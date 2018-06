ARTIGO COM VÍDEOS – O fim de semana de jogos internacionais começou no Pacífico com três jogos masculinos e um feminino. Em Fiji houve rodada dupla com a Geórgia derrotando Tonga para seguir 100% neste ano, 16 x 15, enquanto Fiji venceu o clássico contra Samoa por 24 x 22, na primeira partida da preparação samoana para a Repescagem das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2019.

A Itália, por sua vez, vive situação oposta à da Geórgia, estando ainda sem vencer em 2018. Os Azzurri foram ao Japão e perderam de maneira preocupante para os Brave Blossoms, 34 x 17, em verdadeira injeção de moral para o time asiático.

Por fim, ainda rolou XV feminino, com Singapura vencendo a segunda divisão asiática.

Geórgia invicta em 2018

A Geórgia iniciou sua gira pelo Pacífico com uma batalhada vitória sobre Tonga por 16 x 15 jogando em Fiji. O nome do jogo para os Lelos foi o fullback Matiashvili, que fez o único try georgiano logo no começo e chutou 3 penais para dar a vitória ao time do Cáucaso. Tonga no segundo tempo teve sua chance, mas não somou tries quando a Geórgia foi reduzida a 14 homens por amarelo e só foi cruzar o in-goal no fim do jogo, com 2 tries nos 10 minutos finas. Porém, a conversão perdida aos 72′ foi fatal.



15 16

Tonga 15 x 16 Geórgia, em Suva (Fiji)

Árbitro: Brendon Pickerill (Nova Zelândia)

Tonga

Tries: Halaifonua e Holohea

Conversões: Takulua (1)

Penais: Takulua (1)

15 Sione Fifita, 14 David Halaifonua, 13 Nafi Tu’ituvake, 12 Siale Piutau, 11 Penikolo Latu, 10 Kurt Morath, 9 Sonatane Takulua, 8 Nasi Manu, 7 Fotu Lokotui, 6 Dan Faleafa, 5 Joe Tui’ineau, 4 Leva Fifita, 3 David Loloha, 2 Paula Ngauamo, 1 Siegfried Fisi’ihoi;

Suplentes: 16 Sefo Sakalia, 17 David Feao, 18 Ben Tameifuna, 19 Valentino Mapapalangi, 20 Mike Faleafa, 21 Suke Tuumotooa, 22 Latiume Fosita, 23 Viliami Lolohea;

Geórgia

Try: Matiashvili

Conversão: Matiashvili (1)

Penais: Matiashvili (3)

15 Soso Matiashvili, 14 Anzor Sitchinaya, 13 Davit Katcharava, 12 Giorgi Kveseladze, 11 Sandro Todua, 10 Lasha Khmaladze, 9 Vasil Lobzhanidze, 8 Mikheil Gachechiladze, 7 Otar Giorgadze, 6 Shalva Sutiashvili, 5 Nodar Tcheishvili, 4 Giorgi Nemsadze [c), 3 Levan Chilachava, 2 Shalva Mamukashvili, 1 Kakha Asieshvili;

Suplentes:16 Jaba Bregvadze, 17 Giorgi Tetrashvili, 18 Irakli Mirtskhulava, 19 Kote Mikautadze, 20 Saba Shubitidze, 21 Giorgi Begadze, 22 Lasha Malaghuradze, 23 Merab Kvirikashvili;



Samoa cai contra Fiji mas faz boa apresentação

Depois da vitória da Geórgia, a torcida fijiana viu sua seleção derrotar a rival Samoa no clássico regional por 24 x 22, em jogo de dois tempos diferentes.

No primeiro, Fiji foi dominante, abrindo 17 x 03 com tries de Murimurivalu, Volavola e Seniloli. Goneva adicionou o quarto try logo na volta dos vestiários, mas Samoa reagiu. Matavao marcou aos 59′, Lam aos 68′ e Polataivaia aos 78′, o 24 x 22 sendo decretado.

Fiji duelará com a Geórgia no próximo sábado, ao passo que Samoa fará clássico polinésio com Tonga.



