 31 x 12. Para o time do Super Rugby marcaram os tries Delguy (2 vezes), Montoya, Fortuny e Álvarez, enquanto Montagner e Bruni cruzaram o in-goal para a Argentina XV.

Jaguares: 1-Felipe Arregui, 2-Julián Montoya, 3-Juan Pablo Zeiss, 4-Benjamín Macome, 5-Matías Alemanno, 6-Pablo Matera, 7-Marcos Kremer, 8-Leonardo Senatore, 9-Gonzalo Bertranou, 10-Nicolás Sánchez, 11-Ramiro Moyano, 12-Bautista Ezcurra, 13-Santiago Álvarez, 14-Bautista Delguy, 15-Emiliano Boffelli;

Suplentes: Santiago García Botta, Nicolás Leiva, Diego Fortuny, Guido Petti, Tomás Lavanini, Javier Ortega Desio, Juan Manuel Leguizamón, Tomás Lezana, Felipe Ezcurra, Martín Landajo, Juan Martín Hernández, Joaquín Diaz Bonilla, Matías Orlando, Santiago González Iglesias, Joaquín Tuculet,

Argentina XV: 1- Francisco Ferronato, 2- Axel Zapata, 3- Benjamín Espinal, 4- Jerónimo Ureta, 5- Ignacio Larragure, 6- Tomás de la Vega, 7- Lautaro Bavaro (cap), 8- Santiago Montagner, 9- Luca Magnasco, 10- Juan Cruz González, 11- Rodrigo Etchart, 12- Juan Capiello, 13- Juan Cruz Mallía, 14- Germán Schulz, 15- Gastón Arias.

Suplentes: Ingresaron: Díaz, Baldunciel, Favre, Molina, Galetto, romanini, Bruni, Portillo, Nogueira, Granella, Domínguez, Mensa, Resino, Malanos, Medrano, Gorrisen, Sbrocco, Elías e Videla.

Foto: UAR