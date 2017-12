ARTIGO COM VÍDEOS – Com o fim da temporada de amistosos internacionais todos os olhos se voltam para o Top 14 francês, a liga mais rica do planeta oval. A derrocada do Lyon (3º), atropelado fora de casa pelo Toulon (6º), deixa o caminho livre para La Rachelle (1º) e Montpellier (2º), que se enfrentaram e produziram o jogo mais aguardado da jornada.

Os atlânticos mais uma vez assumem a liderança do Top 14. O pequeno time da cidade de La Rochelle repete a boa atuação da temporada passada, a equipe recebeu o atual vice-líder Montpellier levando a melhor sobre a forte equipe azul e branca, vencendo por 26 a 14. Os visitantes erraram demais cometendo muitos penais e desperdiçando as maiores oportunidades dando chance para que o La Rochelle sempre muito eficiente construísse uma boa vantagem.



O gás do Lyon acabou. Os Lobos viajaram para enfrentar o poderoso Toulon e acabaram sofrendo a terceira derrotada seguida por 39 a 11, com destaque para o péssimo desempenho na defesa, com o time errando 30% dos tackles, número altíssimo para uma equipe desse nível. Do lado dos donos da casa o jogo foi tratado como a primeira final do ano, uma chance para os milionários mostrarem seu talento e se manterem na briga por uma vaga nas finais.



A rodada contou com dois derbies regionais. Em Paris, o Stade Français (11º), lutando contra o rebaixamento, recebeu o Racing (4º), que vinha de quatro vitórias seguidas, no grande clássico da Cidade Luz. Mas, como dizem, os clássicos são sempre imprevisíveis com o time de rosa levando a melhor saindo de campo com a vitória por 27 a 17. Os donos da casa não deram chance para os visitantes iniciando o jogo em ritmo frenético anotando três tries e menos de meia hora e definindo a partida.



Na Aquitânia, o Pau (10º), que inaugurou seu estádio reformado, bateu os rivais regionais do Bordeaux (8º) por 27 a 17. A derrota distancia o time da terra dos vinhos de uma vaga nas finais. A equipe mais uma vez começa o ano voando para ir perdendo o gás durante a temporada.



O melhor joga da rodada ficou por conta do Castres (5º), no clássico da Occitânia, que derrotou o rival Toulouse (6º) por 41 a 31. A partida foi um festival ofensivo no melhor estilo francês com direito a 10 tries. A vitória consolida o Castres como um dos favoritos a uma das vagas nas finais, com uma equipe que vem evoluindo jogo a jogo, do lado dos visitantes a derrota é um revés para uma equipe que está em processo de renovação e vinha mostrando um bom rugby.



O Clermont (9º), por outro lado, fez à lição de casa, a equipe não teve dificuldades para bater o fraco Agen (13º) por 35 a 26. A vitória, porém traz um pouco de decepção já que a falta de atenção na defesa custou um ponto bônus ofensivo que parecia tranquilo. No duelo dos desesperados o Brive (12º), jogando em casa, levou melhor sobre o Oyonnax (14º) por 33 a 30. As duas equipes estrelaram um grande jogo, com os dois times compensando as muitas deficiências com uma entrega total.







Montauban é o novo líder da Pro D2

Na segunda divisão há novo líder: o Montauban, que venceu o Angoulême e contou com a derrota do Grenoble para o Aurillac para assumir a ponta. O destaque, no entanto, ficou pelo clássico que por anos foi disputado no Top 14: Biarritz contra Perpignan, bascos contra catalães. A vitória foi do Biarritz por 37 x 11, crucial na luta da parte de cima da tabela.









Top 14 – Campeonato Francês 2017-18

La Rochelle 26 x 14 Montpellier

Toulouse 31 x 41 Castres

Brive 33 x 30 Oyonnax

Pau 27 x 17 Bordeaux

Toulon 39 x 11 Lyon

Clermont 35 x 26 Agen

Stade Français 27 x 17 Racing

Clube Cidade Jogos Pontos La Rochelle La Rochelle 12 39 Montpellier Montpellier 12 37 Lyon Lyon 12 33 Racing Paris 12 33 Castres Castres 12 33 Toulouse Toulouse 12 33 Toulon Toulon 12 32 Bordeaux-Bègles Bordeaux 12 31 Clermont Clermont-Ferrand 12 29 Pau Pau 12 27 Stade Français Paris 12 22 Brive Brive 12 15 Agen Agen 12 14 Oyonnax Oyonnax 12 11

- Vitória com 3 ou mais tries de diferença = 5 pontos;

- Vitória com menos de 3 tries de diferença = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota por 5 pontos ou menos pontos = 1 ponto;

- Derrota por mais 6 pontos ou mais = 0 pontos;



- 1º e 2º lugares = classificação direta às Semifinais e à Champions Cup;

- 3º ao 6º lugares = classificação à Repescagem para as Semifinais e à Champions Cup;

- 13º lugar = Repescagem contra o Rebaixamento

- 14º lugar = Rebaixamento direto



Pro D2 – 2ª Divisão do Campeonato Francês 2017-18

Biarritz 37 x 11 Perpignan

Narbonne 28 x 21 Vannes

Dax 13 x 29 Mont de Marsan

Colomiers 25 x 19 Carcassonne

Angoulême 07 x 16 Montauban

Massy 19 x 27 Béziers

Aurillac 30 x 14 Grenoble

Nevers 17 x 28 Bayonne

Clube Cidade Jogos Pontos Montauban Montauban 14 47 Grenoble Grenoble 14 45 Mont-de-Marsan Mont-de-Marsan 14 45 Biarritz Biarritz 14 41 Perpignan Perpignan 14 40 Colomiers Colomiers 14 39 Béziers Béziers 14 31 Aurillac Aurillac 14 30 Bayonne Bayonne 14 28 Angoulême Soyaux-Angoulême 14 28 Massy Massy (Paris) 14 28 Nevers Nevers 14 26 Narbonne Narbonne 14 25 Vannes Vannes 14 25 Dax Dax 14 24 Carcassonne Carcassonne 14 13

- Vitória com 3 ou mais tries de diferença = 5 pontos;

- Vitória com menos de 3 tries de diferença = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota por 5 pontos ou menos pontos = 1 ponto;

- Derrota por mais 6 pontos ou mais = 0 pontos;

- 1º e 2º lugares: classificação direta às Semifinais;

- 3º ao 6º lugares: classificação à Repescagem para as Semifinais;

- 15º e 16º lugares: rebaixamento





Escrito por: Diego Gutierrez

Foto: Le Club Rugby – PASCAL COUILLAUD