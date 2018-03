ARTIGO COM VÍDEOS – Finalmente a Argentina sorriu. A rodada desta fim de semana do Super Rugby teve como grande destaque a vitória em casa dos Jaguares sobre os poderosos Lions, desafogando a pressão sobre o time argentino. A liderança segue nas mãos dos Rebels, que conseguiram grande vitória sobre os Sharks. Entre os gigantes neozelandeses, Hurricanes e Crusaders venceram e segue entre os melhores.

Os Jaguares tiveram o começo dos sonhos, com Matera rompendo a defesa sul-africana logo no primeiro minuto para servir Delguy para o try. Mas, os Lions viraram o jogo com try a partir de maul, com Orie, e com um lindo try de Mahuza, disparando pela avenida, aos 21′. Os argentinos não acusaram o golpe e viraram na reta final, com Boffelli (em bela finalização na ponta, no limite) e Desio cruzando o in-goal.

Depois, na segunda etapa, Boffelli fez mágica, dando um chute sem segurar a bola para apanhar no in-goal e cravar o quarto try sul-americano, abrindo 32 x 14. Apesar dos Jaguares terem mais metros ganhos e garantirem muito mais turnovers, os Lions ainda tinham mais posse de bola e Malcolm Marx, em maul após lateral, fez novo try para os visitantes, mantendo as esperanças. E, aos 62′, Erasmus no pick and go cravou mais um try para os sul-africanos, que, no entanto, foi prontamente respondido pelos argentinos, com Ezcurra, mostrando a força mental dos Jaguares, que não sentiram com a reação. Os Lions ainda marcaram novamente com Marx em maul após lateral (mesma receita), porém o ato final foi argentino, com Sánchez dando lindo passo para Desio fazer o último try. 46 x 35, números finais.



Na Austrália, os Rebels mantiveram a liderança com um maiúscula triunfo sobre os Sharks por 46 x 14. O primeiro tempo foi parelho, com um 17 x 07 para os donos da casa. Porém, a segunda etapa foi um banho dos Rebels, que correram para 3 tries não respondidos, com Will Genia, Meakes e Haylett-Petty, mostrando toda a qualidade do jogo de mãos de Melbourne. Apenas no fim os sul-africanos marcaram seu segundo try, mas com o tempo esgotado Sa’anga guardou um último try para os Rebels.



Os Crusaders também fizeram sua parte e conseguiram uma grande vitória sobre os Bulls, que vão caindo na tabela de classificação. Scott Barrett e Codie Taylor marcaram os primeiro tries dos neozelandeses, mas, após amarelo para Perry, Ismaiel teve espaço para disparar para o try dos Bulls. Era por pouco tempo a alegria, pois Goodhue logo cravou dois tries para os ‘Saders, um antes e um depois do intervalo. O segundo tempo foi de maior volume de jogo e território para os Bulls, que falharam em ganhar metros (numa partida fraca em termos de metros ganhos dos dois lados). Aos 69’, Van Staden fez o try dos Bulls que tirava o bônus dos Crusaders, mas os anfitriões despertaram e Bridge correu para o try que garantiu o bônus. 33 x 14.



Já no clássico da Nova Zelândia desta rodada, os Hurricanes receberam e derrotaram os Highlanders em um duelo animado, que começou com Beauden Barrett fazendo o primeiro try aos 6′, após interceptar chute. Mas, Naholo, aos 20′, recebeu sozinho na ponta para o primeiro try dos visitantes. Em uma finalização difícil na ponta e controversa sobre o toque com os pés fora de campo, Ben Lam marcou o segundo try dos ‘Canes antes do intervalo. Naholo, inspirado, chutou e disparou logo aos 43’ para dar o troco e fazer o segundo try dos Highlanders, mas, em outra finalização espetacular na ponta, Vince Aso marcou o terceiro try dos anfitriões na sequência. O jogo se manteve aberto até o fim, mas os Hurricanes crescerem territorialmente e Lam marcou no fim o try que sacramentou a vitória por 29 x 12.



No Japão, os Chiefs visitaram os Sunwolves e não tiveram qualquer trabalho. Uma avassaladora vitória por 61 x 10, com direito a 9 tries para os neozelandeses. Destaques para Alaimalo e McKenzie, com 2 tries cada.



Por fim, na Cidade do Cabo (quase sem água), os Stormers se recuperaram de sequência ruim e triunfaram sobre os Reds por 25 x 19. Duvenage, Wilco Louw e Rhule marcaram para o time da casa, em jogo de muitos metros ganhos dos dois lados, de muitos tackles perdidos pelos sul-africanos e de muitos penais cedidos pelos australianos.



Nesta rodada, Blues, Brumbies e Waratahs folgaram. No próximo sábado, os Rebels serão postos à prova recebendo os Hurricanes, ao passo que o domingo de Páscoa terá o Lions tentando reabilitação em casa na reedição da última final contra o Crusaders.

Super Rugby

Crusaders 33 x 14 Bulls

Rebels 46 x 14 Sharks

Sunwolves 10 x 61 Chiefs

Hurricanes 29 x 12 Highlanders

Stormers 25 x 19 Reds

Jaguares 49 x 35 Lions

Equipe Conferência País Cidade Jogos Pontos Rebels Austrália/Japão Austrália Melbourne 5 20 Lions África do Sul/Argentina África do Sul Joanesburgo 6 19 Crusaders Nova Zelândia Nova Zelândia Christchurch 5 15 Hurricanes Nova Zelândia Nova Zelândia Wellington 4 14 Chiefs Nova Zelândia Nova Zelândia Hamilton 4 13 Highlanders Nova Zelândia Nova Zelândia Dunedin 4 13 Reds Austrália/Japão Austrália Brisbane 5 13 Stormers África do Sul/Argentina África do Sul Cidade do Cabo 6 13 Waratahs Austrália/Japão Austrália Sydney 4 10 Sharks África do Sul/Argentina África do Sul Durban 5 9 Brumbies Austrália/Japão Austrália Canberra 4 8 Jaguares África do Sul/Argentina Argentina Buenos Aires 6 8 Blues Nova Zelândia Nova Zelândia Auckland 4 6 Bulls África do Sul/Argentina África do Sul Pretória 4 5 Sunwolves Austrália/Japão Japão Tóquio 5 2

- Vitória = 4 pontos;

– Empate = 2 pontos;

– Derrota = 0 pontos;

– Vencer marcando 3 ou mais tries que o oponente = 1 ponto extra;

– Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;



- Classificam-se às quartas de final o 1º colocado de cada uma das 3 conferências + os 5 melhores da classificação geral;