Brasil em campo, Six Nations em ação: esse fim de semana é de gala no rugby mundial, repleto de grandes jogos! Confira tudo sobre o que vai rolar nas Américas e na Europa!

Sobre o jogo dos Tupis, clique aqui para conferir o artigo especial sobre a partida.

França não sai da crise e Itália tem sua chance

O Six Nations voltou! E a terceira rodada excepcionalmente será iniciada na sexta-feira, com o clássico mediterrânico entre França e Itália, valendo a Taça Giuseppe Garibaldi. O jogo será em Marselha, com a França quebrando a tradição de sempre jogar em Paris no Six Nations.

Os italianos venceram a França em solo francês apenas uma vez, em 1997. Mas, o momento conturbado dos Bleus, que enfrentaram caso policial após a derrota para a Escócia, anima os italianos de que vencer é possível.

Para o jogo, Conor O’Shea, técnico da Itália, trocou apenas 3 nomes da derrota para a Irlanda, todas na pack, apostando nos primeiras linhas Andrea Lovotti e Leonardo Ghiraldini – ciente do poderio da formação francesa – e no terceira linha Maxime Mbanda. Atrás, a formação será a mesma, com a dupla de 9 e 10, Violi e Allan, mantida.

Já a França teve 5 mudanças. A maior novidade é o retorno de Mathieu Bastareaud na linha, que ainda terá as entradas do fullback Hugo Bonneval e dos pontas Benjamin Fall e Rémy Grosso. A dupla criativa será de experiência, com Machenaud e Beauxis mantidos. Mas outro jovem estará disponível no banco: o scrum-half Baptiste Couilloud, de 20 anos, que poderá debutar. Já no pack titular a troca foi a entrada do segunda linha Paul Gabrillagues. O oitavo Marco Tauleigne manteve sua posição, com Picamoles sendo tirado do time após incidente extracampo na Escócia.

Irlanda e Gales: quem segue sonhando com a taça?

Irlanda e Gales vão colidir em Dublin, em duelo decisivo para os dois: ambos precisam vencer para seguirem na cola da Inglaterra na luta pelo título. Gales sobretudo, pois caiu contra os ingleses no jogo passado.

E com ar de final o técnico Warren Gatland comemorou retornos para Gales, confirmando Dan Biggar de abertura (jogando ao lado de Gareth Davies), Leigh Halfpenny de fullback e Liam Williams na ponta, enquanto George North ainda estará no banco. A linha vermelha terá ainda Steff Evans mantido na outra ponta, com Hadleigh Parkes e Scott Williams de centros. Já o pack não foi mudado, após dar trabalho aos ingleses, capitaneado por Alun Wyn Jones.

A Irlanda sofreu a baixa de Furlong, lesionado, na primeira linha, tendo Andrew Porter em seu lugar. James Ryan entrará na segunda linha, ao passo que CJ Stander retorna à terceira linha ao lado de Dan Leavy e Peter O’Mahony. A linha não teve mudanças, com Murray e Sexton liderando uma combinação que voou contra a Itália, tendo Bundee Aki no miolo.

Jogar em casa contra Gales vem sendo um problema para a Irlanda, que não passa em Dublin pelos Dragões desde 2014. Gales venceu na Irlanda em 2015 (em amistoso pré Mundial) e empatou em 2016, vencendo ainda em Cardiff no duelo passado, de 2017. A torcida irlandesa empurrará o Trevo como nunca nesse sábado.

Calcutta Cup é sempre expectativa do melhor rugby

Em Edimburgo, a terra vai tremer porque a Calcutta Cup, o duelo mais antigo do mundo oval, será decisivo. A Escócia receberá a Inglaterra e precisará vencer de toda maneira para manter chances de título, enquanto os ingleses também encaram o confronto como decisão, pois uma derrota poderia lhes custar a liderança.

Gregor Townsend gostou da atitude de seu time contra a França e manteve o mesmo XV escocês do jogo passado, com Greig Laidlaw fazendo dupla com Finn Russell. O treinador aproveitou o tempo livre de uma semana a mais para trabalhar seu time que, no entanto, ainda tem desfalques no pack importantes e sabe que poderá ser dominado pela Rosa no jogo de contato. O retorno positivo foi WP Nel de volta ao banco de reservas como opção para a primeira linha.

