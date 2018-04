ARTIGO COM VÍDEOS – Dois gigantes. Leinster, de Dublin, e Racing, de Paris, são os grandes finalistas do Champions Cup 2017-18, a Copa Europeia. Neste fim de semana, as semifinais agitaram a mais importante competição europeia de clubes, com o Leinster vencendo os galeses do Scarlets no sábado, 38 x 16, e com o Racing derrotando os irlandeses do Munster no domingo, 27 x 22.

A grande final será ineditamente na Espanha, com o estádio de San Mamés, em Bilbao, recebendo a decisão no dia 12 de maio.

Leinster em busca do tetra



O Leinster parte em busca do topo do panteão europeu. Três vezes campeão da competição (2009, 2011 e 2012), o time de Dublin quer se igualar ao Toulouse (da França) como os únicos tetracampeões da Copa Europeia. E a semifinal em casa foi dominante para o time irlandês, que despachou os galeses do Scarlets em um contundente 38 x 16, sem chances para o atual campeão do PRO14.

Halfpenny inaugurou o placar com penal para os Scarlets aos 5′, mas desde o início o Leinster era superior e, aos 10′, após arrancada de McFadden, derrubado por Patchell, os azuis trabalharam na base dos avançados e James Ryan cravou no in-goal o primeiro try do dia. Halfpenny manteve o time de Llanelli no páreo com novo penal na sequência, mas, aos 24′, a superioridade territorial e o forte jogo de avançados dos donos da casa foram premiados com try de Cian Healy. Outro penal de Halfpenny mantinha o placar no horizonte galês, porém, antes do intervalo, Ringrose deu um lindo passe longo para achar McFadden na ponta. Try que colocou enormes 24 x 09 para o Leinster. “Rugby Total” dos azuis.

Os Scarlets estavam já nocauteados e o golpe de misericórdia veio no início do segundo tempo com try do ex Wallabies Scotty Fardy, recebendo offload de James Ryan – domínio do pack irlandês evidente. E, aos 59′, foi a vez de Jonny Sexton marcar o quinto try do Leinster, correndo na negativa da linha defensiva vermelha. No fim do jogo, Beirne fez o try de honra dos galeses. Fim de papo, 38 x 16.

Milionários em busca da taça inédita



Um dos clubes mais ricos do mundo na atualidade, o Racing jamais foi campeão europeu – mas já chegou perto, com um vice campeonato em 2016. Dois anos depois o centenário clube francês estará de volta à decisão. Para isso, os Elefantes venceram em Bordeaux – longe de Paris, mas ainda na França – o Munster por 27 x 22.

Os parisienses foram fulminantes no começo do jogo. Mesmo com o ex All Black Dan Carter iniciando a partida no banco de reservas, o Racing foi sublime, com Teddy Thomas – em temporada endiabrada – marcando o primeiro try aos 5′, em bela ação coletiva da linha francesa. O Munster reduziu com penal de Keatley e ainda arriscou sem sucesso dois drop goals. Mas, a história se repetiu aos 19′ e Vakatawa quebrou a defesa vermelha e Thomas arrancou na ponta para o segundo try dos Elefantes. O Munster sentia a velocidade e o domínio impostos pelos franceses e, aos 23′, veio o nocaute, com Thomas fazendo outra grande jogada e Machenaud finalizando o terceiro try alviceleste. 21 x 03 irresistíveis. O Munster pressionou no restante do primeiro tempo e parou na poderosa defesa parisiense, com o Racing ainda somando pontos com penal antes do intervalo pelos pés do camisa 9 Machenaud.

O scrum-half e capitão francês ainda inaugurou o segundo tempo com novo penal certeiro. Os vermelhos de Limerick seguiram tentando uma reação e parando na defesa do Racing, até que o domínio vermelho produziu uma inesperada reação no finzinho, quando já não havia mais tempo para a virada. Aos 75′, Rhys Marshall recebeu de Hanrahan e fez o segundo try e, já com o tempo esgotado, foi a vez de Conway cruzar o in-goal para o terceiro try irlandês. Fim de jogo, Racing 27 x 22 Munster.





EPCR Champions Cup – Copa Europeia de Rugby

Semifinais



Sábado, dia 21 de abril

38 16

Leinster (Irlanda) 38 x 16 Scarlets (Gales), em Dublin

Domingo, dia 22 de abril

27 22

Racing (França) 27 x 22 Munster (Irlanda), em Bordeaux

FINAL – dia 12 de maio

Leinster (Irlanda) x Racing (França), em Bilbao (Espanha)