A Série Mundial de Sevens masculina viveu ontem sua quarta etapa, na Nova Zelândia. O circuito retornará apenas entre os dias 2 e 4 de março, em Las Vegas, nos Estados Unidos, com a quinta etapa, que já tem seus grupos conhecidos, com o Uruguai sendo o time convidado.

Enquanto isso, os torneios masculino e feminino de sevens dos Commonwealth Games 2018 também tiveram seus grupos sorteados. Os Commonwealth Games são as “Olimpíadas do Antigo Império Britânico”, que acontecem de quatro em quatro anos e serão disputados neste ano em abril em Gold Coast, na Austrália, com o sevens rolando entre os dias 13 e 15, logo após a etapa de Hong Kong da Série Mundial. A novidade é que pela primeira vez nos Jogos haverá disputas do sevens feminino.

Grandes potências da modalidade irão ao torneio, como África do Sul, Fiji, Nova Zelândia, Austrália, Samoa, Inglaterra, Gales, Escócia, Canadá e Quênia, usando o que têm de melhor, pois os Commonwealth Games têm peso semelhante ao que os Jogos Pan-Americanos têm para as nações das Américas. Vale lembrar que Estados Unidos e Irlanda não fazem parte dos Commonwealth Games.

Commonwealth Games – Gold Coast 2018 – 13 a 15 de abril



Masculino

Grupo A: África do Sul, Escócia, Papua Nova Guiné e Malásia

Grupo B: Inglaterra, Austrália, Samoa e Jamaica

Grupo C: Nova Zelândia, Canadá, Quênia e Zâmbia

Grupo D: Fiji, Gales, Uganda e Sri Lanka

Feminino

Grupo A: Nova Zelândia, Canadá, África do Sul e Quênia

Grupo B: Austrália, Fiji, Inglaterra e Gales

Las Vegas Sevens – 4ª etapa da Série Mundial de Sevens Masculina – 2 a 4 de março

Grupo A: Fiji, Quênia, França e Rússia

Grupo B: África do Sul, Inglaterra, Canadá e Gales

Grupo C: Austrália, Samoa, Estados Unidos e Espanha

Grupo D: Nova Zelândia, Escócia, Argentina e Uruguai

Seleção Pontuação total Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 Etapa 4 Etapa 5 Etapa 6 Etapa 7 Etapa 8 Etapa 9 Etapa 10 África do Sul 79 22 19 19 19 Nova Zelândia 69 19 22 13 15 Fiji 62 15 13 12 22 Austrália 60 13 8 22 17 Argentina 48 5 19 17 7 Inglaterra 47 17 10 10 10 Estados Unidos 36 1 12 15 8 Quênia 35 10 3 10 12 Samoa 35 12 5 5 13 França 29 8 10 8 3 Canadá 28 5 15 3 5 Escócia 23 10 1 2 10 Gales 17 3 5 7 2 Espanha 16 7 7 1 1 Rússia 8 1 1 5 1

- 15º colocado = rebaixamento;

PS: nossa tabela não mostra a pontuação das equipes convidadas





Pontuação:

1º - 22 pontos; 2º - 19 pts; 3º - 17 pts; 4º - 15 pts;

5º - 13 pts; 6º - 12 pts; 7º e 8º - 10 pts;

9º - 8 pts; 10º - 7 pts; 11º e 12º - 5 pts;

13º - 3 pts; 14º - 2 pts; 15º e 16º - 1 pt.