O jejum assusta o torcedor da Escócia, que não festeja vitória contra a Inglaterra desde 2008, acumulando já 8 derrotas seguidas desde o empate de 2010. A badalação da Escócia antes do Six Nations era baseada no bom desempenho de 2017 do time, mas só será justificada caso o passo adiante seja dado – e a vitória sobre a maior rival é parte desse pacote.

A Inglaterra não encantou contra Gales e passou um sufoco, mas venceu. Eddie Jones é exigente e fez uma troca importante no time, com Nathan Hughes retornando ao XV titular com a camisa 8, para jogar com Robshaw e Lawes, em uma terceira linha de muita potência a agressividade.

Jones segue apostando em Danny Care com a 9 ao lado de George Ford com a 10, jogando em dupla com Owen Farrell de 12. Itoje e Launchbury também seguem como a dupla poderosa da segunda linha, que promete levar dor de cabeça ao pack escocês. Favoritismo inegavelmente ainda é inglês.

Clássico sul-americano e clássico pan-americano

O Americas Rugby Championship contará com mais duas partidas além de Brasil contra EUA. O Chile receberá o Uruguai em clássico sul-americano, comandado pelo árbitro brasileiro Henrique Platais, que quebrará um jejum longo sem arbitragem brasileira nesse duelo. Os chilenos estão na lanterna do ARC e precisam vencer de qualquer forma, ao passo que os uruguaios querem de qualquer forma apagar a última derrota contra a Argentina XV para ainda sonharem com um milagre e poderem ser campeões. Os Teros têm o favoritismo e não perdem dos Cóndores desde 2015.

No outro jogo, a Argentina XV levará o Canadá até a fronteira com a Bolívia, recebendo os Canucks em Jujuy. Os argentinos são amplos favoritos e têm a obrigação da vitória, mas os canadenses querem aproveitar que se reergueram contra o Brasil para surpreenderem. Porém, agora será a vez do Canadá sofrer com o longo deslocamento de uma semana para a outra.

Portugal pode ser campeão



O Rugby Europe Championship (“Six Nations B”) terá uma pausa nesse fim de semana, mas o Rugby Europe Trophy (“Six Nations C”) terá um duelo, entre Portugal e Suíça. Se os Lobos portugueses vencerem com bônus o título já será deles antecipadamente.

França e Inglaterra imbatíveis no feminino?

Entre as mulheres, o Six Nations Feminino também retornará e está polarizado, com amplo favoritismo de Inglaterra e França, que têm tudo para confirmarem favoritismo. As francesas receberão a Itália e não deverão ter problemas, enquanto as inglesas têm tudo para atropelarem as escocesas. O jogo mais equilibrado será entre Irlanda e Gales, mas com claro favoritismo para as irlandesas.

*Horários de Brasília

Sexta-feira, dia 23 de fevereiro

17h00 – França x Itália, em Marselha – Six Nations – Troféu Giuseppe Garibaldi – ESPN/TV5 Monde AO VIVO

Árbitro: Wayne Barnes (Inglaterra)

Histórico: 39 jogos, 36 vitórias da França e 3 vitórias da Itália. Último jogo: Itália 18 x 40 França, em 2017 (Six Nations);

França: 15 Hugo Bonneval, 14 Benjamin Fall, 13 Mathieu Bastareaud, 12 Geoffrey Doumayrou, 11 Rémy Grosso, 10 Lionel Beauxis, 9 Maxime Machenaud, 8 Marco Tauleigne, 7 Yacouba Camara, 6 Wenceslas Lauret, 5 Sébastien Vahaamahina, 4 Paul Gabrillagues, 3 Rabah Slimani, 2 Guilhem Guirado, 1 Jefferson Poirot;

Suplentes: 16 Adrien Pelissié, 17 Dany Priso, 18 Cedate Gomes Sa, 19 Romain Taofifenua, 20 Kélian Galletier, 21 Baptiste Couilloud, 22 François Trinh-Duc, 23 Gaël Fickou;

