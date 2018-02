Um dos maiores jogadores do rugby irlandês acaba de anunciar aposentadoria. É o terceira linha de 34 anos Jamie Heaslip, que anunciou o fim de sua carreira da bola oval por recomendação médica. O atleta do Leinster e da seleção irlandesa, autor do “Try do ano” de 2016 e duas vezes finalista do prêmio de melhor jogador do mundo (2009 e 2016), vinha sofrendo com lesões há algumas temporadas.

Em sua carreira, Heaslip teve 95 jogos pela Irlanda, com a conquista de 3 títulos do Six Nations, e 2 giras pelos British and Irish Lions (2009 e 2013), além de 3 títulos europeus com a camisa do Leinster.

Crockett se retira dos All Blacks

Outro anúncio de despedido veio da Nova Zelândia, com o pilar Wyatt Crockett, de 36 anos, confirmando que se aposentará dos All Blacks e dos Crusaders (e do Super Rugby). O jogador tem o recorde de partidas pelo Super Rugby e conta no currículo com 71 jogos pela seleção. Crockett, no entanto, seguirá na ativa no Campeonato Neozelandês pelo Tasman.