24 22

Fiji 24 x 22 Samoa, em Suva

Árbitro: Mike Fraser (Nova Zelândia)

Fiji

Tries: Goneva, Murimurivalu, Seniloli e Volavola

Conversões: Volavola (2)

15 Kini Murimurivalu, 14 Benito Masilevu, 13 Jale Vatubua, 12 Sevanaia Galala, 11 Vereniki Goneva, 10 Ben Volavola, 9 Henry Seniloli, 8 Akapusi Qera (c), 7 Viliame Mata, 6 Dominiko Waqaniburotu, 5 Leone Nakarawa, 4 Apisalome Ratuniyarawa, 3 Manasa Saulo, 2 Talemaitoga Tuapati, 1 Campese Ma’afu;

Suplentes:16 Ratu Vere Vugakoto, 17 Eroni Mawi, 18 Ropate Rinakama, 19 Sikeli Nabou, 20 Nemani Nagusa, 21 Serupepeli Vularika, 22 Alivereti Veitokani, 23 Timoci Nagusa;

Samoa

Tries: Lam, Polataivaia e Matavao

Conversões: Pisi (1) e Tuala (1)

Penais: Pisi (1)

15 Ahsee Tuala, 14 Ed Fidow, 13 Rey Lee-Lo, 12 Alapati Leiua, 11 Sinoti Sinoti, 10 Tusi Pisi, 9 Melani Matavao, 8 Mat Luamanu, 7 Jack Lam, 6 Piula Faasalele, 5 Chris Vui (c), 4 Josh Tyrell, 3 Paul Alo-Emile, 2 Motu Matu’u, 1 Logovii Mulipola;

Suplentes: 16 Seilala Lam, 17 Jordan Lay, 18 Viliamu Afatia, 19 Joe Tekori, 20 TJ Ioane, 21 Dwayne Polataivao, 22 Rodney Iona, 23 Paul Perez;

Japão não deu chances à Itália

Apesar de sugerir evolução, a Itália de 2018 segue sem vitórias e desta vez a derrota preocupa demais. Os Azzurri foram ao Japão para uma série de dois amistosos com a seleção da casa. E o resultado do primeiro encontro, em Oita, na ilha de Kyushu, foi desastroso para os japoneses.: 34 x 17.

Os visitantes até começaram bem com try no começo do segunda linha Pasquali, mas o show japonês não tardou, com uma magnífcaa lnha de passes finalizada por Mafi para o primero try da equipe. Fukuoka e Steyn cravaram um try opara cada lado em um primeiro tempo equlibrado me 14 x 14, porém o segundo tempo foi nipônico, com o Japão mostrando grande qualidade com a bola em mãos e selando sua vitória com tries de Lemeki e Matsushima.

Os dois países aiinda duelarão no próximo sábado.



34 17

Japão 34 x 17 Itália, em Oita

Árbitro: Nic Berry (Austrália)

Japão

Tries: Mafi, Fukuoka, Lemeki e Matsushima

Conversões: Tamura (4)

Penais: Tamura (2)

1 Keita Inagaki, 2 Shota Horie, 3 Koo Jiwon, 4 Wimpie van der Walt, 5 Samuela Anise, 6 Kazuki Himeno, 7 Michael Leitch (c), 8 Amanaki Lelei Mafi, 9 Fumiaki Tanaka, 10 Yu Tamura, 11 Kenki Fukuoka, 12 Timothy Lafaele, 13 Will Tupou, 14 Lomano Lemeki, 15 Kotaro Matsushima;

Suplentes: 16 Yusuke Niwai, 17 Shintaro Ishihara, 18-Takuma Asahara, 19 Uwe Helu, 20 Yoshitaka Tokunaga, 21 Yutaka Nagare, 22 Rikiya Matsuda, 23 Ryoto Nakamura;

Itália

Tries: Pasquali e Steyn

Conversões: Allan (2)

Penais: Allan (1)

15 Matteo Minozzi, 14 Tommaso Benvenuti, 13 Michele Campagnaro, 12 Tommaso Castello, 11 Mattia Bellini, 10 Tommaso Allan, 9 Marcello Violi, 8 Abraham Steyn, 7 Giovanni Licata, 6 Sebastian Negri, 5 Dean Budd, 4 Alessandro Zanni, 3 Tiziano Pasquali, 2 Leonardo Ghiraldini (c), 1 Andrea Lovotti;

Suplentes:16 Luca Bigi, 17 Federico Zani, 18 Giosuè Zilocchi, 19 George Biagi, 20 Marco Fuser, 21 Jake Polledri, 22 Tito Tebaldi, 23 Jayden Hayward;

Singapura campeã no XV feminino

A Ásia estreou neste ano sua segunda divisão de XV feminino (enquanto a América do Sul não tem nenhuma) e a campeã foi Singapura, que hoje fez 19 x 10 sobre as Filipinas.

Campeonato Asiático Feminino – 2ª divisão

Singapura 19 x 10 Filipinas, em Singapura