Itália: 15 Matteo Minozzi, 14 Tommaso Benvenuti, 13 Tommaso Boni, 12 Tommaso Castello, 11 Mattia Bellini, 10 Tommaso Allan, 9 Marcello Violi, 8 Sergio Parisse (c), 7 Maxime Mbanda, 6 Sebastian Negri, 5 Dean Budd, 4 Alessandro Zanni, 3 Simone Ferrari, 2 Leonardo Ghiraldini, 1 Andrea Lovotti;

Suplentes: 16 Luca Bigi, 17 Nicola Quaglio, 18 Tiziano Pasquali 19 George Biagi, 20 Federico Ruzza, 21 Edoardo Gori, 22 Carlo Canna, 23 Jayden Hayward;

Sábado, dia 24 de fevereiro

11h00 – Portugal x Suíça, em Setúbal – Rugby Europe Trophy – Rugby Europe TV AO VIVO

Histórico: 5 jogos e 5 vitórias de Portugal. Último jogo: Suíça 10 x 28 Portugal, em 2016 (Rugby Europe Trophy);

11h15 – Irlanda x Gales, em Dublin – Six Nations – Watch ESPN AO VIVO

Árbitro: Glen Jackson (Nova Zelândia)

Histórico: 125 jogos, 68 vitórias de Gales, 50 vitórias da Irlanda e 7 empates. Último jogo: Gales 22 x 09 Irlanda, em 2017 (Six Nations);

Irlanda: 15 Rob Kearney, 14 Keith Earls, 13 Chris Farrell, 12 Bundee Aki, 11 1acob Stockdale, 10 Johnny Sexton, 9 Conor Murray, 8 CJ Stander, 7 Dan Leavy, 6 Peter O’Mahony, 5 Devin Toner, 4 James Ryan, 3 Andrew Porter, 2 Rory Best, 1 Cian Healy;

Suplentes: 16 Sean Cronin, 17 Jack McGrath, 18 John Ryan, 19 Quinn Roux, 20 Jack Conan, 21 Kieran Marmion, 22 Joey Carbery, 23 Fergus McFadden;

Gales: 15 Leigh Halfpenny, 14 Liam Williams, 13 Scott Williams, 12 Hadleigh Parkes, 11 Steff Evans, 10 Dan Biggar, 9 Gareth Davies, 8 Ross Moriarty, 7 Josh Navidi, 6 Aaron Shingler, 5 Alun Wyn Jones (c), 4 Cory Hill, 3 Samson Lee, 2 Ken Owens, 1 Rob Evans;

Suplentes: 16 Elliot Dee, 17 Wyn Jones, 18 Tomas Francis, 19 Bradley Davies, 20 Justin Tipuric, 21 Aled Davies, 22 Gareth Anscombe, 23 George North;

13h45 – Escócia x Inglaterra, em Edimburgo – Six Nations – Calcutta Cup – ESPN+ AO VIVO

Árbitro: Nigel Owens (Gales)

Histórico: 135 jogos, 75 vitórias da Inglaterra, 42 vitórias da Escócia e 18 empates. Último jogo: Inglaterra 61 x 21 Escócia, em 2017 (Six Nations);

Escócia: 15 Stuart Hogg, 14 Tommy Seymour, 13 Huw Jones, 12 Pete Horne, 11 Sean Maitland, 10 Finn Russell, 9 Greig Laidlaw, 8 Ryan Wilson, 7 Hamish Watson, 6 John Barclay (c), 5 Jonny Gray, 4 Grant Gilchrist, 3 Simon Berghan, 2 Stuart McInally, 1 Gordon Reid;

Suplentes: 16 Scott Lawson, 17 Jamie Bhatti, 18 Willem Nel, 19 Tim Swinson, 20 David Denton, 21 Ali Price, 22 Nick Grigg, 23 Blair Kinghorn;

