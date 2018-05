ARTIGO COM VÍDEOS – Na rodada na qual os Jaguares folgaram, o Super Rugby viu os japoneses roubarem a cena com finalmente os Sunwolves conseguindo uma vitória: a vítima foram os Reds. Enquanto isso, os neozelandeses seguiram brilhando com os Crusaders mantendo a liderança após uma virada incrível sobre os Waratahs.

E a vitória dos Sunwolves não foi uma qualquer. Em Tóquio, os asiáticos colocaram nada menos que 63 x 28 para cima dos Reds, da Austrália. Foi uma chuva de tries, com os Reds dando a impressão de que fariam um bom jogo, fazendo os 2 primeiros tries, ambos com influência de maul. Mas, os Sunwolves voaram baixo, cravaram 2 tries antes do intervalo, somados a nada menos que 6 penais chutados por Hayden Parker, e ainda atropelaram na segunda etapa com Hosea Saumaki virando herói com um hat-trick (3 tries). Só no fim os visitantes reagiram, mas já sem chances de virada.



O grande jogo da rodada foi assistido em Christchurch, com os Waratahs assuntando o líder Crusaders, mas sofrendo uma incrível virada. Foi um show dos australianos no primeiro tempo, que teve os ‘Tahs abrindo 29 x 00 (tries de Clark, Naiyaravoro, Folau e Rona) em um jogo totalmente aberto e envolvente. Antes do intervalo, os ‘Saders reagiram com 3 tries, de Moody, Taylor e Tamanivalu e emplacaram a reviravolta no segundo tempo, com try de Ennor e um penal try, aos 68’, que assegurou o grande triunfo por 31 x 29.



Em Auckland, Blues e Hurricanes fizeram o dérbi neozelandês da rodada e a vitória foi dos Hurricanes por 36 x 15, com Riccitelli, Gareth Evans, Milner-Skudder, Lousi e Proctor cruzando o in-goal para o time de Wellington, vice líder. Jogo de muitos penais cedidos pelos Blues.

Os Highlanders também fizeram outro jogão, diante dos Lions, e mostraram que dificilmente o título do Super Rugby sairá da Nova Zelândia. Grande vitória em Dunedin por 39 x 27, em jogo lá e cá. Sopoaga, Coltman e Whitelock fizeram os primeiros tries dos Highlanders, mas os Lions reagiram com tries de Vorsters e Robbie Coetzee antes do intervalo. Naholo abriu a segunda etapa marcando para os neozelandeses, mas Coetzee devolveu mantendo os Lions vivos. Os Highlanders só fizeram os pontos decisivos aos 64′, com Walden. Schoeman ainda fez um último para os sul-africanos, abrilhantando um belo jogo.



Os Chiefs fecharam um ótimo fim de semana kiwi derrotando na África do Sul os Stormers, em jogo cerrado de apenas 15 x 09 para os visitantes. Leinert-Brown fez o primeiro try do jogo para os Chiefs e os Stormers se mantiveram no páreo pelos penais, com o jogo se decidindo apenas com um penal try aos 65′ para os neozelandeses.



No dérbi australiano da vez, os Rebels voltaram a sorrir e retornaram à zona de classificação ao mata-mata derrotando o decadente Brumbies por 27 x 24. O time de Canberra jogava em casa e largou bem com 3 tries na primeira etapa. Mas Tom English fez 2 para os Rebels, mantendo o time de Melbourne vivo para que a virada saísse no segundo tempo, com Maddocks e Tupou cravando os tries do empate. E aos 79′ Rece Hodge chutou o dramático penal da vitória dos Rebels.



Por fim, em clássico sul-africano, os Bulls voltaram a vencer e vão vivamente sonhando com o mata-mata ao despacharem os Sharks por 39 x 33, em um jogão em Pretória. A sensação dos Bulls Warrick Gelant abriu o placar aos 11′ e Jesse Kriel marcou logo na sequência. Mas, os Sharks reagiram com o excelente Curwin Bosch. Roelog Smit fez o terceiro dos Bulls, mas Jacques Vermeulen deu o troco para os Sharks na sequência. Foi um primeiro tempo que poderia ter sido maior para os Bulls, que acumularam 75% de posse de bola e o triplo de metros corridos. Mas, no segundo tempo, não teve jeito para os Sharks, com Kotze e De Jager selando o triunfo. No fim, Jean-Luc Du Preez fez novo try para os visitantes sonharem, mas não houve tempo para virada.



No sábado que vem os Jaguares vão receber os Bulls, valendo posição no G8.

- Continua depois da publicidade -

Super Rugby

Blues 15 x 36 Hurricanes

Sunwolves 63 x 28 Reds

Crusaders 31 x 29 Waratahs

Highlanders 39 x 27 Lions

Brumbies 24 x 27 Rebels

Stormers 09 x 15 Chiefs

Bulls 39 x 33 Sharks

Equipe Conferência País Cidade Jogos Pontos Crusaders Nova Zelândia Nova Zelândia Christchurch 11 42 Hurricanes Nova Zelândia Nova Zelândia Wellington 10 41 Highlanders Nova Zelândia Nova Zelândia Dunedin 10 32 Lions África do Sul/Argentina África do Sul Joanesburgo 12 31 Chiefs Nova Zelândia Nova Zelândia Hamilton 10 31 Waratahs Austrália/Japão Austrália Sydney 10 26 Rebels Austrália/Japão Austrália Melbourne 11 25 Jaguares África do Sul/Argentina Argentina Buenos Aires 11 24 Bulls África do Sul/Argentina África do Sul Pretória 11 24 Sharks África do Sul/Argentina África do Sul Durban 11 24 Stormers África do Sul/Argentina África do Sul Cidade do Cabo 12 23 Reds Austrália/Japão Austrália Brisbane 10 17 Blues Nova Zelândia Nova Zelândia Auckland 11 17 Brumbies Austrália/Japão Austrália Canberra 10 16 Sunwolves Austrália/Japão Japão Tóquio 10 6

- Vitória = 4 pontos;

– Empate = 2 pontos;

– Derrota = 0 pontos;

– Vencer marcando 3 ou mais tries que o oponente = 1 ponto extra;

– Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;



- Classificam-se às quartas de final o 1º colocado de cada uma das 3 conferências + os 5 melhores da classificação geral;