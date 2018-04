ARTIGO COM VÍDEOS – O Super Rugby está pegando fogo e a rodada do fim de semana teve Lions e Crusaders voltando a serem líder e vice líder, aproveitando a folga dos Hurricanes na jornada. Celebração à distância também na Argentina, com os Jaguares vencendo os Brumbies na Austrália e finalmente subindo significativamente na tabela de classificação.

Os Lions reassumiram a liderança do Super Rugby atropelando fora de casa os Waratahs, em uma sexta para o torcedor de Sydney esquecer. 29 x 00 dominantes com tries de Tambwe, Kwagga Smith, Vorster e Schoeman. Israel Folau não esteve em campo pelos ‘Tahs.



Já os Crusaders venceram Sunwolves, mas quase jogaram fora o bônus. Vitória em casa por 33 x 11, com o técnico Scott Robertson aproveitando o embate com os japoneses para rodar seu elenco. Os ‘Saders não tiveram a eficiência esperada e deixaram para marcar o try de bônus apenas na bola final, com Jack Stratton.



O fim de semana foi bom para os neozelandeses, com os Chiefs também seguindo mirando as primeiras posições da tabela. 36 x 12 contra os Reds, na Austrália, com 5 tries a 2. Samu Kerevi fez os 2 tries aussies, mas os destaques ficaram por conta do canadense Tyler Ardron, cruzando o in-goal pelos Chiefs, e para o try já com o tempo esgotado que deu o bônus aos neozelandeses, com Samisoni Taukei’aho, em maul devastador.



Em dérbi na Nova Zelândia, os Blues seguem em péssimo momento, caindo em casa diante dos Highlanders por 34 x 16. O asa Shannon Frizzell foi o nome do jogo para o time de Dunedin, com um hat-trick (3 tries).



A gira pela Austrália está muito positiva para os Jaguares, que vão deixando o fundo da tabela de classificação. O time argentino venceu os Brumbies em Canberra por 25 x 20, em jogo de placar aberto até o fim. Matias Orlando fez o primeiro try argentino logo aos 5′, enquanto Nico Sánchez guardou 2 penais na sequência. Mas os australianos encostaram no placar com 2 tries de Thomas Banks na primeira etapa ainda e, quando Boffelli recebeu amarelo no início do segundo tempo, a situação parecia pender a favor dos Brumbies.

Porém, os australianos não foram eficientes e, aos 59′, Jerónimo de la Fuente recebeu de Sánchez e explorou o buraco na defesa da casa para um try crucial. Chance Peni reduziu aos 66′ com try para os Brumbies, mas, aos 71′, Boffelli matou o jogo a favor dos Jaguares com o terceiro try. Hawera ainda chutou um último penal para os Brumbies, mas a vitória já era argentina: 25 x 20.



O fim de semana foi terrível para a Austrália, com todos os seus times sendo derrotados. O Rebels foram à África do Sul e caíram diante do ascendentes Bulls por 24 x 10. Os Bulls se impuseram com 4 tries a 1, aproveitando um desempenho pífio dos Rebels nos tackles – apenas 59% de acertos!



Por fim, no dérbi sul-africano, os Stormers seguiram desapontando e caíram fora de casa diante dos Sharks por 24 x 17. O primeiro tempo teve somente um try, de Rhule, para os Stormers, aos 39′. Mas o segundo tempo foi animado, com Lukhanyo Am, Jean-Luc du Preez e Thomas du Toit fazendo os tries da vitória dos Sharks.



Super Rugby

Blues 16 x 34 Highlanders

Waratahs 00 x 29 Lions

Crusaders 33 x 11 Sunwolves

Reds 12 x 36 Chiefs

Bulls 28 x 10 Rebels

Sharks 24 x 17 Stormers

Brumbies 20 x 25 Jaguares

Equipe Conferência País Cidade Jogos Pontos Lions África do Sul/Argentina África do Sul Joanesburgo 9 30 Crusaders Nova Zelândia Nova Zelândia Christchurch 8 29 Hurricanes Nova Zelândia Nova Zelândia Wellington 8 27 Chiefs Nova Zelândia Nova Zelândia Hamilton 7 26 Waratahs Austrália/Japão Austrália Sydney 8 24 Highlanders Nova Zelândia Nova Zelândia Dunedin 7 24 Rebels Austrália/Japão Austrália Melbourne 8 21 Bulls África do Sul/Argentina África do Sul Pretória 8 19 Sharks África do Sul/Argentina África do Sul Durban 9 18 Jaguares África do Sul/Argentina Argentina Buenos Aires 9 16 Brumbies Austrália/Japão Austrália Canberra 8 15 Stormers África do Sul/Argentina África do Sul Cidade do Cabo 9 14 Reds Austrália/Japão Austrália Brisbane 8 13 Blues Nova Zelândia Nova Zelândia Auckland 8 12 Sunwolves Austrália/Japão Japão Tóquio 8 2

- Vitória = 4 pontos;

– Empate = 2 pontos;

– Derrota = 0 pontos;

– Vencer marcando 3 ou mais tries que o oponente = 1 ponto extra;

– Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;



- Classificam-se às quartas de final o 1º colocado de cada uma das 3 conferências + os 5 melhores da classificação geral;