Inglaterra: 15 Mike Brown, 14 Anthony Watson, 13 Jonathan Joseph, 12 Owen Farrell, 11 Jonny May, 10 George Ford, 9 Danny Care, 8 Nathan Hughes, 7 Chris Robshaw, 6 Courtney Lawes, 5 Maro Itoje, 4 Joe Launchbury, 3 Dan Cole, 2 Dylan Hartley, 1 Mako Vunipola;

Suplentes: 16 Jamie George, 17 Joe Marler, 18 Harry Williams, 19 George Kruis, 20 Sam Underhill, 21 Richard Wigglesworth, 22 Ben Te’o, 23 Jack Nowell;

15h10 – Chile x Uruguai, em Santiago – Americas Rugby Championship – Watch ESPN AO VIVO

Árbitro: Henrique Platais (Brasil)

Histórico: 50 jogos, 34 vitórias do Uruguai, 12 vitórias do Chile e 1 empate. Último jogo: Uruguai 27 x 12 Chile, em 2017 (Americas Rugby Championship);

Chile: 15 Tomás Ianiszewski, 14 Matías Balbontín, 13 Javier Lavanderos, 12 Francisco de la Fuente, 11 Ítalo Zunino, 10 José Tomás Baraona, 9 Domingo Saavedra, 8 Benjamín Soto, 7 Anton Petrowitsch, 6 Javier Richard (c), 5 Mario Mayol, 4 Nikola Bursic, 3 Vittorio Lastra, 2 Tomás Dussaillant, 1 Sebastián Otero;

Suplentes: 16 Rodrigo Moya, 17 Basilio Díaz, 18 Claudio Iturra, 19 Nicolás Garafulic, 20 Alfonso Escobar, 21 Beltrán Vergara, 22 Benjamín Pizarro, 23 Diego Ramírez;

Uruguai: 15 Rodrigo Silva, 14 Leandro Leivas, 13 Joaquín Prada, 12 Andrés Vilaseca (c), 11 Federico Favaro, 10 Germán Albanell, 9 Tomás Inciarte, 8 Juan Diego Ormaechea, 7 Manuel Diana, 6 Rodolfo Garese, 5 Diego Ayala, 4 Ignacio Dotti, 3 Juan Echevarría, 2 Germán Kessler, 1 Mateo Sanguinetti;

Suplentes: 16 Matías Benítez, 17 Carlos Arboleya, 18 Felipe Inciarte, 19 Juan Manuel Etcheverry, 20 Diego Magno, 21 Andrés De León, 22 Gastón Mieres, 23 Manuel Blengio;

17h40 – Brasil x Estados Unidos, em São José dos Campos – Americas Rugby Championship – ESPN AO VIVO

Árbitro: Francisco González (Uruguai)

Histórico: 2 jogos, 1 vitória do Brasil e 1 vitória dos Estados Unidos. Último jogo: Estados Unidos 51 x 03 Brasil, em 2017 (Americas Rugby Championship);

Brasil: 15 Lucas “Zé” Tranquez, 14 Stefano Giantorno, 13 Felipe Sancery, 12 Moisés Duque, 11 Robert Tenorio, 10 Josh Reeves, 9 Laurent Bouda-Couhet, 8 André “Buda” Arruda, 7 Matheus Claudio, 6 Arthur Bergo, 5 Cleber “Gelado” Dias, 4 Lucas “Bruxinho” Piero, 3 Jardel Vettorato, 2 Yan Rosetti (c) (sem clube), 1 Michel “Vanzinha” Olimpio;

Suplentes: 16 Angelo Marcucci, 17 Lucas Abud, 18 Matheus “Blade” Rocha, 19 Diegão Lopez, 20 Michael “Ilha” Moraes, 21 Daniel “Maranhão” Lima, 22 Ariel Rodrigues, 23 De Wet Van Niekerk;

Estados Unidos: 15 Mike Te’o, 14 Nate Augspurger (c), 13 Dylan Audsley, 12 Bryce Campbell, 11 Josh Whippy, 10 Will Magie, 9 Shaun Davies, 8 Cam Dolan, 7 Hanco Germishuys, 6 Psalm Wooching, 5 Nick Civetta, 4 Ben Landry, 3 Chris Baumann, 2 Dylan Fawsitt, 1 Huluholo Moungaloa;

