ARTIGO COM VÍDEO – Leinster no topo da Europa! O rugby irlandês vive mesmo uma época dourada. Após o título da seleção irlandesa no Six Nations, hoje foi a vez do Leinster se tornar pela quarta vez na história campeão da Copa Europeia, a Champions Cup, ao vencer os franceses do Racing por 15 x 12 em uma final dramática no estádio de San Mamés, em Bilbao, na Espanha.

O pré jogo havia sido terrível para o Racing, com a perde por lesão de Dan Carter. E logo após o kickoff foi a vez de Pat Lambie sair lesionado. O elenco parisiense é poderoso e para a posição de abertura entrou Rémi Talès, jogando de seleção francesa. E a dupla dele com o scrum-half Iribaren funcionou, com o Racing fazendo um grande jogo.

A partida não empolgou, desapontando do ponto de vista da emoção. Jogo muito fechado , com dois times perfeitos na defesa e arriscando pouco. Sexton e Iribaren trocaram penais na primeira etapa, levando o jogo em 6 x 6, com os irlandeses com maior posse de bola.

A segunda etapa começou com outra troca de penais entre Sexton e Iribaren e o jogo se arrastou até os 10 minutos finais em 9 x 9, com o Racing revertendo a posse de bola e tendo um pouco mais de volume nos últimos 40 minutos. Mas o jogo pegaria fogo ainda. Aos 71′, Iribaren foi perfeito guardando o 12 x 09, mas o Racing entrou um penal para Isa Nacewa – que se aposentará ao final da temporada – converter aos 74′. O Leinster cresceu e arrancou o penal crucial aos 79′, após Teddy Thomas errar em saída de lateral roubado. Nacewa não titubeou e colocou os irlandeses na frente. Mas a última bola ainda era francesa e o Racing trabalhou as fases com o tempo esgotado para Talès chutar o drop goal da vitória. A bola não entrou e a festa foi do Leinster. 15 x 12, em final dramático.

Leinster campeão invicto (apenas o segundo time na história a conseguir 9 vitórias). O time de Dublin não erguia a taça europeia desde 2012. A festa neste sábado será azul na Irlanda, com o Leinster se tornando o maior campeão da história da competição – igualando os franceses do Toulouse. E festa também para o técnico Leo Cullen, campeão europeu como jogador e como treinador pelo Leinster. Para o Racing, segundo vice campeonato europeu – e Paris segue sem um título da Champions Cup.





EPCR Champions Cup – Copa Europeia de Rugby

FINAL



15 12

Leinster (Irlanda) 15 x 12 Racing (França), em Bilbao (Espanha)

Árbitro: Wayne Barnes (Inglaterra)

Leinster

Penais: Sexton (3) e Nacewa (2)

15 Rob Kearney, 14 Jordan Larmour, 13 Garry Ringrose, 12 Robbie Henshaw, 11 Isa Nacewa (c), 10 Johnny Sexton, 9 Luke McGrath, 8 Jordi Murphy, 7 Dan Leavy, 6 Scott Fardy, 5 James Ryan, 4 Devin Toner, 3 Tadhg Furlong, 2 Seán Cronin, 1 Cian Healy;

Suplentes: 16 James Tracy, 17 Jack McGrath, 18 Andrew Porter, 19 Rhys Ruddock, 20 Jack Conan, 21 Jamison Gibson-Park, 22 Joey Carbery, 23 Rory O’Loughlin;

Racing

Penais: Iribaren (4)

15 Louis Dupichot, 14 Teddy Thomas, 13 Virimi Vakatawa, 12 Henry Chavancy, 11 Marc Andreu, 10 Pat Lambie, 9 Teddy Iribaren, 8 Yannick Nyanga (c), 7 Bernard Le Roux, 6 Wenceslas Lauret, 5 Leone Nakarawa, 4 Donnacha Ryan, 3 Cedate Gomes Sa, 2 Camille Chat, 1 Eddy Ben Arous;

Suplentes:16 Ole Avei, 17 Vasil Kakovin, 18 Census Johnston, 19 Boris Palu, 20 Baptiste Chouzenoux, 21 Antoine Gibert, 22 Rémi Talès, 23 Joe Rokocoko;