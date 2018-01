O Super Rugby terá sua largada somente em fevereiro e os Jaguares argentinos tiveram hoje o elenco confirmado para a temporada 2018, mantendo a base de 2017. São 41 nomes no grupo comandado pelo novo treinador Mario Ledesma.

Tomás Cubelli foi adicionado ao grupo deixando o Brumbies, da Austrália, enquanto Sebastián Cancelliere e Santiago Álvarezsão são outras novidades entre os jogadores que estarão disponíveis sempre. Já 8 atletas serão incorporados sob o regime de jogadores convidados, sendo integrantes do grupo da Argentina XV, a equipe de desenvolvimento do país. São eles: Franco Brarda, Rodrigo Bruni, Bautista Delguy, Javíer Díaz, Diego Fortuny, Nicolás Leiva, Santiago Montagner e Juan Pablo Zeiss. As principais baixas foram as saídas de Ramiro Herrera e Lucas Noguera, que se transferiram para o rugby europeu.

Matías Alemanno, Santiago Álvarez, Felipe Arregui, Gonzalo Bertranou, Emiliano Boffelli, Franco Brarda, Rodrigo Bruni, Sebastián Cancelliere, Agustín Creevy, Tomás Cubelli, Jerónimo de la Fuente, Bautista Delguy, Joaquín Díaz Bonilla, Javier Díaz, Bautista Ezcurra, Felipe Ezcurra, Diego Fortuny, Santiago García Botta, Santiago González Iglesias, Juan Martín Hernández, Marcos Kremer, Martín Landajo, Tomás Lavanini, Juan Manuel Leguizamón, Nicolás Leiva, Tomás Lezana, Benjamín Macome, Pablo Matera, Santiago Montagner, Julián Montoya, Matías Moroni, Ramiro Moyano, Matías Orlando, Javier Ortega Desio, Guido Petti, Enrique Pieretto, Nicolás Sánchez, Leonardo Senatore, Nahuel Tetaz Chaparro, Juan Pablo Zeiss.