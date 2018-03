ARTIGO COM VÍDEOS – A vida na Argentina não está nada fácil. Nesse sábado, os Jaguares conhecerem mais uma derrota no Super Rugby e foi em Buenos Aires o Reds. Já na parte de cima da tabela, o único invicto, o Rebels, caiu e a liderança voltou às mãos do Lions.

Os Jaguares fizeram uma fraca partida contra o Reds, que começou a temporada apontado como um dos mais fracos da competição. Os argentino largaram na frente com try logo no início de Delguy, mas os australianos viraram ainda no primeiro tempo com try de Paenga-Amosa. O jogo foi fraco e Daungunu fez no segundo tempo novo try para os Reds, aos 47′, que acabaria sendo o da vitória. 18 x 07, com os Jaguares tendo 80% de posse de bola na segunda parte, mas sofrendo muitos turnovers e sendo incapazes de somarem pontos.



Os Lions sofreram na missão de vencerem os japoneses do Sunwolves. O jogo foi na África do Sul e os donos da casa suaram frio para conseguirem a vitória, em um toma lá da cá de 6 tries a 5. Evolução do lado asiático, fazendo tries tanto no contato físico como trabalhando a bola de mãos. Malcolm Marx foi de novo decisivo com 2 tries para os Lions, ao passo que o try da vitória saiu aos 72′ com Janse van Rensburg.



Os Lions se beneficiaram da derrota do Melbourne Rebels para os Waratahs por 51 x 27. Um jogão que mostrou a evolução do time de Sydney, que virou o jogo após levar 3 tries sem resposta na primeira etapa. Foketi fez o primeiro dos ‘Tahs aos 39’ e depois o segundo tempo foi de 5 tries a 1 para os donos da casa.



Os Crusaders, atuais campeões, conheceram a segunda derrota na temporada, preocupando seu torcedor. O insucesso veio no clássico da Ilha do Sul da Nova Zelândia diante dos Highlanders, na casa dos rivais. Jogão de 25 x 17, que começou eletrizante, com George Bridge marcando para os ‘Saders aos 5′ e Coltman e Sopoaga respondendo com tries aos 10′ e aos 15′. Muitos erros de tackles dos dois lados (74% somente para os Crusaders), mas igualdade absoluta até o fim. Elliott Dixon cravou aos 55′ o terceiro try dos Highlanders, ao passo que Bryn Hall fez para os visitantes aos 55’. E, aos 70′, Sopoaga chutou o penal da vitória dos donos da casa.



Os Chiefs foram o outro neozelandês que vencem, derrotando os Bulls (que vestiram uma camisa “brasileira”, com as cores do Mamelodi Sundowns, clube de futebol da cidade de Pretória, homenageando os torcedores da bola redonda de sua cidade). 41 x 28, em um jogaço que teve os sul-africanos marcando 4 tries no primeiro tempo (com Divan Rossouw, 2 vezes, Gelant e Pollard). Na segunda etapa, foi show dos Chiefs, com Aiamalo e Lienert-Brown fazendo os tries decisivos no fim.



Os Stormers conseguiram a vitória para a África do Sul sobre a Nova Zelândia, derrotando os Blues. 37 x 20, Os Stormers guardaram 3 tries na primeira etapa e um no começo do segundo tempo (com corrida de 80 metros de Engelbrecht,, servindo o try de Viljoen, destaque do jogo com 2 tries), mas tiveram que segurar a reação dos Blues, que correram para 3 tries na segunda etapa. Viljoen foi destaque no Cabo, com 2 tries. Nizaam Carr ainda teve um try anulado pelos Stormers.



Já os Sharks caíram em viagem à Austrália. Vitória dos Brumbies por 24 x 17, com Taliauli e Speight marcando para os aussies. Curwin Bosch, no fim, guardou o try do bônus defensivo dos sul-africanos.



Os Hurricanes folgaram nesta rodada e voltarão a campo apenas no sábado que vem em clássico com os Highlanders. Já os Jaguares vão receber os Lions, que defenderão a liderança em Buenos Aires.

Super Rugby

Chiefs 41 x 28 Bulls

Highlanders 25 x 17 Crusaders

Brumbies 24 x 17 Sharks

Stormers 37 x 20 Blues

Lions 40 x 38 Sunwolves

Jaguares 07 x 18 Reds

Waratahs 51 x 27 Rebels

Equipe Conferência País Cidade Jogos Pontos Lions África do Sul/Argentina África do Sul Joanesburgo 5 19 Rebels Austrália/Japão Austrália Melbourne 4 15 Highlanders Nova Zelândia Nova Zelândia Dunedin 3 13 Reds Austrália/Japão Austrália Brisbane 4 12 Hurricanes Nova Zelândia Nova Zelândia Wellington 3 10 Crusaders Nova Zelândia Nova Zelândia Christchurch 4 10 Waratahs Austrália/Japão Austrália Sydney 4 10 Stormers África do Sul/Argentina África do Sul Cidade do Cabo 5 9 Sharks África do Sul/Argentina África do Sul Durban 4 9 Chiefs Nova Zelândia Nova Zelândia Hamilton 3 8 Brumbies Austrália/Japão Austrália Canberra 4 8 Blues Nova Zelândia Nova Zelândia Auckland 4 6 Bulls África do Sul/Argentina África do Sul Pretória 4 5 Jaguares África do Sul/Argentina Argentina Buenos Aires 5 4 Sunwolves Austrália/Japão Japão Tóquio 4 2

- Vitória = 4 pontos;

– Empate = 2 pontos;

– Derrota = 0 pontos;

– Vencer marcando 3 ou mais tries que o oponente = 1 ponto extra;

– Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;



- Classificam-se às quartas de final o 1º colocado de cada uma das 3 conferências + os 5 melhores da classificação geral;