Suplentes: 16 Peter Malcolm, 17 Anthony Purpura, 18 Angus Maclellan, 19 Matt Jensen, 20 Tony Lamborn, 21 Ruben de Haas, 22 Ben Cima, 23 Paul Lasike;

20h10 – Argentina XV x Canadá, em Jujuy – Americas Rugby Championship – ESPN+ AO VIVO

Árbitro: Joaquín Montes (Uruguai)

Histórico (pelo Americas Rugby Championship): 2 jogos e 2 vitórias da Argentina XV. Último jogo: Canadá 06 x 20 Argentina XV, em 2017;

Argentina XV: 15 Juan Carlos Mallía, 14 Santiago Álvarez, 13 Santiago Resino, 12 Juan Cappiello, 11 Rodrigo Etchart, 10 Lucas Mensa, 9 Felipe Ezcurra, 8 Santiago Montagner, 7 Tomás De La Vega (c), 6 Mariano Romanini, 5 Ignacio Larrague, 4 Santiago Portillo, 3 Santiago Medrano, 2 Gaspar Baldunciel, 1 Franco Brarda;

Suplentes: 16 Diego Fortuny, 17 Francisco Ferronato, 18 Lucas Favre, 19 Jerónimo Ureta, 20 Nicolás Sbrocco, 21 Gregorio Del Prete, 22 Juan Cruz González, 23 Gastón Arias;

Canadá: em breve

Feminino

Sexta-feira, dia 23 de fevereiro

16h05 – Escócia x Inglaterra, em Glasgow – Six Nations

Histórico: 26 jogos, 24 vitórias da Inglaterra e 2 vitórias da Escócia. Último jogo: Inglaterra 64 x 00 Escócia, em 2017 (Six Nations);

Sábado, dia 24 de fevereiro

17h00 – França x Itália, em Furiani – Six Nations

Histórico: 20 jogos, 17 vitórias da França, 2 vitórias da Itália e 1 empate. Último jogo: Itália 21 x 41 França, em 2017 (amistoso);

Domingo, dia 25 de fevereiro

12h00 – Irlanda x Gales, em Dublin – Six Nations

Histórico: 26 jogos, 15 vitórias de Gales e 11 vitórias da Irlanda. Último jogo: Gales 19 x 27 Irlanda, em 2018 (amistoso);

Tabelas de classificação



Americas Rugby Championship

Equipe Apelido P J V E D 4+ -7 PP PC SP Estados Unidos Eagles 14 3 3 0 0 2 0 91 33 58 Argentina Argentina XV 11 3 2 0 1 2 1 101 46 55 Uruguai Teros 9 3 2 0 1 1 0 82 81 1 Canadá Canucks 6 3 1 0 2 2 0 84 72 12 Brasil Tupis 4 3 1 0 2 0 0 39 86 -47 Chile Cóndores 1 3 0 0 3 0 1 39 118 -79

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por 7 pontos ou menos de diferença = 1 pontos extra;



Six Nations

Seleção Jogos Pontos Irlanda 2 9 Inglaterra 2 9 Gales 2 6 Escócia 2 4 França 2 2 Itália 2 0

- Grand Slam = 3 pontos;

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;

Six Nations Feminino

Seleção Jogos Pontos Inglaterra 2 10 França 2 10 Irlanda 2 4 Gales 2 4 Escócia 2 1 Itália 2 0

- Grand Slam = 3 pontos;

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;

Rugby Europe Trophy

Seleção Jogos Pontos Portugal 2 10 Holanda 3 9 Polônia 2 5 República Tcheca 2 4 Suíça 2 4 Moldávia 3 1

- Vitória com 3 ou mais tries de diferença = 5 pontos;

- Vitória com menos de 3 tries de diferença = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota por 5 pontos ou menos pontos = 1 ponto



- Campeão - classificado à Repescagem de Promoção contra o último colocado do Rugby Europe Championship (1ª divisão);

- Último colocado - Rebaixado à Conference 1 (3ª divisão);