Argel, capital da Argélia, recebeu na última semana os Jogos Africanos da Juventude, a Olimpíada Africana Juvenil. E a competição teve disputas do rugby sevens, valendo classificação aos Jogos Olímpicos da Juventude de 2018, que rolará em outubro em Buenos Aires, na Argentina.

A África do Sul abocanhou o título masculino e carimbou sua classificação para outubro, ao passo que a Tunísia venceu um torneio feminino de apenas 2 participantes (Tunísia e Madagascar) e também se classificou, fechando a lista de equipes participantes dos Jogos Olímpicos da Juventude. Serão 6 participantes para cada categoria.

Feminino (melhor de 3):

Madagascar 12 x 05 Tunísia, Tunísia 29 x 07 Madagascar, Tunísia 5 x 5 Madagascar / Jogo desempate: Tunísia 19 x 00 Madagascar;

Masculino:

Semifinais: África do Sul 46 x 00 Maurício, Namíbia 43 x 07 Burkina Faso;

9º lugar: Tunísia 41 x 00 Benin

7º lugar – Senegal 24 x 07 Marrocos

5º lugar: Argélia 19 x 05 Costa do Marfim

3º lugar: Maurício 28 x 12 Burkina Faso

Final: África do Sul 32 x 12 Namíbia

Samoa e Estados Unidos herdam vagas masculinas

Samoa e Estados Unidos tiveram a confirmação de que herdaram as vagas masculinas que, no campo, haviam sido conquistadas na Oceania pela Austrália e na América do Norte pelo Canadá. O motivo é que os Jogos Olímpicos da Juventude estipulam cotas de número de esportes que cada país pode participar e Austrália e Canadá excederam essa cota. Ambos os países optaram por abrir mão do rugby, oferecendo as vagas aos vices de seus continentes.

Jogos Olímpicos da Juventude – Buenos Aires 2018 – Rugby Sevens M18 de 13 a 15 de outubro

Masculino

América do Sul: Argentina

América do Norte: Estados Unidos

Europa: França

África: África do Sul

Ásia: Japão

Oceania: Samoa

Feminino

América do Sul: Colômbia

América do Norte: Canadá

Europa: França

África: Tunísia

Ásia: Japão

Oceania: Nova Zelândia