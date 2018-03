ARTIGO COM VÍDEOS – Quem diria? O Super Rugby chegou à sua quarta semana com apenas um time invicto: o Rebels! Já os Jaguares finalmente comemoraram em Buenos Aires, alcançando a primeira vitória na temporada em triunfo sobre os Waratahs. O Lions, invicto até então, caiu em casa surpreendentemente contra os Blues, enquanto no grande jogo da jornada os Hurricanes derrubaram os atuais campeões Crusaders.

Pior time da temporada 2017, o Rebels é o melhor time de 2018 até aqui. Reforçado com atletas oriundos do Force e liderado pelo repatriado Will Genia, o time de Melbourne está se provando o melhor da Austrália e confirmou isso despachando o Brumbies em vitória por 33 x 10. Foram 5 tries dos donos da casa, com direito a 2 de Reece Hodge. Mafi, Maddocks e Ruru marcaram os demais para darem a liderança invicta aos Rebels.



O jogão da jornada foi o clássico neozelandês entre dois favoritos a título, Hurricanes e Crusaders. O jogo entregou o esperado e a torcida da casa festejou. Vitória por 29 x 19 dos Hurricanes em Wellington, tirando a invencibilidade dos atuais campeões. E tudo começou com verdadeira blitz dos campeões de 2016, que marcaram 3 tries em 20 minutos, com Chris Eves, aos 5′, após lateral; TJ Perenara, aos 13′, após Jordie Barrett romper a linha em bela corrida; e Ben Lam, aos 22′, em disparada incrível em contra-ataque iniciado com Jordie Barrett.

Mas, os Crusaders não estavam mortos e reagiram com try Mataele, no entanto prontamente respondido por try de Matt Proctor após chute bloqueado de Mitchell Hunt por Brad Shields. Jordan Taufua ainda devolveu os ‘Saders ao jogo com try antes do intervalo e a segunda etapa foi de domínio total dos visitantes, que controlaram a posse de bola, mas falharam em criar espaços e foram mal nas formações fixas, atipicamente. Alaalatoa marcou o terceiro try dos Crusaders, mas foi só. E Jordie Barrett ainda chutou o último penal que assegurou o triunfo dos ‘Canes e negou o bônus defensivo aos ‘Saders.



O outro invicto, o Lions, também caiu, perdendo em casa para os Blues, que voltaram a sonhar com voos maiores no Super Rugby. Foi um jogão de 38 x 35 para os neozelandeses, que começou com domínio sul-africano no primeiro tempo. Os Lions abriram 3 tries de frente, com Mahuza, Van Rensburg e Jantjies, enquanto os Blues só cruzaram o in-goal pouco antes do intervalo, com Akira Ioane.

O segundo tempo foi eletrizante e começou parecendo que os Lions assegurariam o triunfo, com Dyantyi marcando aos 55′. Os Blues começaram a reação com Rieko Ioane explosivo marcando 2 tries seguidos, respondidos aos 73′ por Dylan Smith. E aos 76′, os Lions tiveram try (polemicamente) anulado em mergulho de Dyantyi. Ainda assim, vitória era dos Lions? Nada. Tupou, aos 75′, e Taramai, com o tempo quase esgotado, chocaram a torcida local com 2 tries decisivos virando o placar no apagar das luzes para os Blues.



Os Highlanders conseguiram uma importante vitória para se posicionarem na zona de mata-mata, superando o Stormers, que vai desapontando no começo da temporada. 33 x 15, com Aaron Smith brilhando com 2 tries para os donos da casa. Rugby sempre vibrante dos Highlanders.



Apenas um sul-africano venceu na rodada. Os Sharks fizeram sua parte e derrotaram os japoneses do Sunwolves por 50 x 22. Vitória de 7 tries a 3 para o time de Durban, com destaque para Mapimpi marcando 2 vezes. O time do Japão é o único sem vitórias até aqui.



Já o Bulls caiu na Austrália contra o Reds. 20 x 14 para o time de Brisbane, com tries de Timo e Toua, em partida aberta até o fim, mas com menos ação que as demais da rodada.



Por fim, em Buenos Aires, finalmente os Jaguares conquistaram uma vitória. Os argentinos passaram uma semana de cabeça quente, sendo pesadamente criticados pelo ídolo argentino Hugo Porta, que falou que a equipe não tem alma.

Querendo provar o contrário, os Jaguares fizeram um primeiro tempo espetacular contra os australianos do Waratahs, com o primeiro try saindo logo após o kick-off, com Boffelli arrancando na ponta. Ele mesmo, em grande dia, cravou o segundo try aos 11′ e, aos 16′, foi a vez de Tuculet disparar para o terceiro try argentino. A blitz não parou e o try do bônus veio aos 19′, pelas mãos de Nico Sánchez. 26 x 00 em 20 minutos!

Os ‘Tahs se recompuseram e marcaram um try de esperança antes do intervalo com Holloway, mas logo no começo do segundo tempo Delguy fez o quinto try dos Jaguares, praticamente selando a vitória. Rona ainda fez o segundo try aussie, mas a reação não saiu e Orlando cravou aos 73′ o último try argentino. Porém, os Waratahs não estavam nocauteados e os Jaguares vacilaram no fim com o sistema de bônus do Super Rugby.

Na liga, o bônus ofensivo só é dado ao time que vence com 3 tries de diferença. O jogo se encaminho para o minuto final com 6 tries a 2 para os argentinos e, aos 79’, Nick Palmer fez o terceiro try dos australiano e, com o tempo esgotado, os Jaguares perderam o bônus com try de Israel Folau. Incrível.



Os Chiefs folgaram na rodada deste fim de semana. Na próxima rodada, destaques para o clássico do Sul da Nova Zelândia entre Highlanders e Crusaders e para os Jaguares recebendo os Reds.

Super Rugby

Highlanders 33 x 15 Stormers

Rebels 33 x 10 Brumbies

Hurricanes 29 x 19 Crusaders

Reds 20 x 14 Bulls

Sharks 50 x 22 Sunwolves

Lions 35 x 38 Blues

Jaguares 38 x 28 Waratahs

Equipe Conferência País Cidade Jogos Pontos Rebels Austrália/Japão Austrália Melbourne 3 15 Lions África do Sul/Argentina África do Sul Joanesburgo 4 15 Hurricanes Nova Zelândia Nova Zelândia Wellington 3 10 Crusaders Nova Zelândia Nova Zelândia Christchurch 3 10 Highlanders Nova Zelândia Nova Zelândia Dunedin 2 9 Reds Austrália/Japão Austrália Brisbane 3 8 Sharks África do Sul/Argentina África do Sul Durban 3 8 Waratahs Austrália/Japão Austrália Sydney 3 6 Blues Nova Zelândia Nova Zelândia Auckland 3 6 Bulls África do Sul/Argentina África do Sul Pretória 3 5 Stormers África do Sul/Argentina África do Sul Cidade do Cabo 4 5 Chiefs Nova Zelândia Nova Zelândia Hamilton 2 4 Brumbies Austrália/Japão Austrália Canberra 3 4 Jaguares África do Sul/Argentina Argentina Buenos Aires 4 4 Sunwolves Austrália/Japão Japão Tóquio 3 1

- Vitória = 4 pontos;

– Empate = 2 pontos;

– Derrota = 0 pontos;

– Vencer marcando 3 ou mais tries que o oponente = 1 ponto extra;

– Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;



- Classificam-se às quartas de final o 1º colocado de cada uma das 3 conferências + os 5 melhores da classificação geral;