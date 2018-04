ARTIGO COM VÍDEOS – A Argentina vai finalmente causando impacto no Super Rugby, com os Jaguares conseguindo um feito importante neste sábado: uma vitória inédita na Nova Zelândia, vencendo o combalido Blues, no Eden Park, em Auckland, para encostarem na briga pelo mata-mata.

A briga pela ponta da tabela também foi destaque, com os Lions perdendo a liderança ao caírem na Austrália diante dos Reds. Quem sorriu foram os Crusaders, que recuperaram o primeiro lugar ao derrotarem os Brumbies, enquanto os Hurricanes assumiram o segundo lugar ao passarem pelos Sunwolves.

Em sua visita à Austrália, os Lions viram atônitos os Reds fazerem seus melhores 40 minutos no torneio, com 3 tries sem resposta – de Jean-Pierre Smith, Caleb Timu e Paenga-Amosa – e mais 1 logo após o intervalo, com o veterano George Smith, abrindo 27 x 00. Mas a reação sul-africana veio, com 2 tries de Malcolm Marx, aos 55′ e aos 61′, e outros 2 de Schoeman, aos 79′ e aos 81′, mas com nada menos que 3 conversões perdidas que privaram os Lions da virada. 27 x 22.



Os Hurricanes já haviam colocado pressão sobre os Lions, vencendo o jogo da sexta-feira contra os Sunwolves. Os japoneses largaram na frente com Labuschange fazendo o primeiro try aos 9′, mas os neozelandeses dominaram o restante do jogo e venceram por 43 x 15, com 7 tries na conta.



A vitória não bastou para reconduzir os Hurricanes à liderança. Isso porque no sábado os Crusaders fizeram sua parte vencendo com fora de casa os Brumbies por 21 x 08. Todos os tries dos neozelandeses saíram no primeiro tempo, com Bateman fazendo o primeiro e Mataele outros 2.



Subindo também estão os Highlanders, que venceram em viagem à África do Sul. Vitória em um jogão de 29 x 28 contra os Bulls. Aaron Smth fez o primeiro try neozelandês logo aos 3′, mas Handré Pollard deu o troco aos 30′. Fletcher e Jenkins ainda trocaram tries no segundo tempo, mas a partida foi mesmo decidida na batalha de penais, com Lima Sopoaga chutando 5 certeiros, o último – o da virada – com o tempo esgotado.



Nunca os Jaguares haviam vencido na Nova Zelândia. E o feito ocorreu nesse sábado, ajudando os argentinos a pularem para o 8º lugar geral. Mais uma vez, o time kiwi que desapontou foi o Blues. Em noite fria e chuvosa, o jogo em Auckland foi fraco e cheio de erros, com os Blues. Os argentinos abriram frente com try de Creevy, em maul, mas Manu e Duffie ainda no primeiro tempo fizeram os tries que deram a frente aos anfitriões. Porém, no segundo tempo, os Jaguares cresceram e Boffelli e Lezana marcaram os tries da vitória por 20 x 13.



O fim de semana sul-africano foi salvo pelos Stormers, que se recuperaram vencendo em casa os Rebels por 34 x 18. Jogo aberto e ofensivo, com Engelbrecht fazendo 2 dos 4 tries do time do Cabo, enquanto De Allende e Leyds marcaram os demais.



Chiefs, Waratahs e Sharks folgaram na rodada. A próxima rodada terá como destaques os Jaguares visitando os Chiefs e os Hurricanes recebendo os Lions.

Equipe Conferência País Cidade Jogos Pontos Crusaders Nova Zelândia Nova Zelândia Christchurch 9 33 Hurricanes Nova Zelândia Nova Zelândia Wellington 8 32 Lions África do Sul/Argentina África do Sul Joanesburgo 10 31 Highlanders Nova Zelândia Nova Zelândia Dunedin 8 28 Chiefs Nova Zelândia Nova Zelândia Hamilton 8 26 Waratahs Austrália/Japão Austrália Sydney 8 24 Rebels Austrália/Japão Austrália Melbourne 9 21 Jaguares África do Sul/Argentina Argentina Buenos Aires 10 20 Bulls África do Sul/Argentina África do Sul Pretória 9 20 Stormers África do Sul/Argentina África do Sul Cidade do Cabo 10 18 Sharks África do Sul/Argentina África do Sul Durban 9 18 Reds Austrália/Japão Austrália Brisbane 9 17 Brumbies Austrália/Japão Austrália Canberra 9 15 Blues Nova Zelândia Nova Zelândia Auckland 9 13 Sunwolves Austrália/Japão Japão Tóquio 9 2

- Vitória = 4 pontos;

– Empate = 2 pontos;

– Derrota = 0 pontos;

– Vencer marcando 3 ou mais tries que o oponente = 1 ponto extra;

– Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;



- Classificam-se às quartas de final o 1º colocado de cada uma das 3 conferências + os 5 melhores da classificação geral;