ARTIGO COM VÍDEO – Para completar o fim de semana perfeito do rugby inglês, o Six Nations M20 também trouxe glória, com vitória sobre a atual campeã mundial França, por 31 x 19. Barba, cabelo e bigode para a Inglaterra, que venceu também no adulto e no feminino.

Foram 4 tries só no primeiro tempo para os ingleses e mais 1 na segunda etapa, com destaque para o poderoso scrum, que arrancou 2 penal tries.



A liderança, no entanto, é da Irlanda, que venceu mais uma, agora sobre a lanterna Escócia, por 24 x 05. Dylan Tierney-Martin marcou mais um try para se tornar artilheiro da competição, mas os verdes não conseguiram o bônus.

Quem festejou placar elástico foi Gales, que colocou 42 x 12 sobre a Itália fora de casa. Taine Basham foi destaque correndo para 3 tries.

U20s Six Nations – Seis Nações M20

Escócia 05 x 24 Irlanda, em Galashiels

Itália 12 x 42 Gales, em Mantova

Inglaterra 31 x 19 França, em Exeter

Seleção Jogos Pontos Irlanda 2 9 França 2 5 Inglaterra 2 5 Gales 2 5 Itália 2 5 Escócia 2 0

- Grand Slam = 3 pontos;

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;